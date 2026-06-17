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Tạo dựng niềm tin - chìa khóa để thị trường tài sản mã hóa phát triển bền vững

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
10:10 | 17/06/2026
(TBTCO) - Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành thị trường tài sản mã hóa. Theo ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bên cạnh hạ tầng công nghệ và cơ chế giám sát, việc xây dựng niềm tin cho nhà đầu tư thông qua minh bạch thông tin, quản trị rủi ro và bảo vệ tài sản sẽ là yếu tố quyết định sự phát triển an toàn, bền vững của thị trường mới này.
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* PV: Thưa ông, hiện nay Bộ Tài chính đang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ thị trường giao dịch tài sản mã hóa, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong quá trình thẩm định. Ông có thể đánh giá tiến độ triển khai đến thời điểm này như thế nào?

Tạo dựng niềm tin - chìa khóa để thị trường tài sản mã hóa phát triển bền vững
Ông Bùi Hoàng Hải

Ông Bùi Hoàng Hải: Theo quy định tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, đến nay Bộ Tài chính đã tiếp nhận 8 bộ hồ sơ đăng ký tham gia triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa. Trên cơ sở các quy định của Nghị quyết 05, Bộ Tài chính đã tích cực triển khai và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an để xem xét các hồ sơ này. Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đã có thông báo đối với 5 doanh nghiệp để tiến hành các thủ tục góp vốn và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ việc vận hành thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Theo tôi được biết, các doanh nghiệp đăng ký tổ chức sàn giao dịch tài sản mã hóa hiện đang tích cực triển khai các hoạt động góp vốn, chuẩn bị hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đồng thời tìm kiếm các đối tác có kinh nghiệm vận hành, có năng lực công nghệ và kinh nghiệm quốc tế để xây dựng, vận hành các sàn giao dịch theo các chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh việc đáp ứng các yêu cầu về vốn và hạ tầng công nghệ, các đơn vị vận hành cũng cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về quản trị, kiểm soát rủi ro, công bố thông tin và bảo vệ nhà đầu tư để sẵn sàng đưa thị trường vào hoạt động theo đúng lộ trình đã đề ra.

* PV: Các sàn giao dịch tài sản mã hóa cần đáp ứng những yêu cầu, tiêu chuẩn nào về công bố thông tin trong giai đoạn thí điểm, thưa ông?

Ông Bùi Hoàng Hải: Các quy định về công bố thông tin đã được quy định trong Nghị quyết số 05. Về cơ bản, các yêu cầu này được xây dựng trên cơ sở tham chiếu các chuẩn mực quốc tế, trong đó có các nguyên tắc của IOSCO và nhiều tổ chức quốc tế khác.

Theo đó, các sàn giao dịch tài sản mã hóa sẽ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin. Điều này có nghĩa là các đơn vị vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa sẽ phải tuân thủ các yêu cầu công bố thông tin tương tự như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch phải thực hiện công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Hiện nay, trên cơ sở Nghị quyết số 05, Bộ Tài chính đã hoàn thành dự thảo thông tư hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường tài sản mã hóa. Sau khi hoàn tất quá trình lấy ý kiến các bên liên quan và tham vấn cộng đồng, chúng tôi sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.

* PV: Một trong những yếu tố quan trọng nhất của giai đoạn thí điểm là cơ chế giám sát nhằm bảo đảm tính minh bạch và an toàn cho thị trường. Ông có thể cho biết cơ chế giám sát sẽ được thiết lập như thế nào?

Ông Bùi Hoàng Hải: Về cơ bản, cơ chế giám sát thị trường tài sản mã hóa sẽ được xây dựng tương tự như cơ chế giám sát đang áp dụng trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, đây là một thị trường mới, nhiều tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, do đó sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan quản lý.

Trước hết, các đơn vị vận hành sàn giao dịch có trách nhiệm trực tiếp giám sát các hoạt động giao dịch trên hệ thống để phát hiện sớm các hành vi bất thường như thao túng thị trường hoặc các vi phạm liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

Tạo dựng niềm tin - chìa khóa để thị trường tài sản mã hóa phát triển bền vững
Tạo dựng niềm tin - chìa khóa để thị trường tài sản mã hóa phát triển bền vững. Ảnh: T.L

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong việc giám sát hoạt động của các sàn giao dịch. Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng cơ quan đã được quy định khá cụ thể trong Nghị quyết số 05. Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước xây dựng quy chế trao đổi thông tin và cơ chế phối hợp giám sát nhằm bảo đảm thị trường vận hành an toàn, minh bạch và hiệu quả.

* PV: Là một thị trường hoàn toàn mới, các đơn vị vận hành cần chuẩn bị những gì để tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư?

Ông Bùi Hoàng Hải: Đây là một thị trường rất mới, giàu tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong giai đoạn đầu, các nhà đầu tư có thể rất hào hứng tham gia thị trường. Tuy nhiên, để giữ chân nhà đầu tư và giúp thị trường phát triển bền vững, điều quan trọng nhất là phải xây dựng được niềm tin.

Theo tôi, có ba yếu tố then chốt. Thứ nhất, các đơn vị vận hành cần xây dựng hệ thống quản trị và kiểm soát rủi ro hiệu quả, đồng thời áp dụng các công nghệ hiện đại và an toàn nhất để bảo vệ tài sản của nhà đầu tư. Tài sản mã hóa có những đặc thù khác biệt so với tài sản truyền thống, vì vậy yêu cầu về bảo mật và an toàn hệ thống là hết sức quan trọng.

Thứ hai, các sàn giao dịch cần vận hành theo nguyên tắc đặt quyền lợi của nhà đầu tư lên hàng đầu. Đây là chuẩn mực đạo đức cơ bản của mọi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính.

Thứ ba, cần đẩy mạnh công tác đào tạo và phổ biến kiến thức cho nhà đầu tư. Chỉ khi nhà đầu tư hiểu đúng về sản phẩm, hiểu rõ các cơ hội và rủi ro của thị trường thì mới có thể tham gia một cách hiệu quả và lâu dài.

* PV: Về lộ trình triển khai, khi nào các sàn giao dịch tài sản mã hóa có thể chính thức đi vào hoạt động thưa ông?

Ông Bùi Hoàng Hải: Đến thời điểm hiện nay, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước thông báo cho các doanh nghiệp đủ điều kiện triển khai các bước tiếp theo, bao gồm góp vốn và hoàn thiện hạ tầng công nghệ. Thời điểm các sàn giao dịch chính thức đi vào hoạt động sẽ phụ thuộc vào mức độ chuẩn bị của các doanh nghiệp được lựa chọn.

* PV: Xin cảm ơn ông!

Tấn Minh
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