Hơn 143.000 tỷ đồng rót vào các dự án công nghiệp tại Gia Lai sau 7 tháng

Theo Tổ Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Gia Lai, lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 179 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 170.691,77 tỷ đồng, tăng 45,53% về số dự án và tăng 196,93% về tổng vốn so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục là điểm đến của dòng vốn đầu tư khi thu hút 89 dự án với tổng vốn 143.202,72 tỷ đồng, chiếm gần 84% tổng vốn đăng ký của toàn tỉnh.

Đứng sau công nghiệp là lĩnh vực xây dựng - hạ tầng với 15 dự án, tổng vốn 8.937,02 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ và du lịch có 17 dự án, tổng vốn 7.473,83 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp và thủy sản có 50 dự án với tổng vốn 6.843,86 tỷ đồng. Lĩnh vực bất động sản, kinh tế đô thị ghi nhận 4 dự án với tổng vốn 3.762 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh cũng thu hút thêm các dự án thuộc lĩnh vực logistics, y tế, công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học, góp phần đa dạng hóa cơ cấu đầu tư.

Riêng trong tháng 7, tỉnh Gia Lai thu hút 11 dự án mới với tổng vốn đăng ký 5.779,74 tỷ đồng.

Bên cạnh các dự án cấp mới, Gia Lai cũng điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 65 dự án, bổ sung hơn 11.287 tỷ đồng vốn đăng ký. Đồng thời, cơ quan chức năng thu hồi, chấm dứt hoạt động 29 dự án có tổng vốn đăng ký hơn 4.586 tỷ đồng nhằm tiếp tục sàng lọc, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư.

Với kết quả đạt được sau 7 tháng, Gia Lai đã vượt chỉ tiêu thu hút mới 170 dự án cho cả năm 2026./.