Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài sản số giữa Việt Nam và Thụy Sỹ

Sáng ngày 28/7 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thụy Sỹ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã đến thăm, làm việc với chính quyền bang Zug và Quỹ đầu tư mạo hiểm Crypto Valley đặt tại bang này.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao những thành công của bang Zug trong việc xây dựng một trung tâm kinh tế công nghệ năng động dựa trên đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng cho rằng, đây là những kinh nghiệm có giá trị đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng thị trường tài sản mã hóa và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Quỹ đầu tư mạo hiểm Crypto Valley. Ảnh: Anh Hiển - TTXVN tại Thụy Sỹ

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sỹ ngày càng phát triển, hai bên còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, tài sản mã hóa và đổi mới sáng tạo.

Với quy mô dân số 100 triệu người, cơ cấu dân số trẻ cùng hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ ngày càng năng động, đặc biệt với dòng vốn tài sản mã hóa luân chuyển qua Việt Nam mỗi năm ước tính khoảng 220 tỷ USD, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức tài chính quốc tế.

Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị bang Zug cũng như các doanh nghiệp tài chính, công nghệ Thụy Sỹ như Crypto Valley tăng cường hợp tác với Việt Nam, thúc đẩy các chương trình trao đổi chuyên gia, tư vấn chính sách về quản lý thị trường tài sản mã hóa, xây dựng hạ tầng thị trường tài sản số, kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực blockchain, đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Quỹ đầu tư mạo hiểm Crypto Valley mở rộng hợp tác, đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là các startup công nghệ Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo bang Zug, ông Alberto Diaz - đại diện Bộ Kinh tế bang Zug, đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế của Việt Nam.

Ông Alberto Diaz khẳng định, bang Zug sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ tài chính, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ. Qua đó, góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Thụy Sỹ trong thời gian tới.

Chia sẻ với Phó Thủ tướng, ông Alberto Diaz cho rằng, một trong những yếu tố tạo nên thành công của Zug là môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và kinh doanh, với chính sách thuế cạnh tranh, môi trường chính trị - pháp lý ổn định, chính quyền thân thiện với doanh nghiệp, lực lượng lao động quốc tế đến từ hơn 160 quốc gia, cùng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, ông Olaf Hannemann - đồng sáng lập Quỹ đầu tư mạo hiểm Crypto Valley, đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái tài sản mã hóa và đánh giá cao những định hướng, nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý đối với tài sản mã hóa, phát triển hệ sinh thái công nghệ tài chính.

Ông Olaf Hannemann tin tưởng, với quy mô thị trường lớn, tốc độ chuyển đổi số nhanh và định hướng cải cách mạnh mẽ, Việt Nam có nhiều tiềm năng trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo và tài chính số quan trọng ở khu vực. Crypto Valley sẵn sàng trao đổi với các đối tác Việt Nam để mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực quan trọng này.