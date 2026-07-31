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Chứng khoán ngày 31/7: VN-Index điều chỉnh sau 3 phiên hồi phục

Mai Tấn

Mai Tấn

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18:07 | 31/07/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay khép lại tháng 7 bằng một phiên điều chỉnh khi áp lực chốt lời gia tăng cùng hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETF. VN-Index giảm điểm, trong khi thanh khoản vẫn duy trì ở mức khá. Dù vậy, trên đồ thị tuần, chỉ số vẫn tăng gần 3%, chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp và phát đi tín hiệu tích cực hơn về xu hướng ngắn hạn.
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VN-Index giảm gần 9 điểm

Sau 3 phiên phục hồi mạnh, thị trường chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 khi lượng cổ phiếu bắt đáy về tài khoản cùng hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETF khiến lực bán gia tăng. Áp lực bán mạnh hơn về cuối phiên khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm.

Kết phiên, VN-Index giảm -8,88 điểm (-0,51%) xuống 1.735,78 điểm.

Chứng khoán ngày 31/7: VN-Index điều chỉnh sau 3 phiên hồi phục
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 31/7.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 200 mã giảm giá, 49 mã giữ giá tham chiếu và 126 mã tăng giá.

Trái ngược với phiên giao dịch hôm qua, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành hàng cá nhân và gia dụng, dầu khí và bất động sản là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất. Ở chiều ngược lại bán lẻ, dịch vụ công nghiệp và công nghệ thông tin là những nhóm ngành có phiên giao dịch tích cực.

VN30 cũng có phiên giảm điểm (-14,2 điểm), về mức 1.872,07 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Cụ thể, chỉ có 10 mã tăng giá, 2 mã giữ giá, nhưng có tới 18 mã giảm giá.

Thanh khoản khớp lệnh thị trường sụt giảm nhẹ, lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 762 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 19.021 tỷ đồng giảm khoảng 6,3% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -3,8 điểm, về mức 271,25 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,09 điểm, lên mức 126,59 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 358 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 307 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu VCB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 270 tỷ đồng. Theo sau, FPTVIC được gom mạnh, với giá trị lần lượt là 119 và 81 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 249 tỷ đồng. Theo sau là TCB và VPB, lần lượt bị bán ròng 72 tỷ đồng và 68 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 36 tỷ đồng.

Áp lực chốt lời khi chỉ số áp sát kháng cự

Thị trường chứng khoán bước vào nhịp điều chỉnh khi áp lực chốt lời gia tăng tại vùng giá cao. Dòng tiền hưng phấn ngay từ đầu phiên, giúp VN-Index có thời điểm tăng hơn 20 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên, khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự quanh đường trung bình động MA20, lực bán nhanh chóng gia tăng khiến đà tăng thu hẹp và thị trường rơi vào trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng”.

Sang phiên chiều, VN-Index tiếp tục rung lắc quanh mốc tham chiếu trước khi áp lực bán gia tăng mạnh từ sau 14 giờ, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30. Có thời điểm, chỉ số lùi về vùng 1.730 điểm trước khi thu hẹp đà giảm vào cuối phiên.

Cổ phiếu VIC là giảm khi lấy đi gần 10 điểm của VN-Index. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. VCB có thời điểm tăng kịch trần trước khi thu hẹp đà tăng và đóng cửa tăng gần 5%. Cùng với BID tăng 2%, CTG tăng 1,15% và MSB tăng 1,3%, nhóm ngân hàng đã đóng góp gần 7 điểm cho VN-Index, qua đó hạn chế đáng kể mức giảm của chỉ số.

Chứng khoán ngày 31/7: VN-Index điều chỉnh sau ba phiên hồi phục
VN-Index điều chỉnh khi áp lực chốt lời gia tăng tại vùng giá cao. Ảnh Đức Thanh
Trong khi đó, nhóm chứng khoán - động lực chính của nhịp hồi trước đó chịu áp lực chốt lời trên diện rộng khi phần lớn các cổ phiếu đầu ngành đóng cửa trong sắc đỏ. Nhóm bất động sản cũng giao dịch kém tích cực, dù một số mã như NLG và TAL vẫn duy trì được sắc xanh.

Theo các công ty chứng khoán, nhịp điều chỉnh hiện tại chủ yếu phản ánh hoạt động chốt lời ngắn hạn sau 3 phiên hồi phục mạnh và chưa làm thay đổi xu hướng cân bằng của thị trường. Thanh khoản trên HOSE vẫn duy trì ở mức khá, chỉ giảm nhẹ so với phiên trước và cao hơn bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường.

Trên đồ thị tuần, VN-Index vẫn tăng gần 3%, chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp. Tuy nhiên, thanh khoản của tuần hồi phục thấp hơn tuần giảm trước đó và dưới mức bình quân 20 tuần, cho thấy lực cầu vẫn cần được cải thiện để chỉ số có thể vượt các vùng kháng cự quan trọng trong thời gian tới./.

Mai Tấn
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thị trường chứng khoán hoạt động chốt lời nhóm cổ phiếu ngân hàng thanh khoản thị trường chỉ số VN Index quỹ ETF cơ cấu áp lực điều chỉnh

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