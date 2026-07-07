Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã Ck: BID) vừa công bố Nghị quyết số 903/NQ-BIDV về việc phê duyệt triển khai chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo Nghị quyết, BIDV sẽ chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 4,5%/mệnh giá, tương ứng 01 cổ phiếu nhận 450 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 20/7/2026, trong khi ngày chi trả cổ tức cho cổ đông là 20/8/2026.

Với tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 7,28 tỷ cổ phiếu, tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là 3.276 tỷ đồng. Tính đến cuối quý I/2026, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của BIDV lên đến 51.588 tỷ đồng.

Như vậy, hai năm liên tiếp, BIDV đều chi trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 4,5%.

Đối tượng được nhận cổ tức là toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

BIDV sắp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 4,5%, còn hơn 51.000 tỷ đồng “của để dành”. Ảnh minh họa.

Trước đó, BIDV đã ban hành nghị quyết phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, ngân hàng dự kiến phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương 6,84% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Nguồn vốn thực hiện được trích từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Thời gian triển khai và hoàn tất dự kiến trong quý II và quý III/2026. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ 72.801 tỷ đồng lên 77.783 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BIDV cũng đang tiếp tục triển khai phương án tăng vốn từ lợi nhuận để lại năm 2023 với quy mô khoảng 13.972 tỷ đồng. Nếu hoàn tất toàn bộ các phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng, vốn điều lệ của BIDV có thể vượt 100.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2027.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2026, BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế 8.572 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần đạt 15.734 tỷ đồng, tăng 12,8%, tiếp tục là nguồn thu chủ lực.

Nhiều mảng ngoài lãi tăng trưởng tích cực, song phân hóa nổi bật là lãi từ hoạt động khác tăng 70%, lên 2.067 tỷ đồng và kinh doanh ngoại hối tăng 28,2%, đạt 1.108 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động chứng khoán kinh doanh chuyển kém tích cực hơn. Tính chung tổng thu nhập hoạt động quý I/2026 của BIDV đạt 20.496 tỷ đồng, tăng 15,3%.

Về quy mô hoạt động, đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của BIDV đạt 3,39 triệu tỷ đồng, tăng 1,7% so với đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng đạt 2,43 triệu tỷ đồng, tăng 2,4%, trong khi tiền gửi khách hàng giảm 3,7%, còn 2,14 triệu tỷ đồng./.