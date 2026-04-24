Ngân hàng - Bảo hiểm

Đại hội đồng cổ đông BIDV: Mục tiêu lọt top khu vực, dồn lực đẩy vốn điều lệ lên mốc 100.000 tỷ đồng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
23:31 | 24/04/2026
(TBTCO) - Năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5 - 10%, kiểm soát nợ xấu dưới 1,6% và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, hướng tới trở thành ngân hàng lớn - mạnh - xanh hàng đầu Đông Nam Á, sớm lọt top châu Á. BIDV cũng triển khai nhiều cổ phần, đẩy mạnh tăng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng, cải thiện hệ số CAR.
Ngày 22/4, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026. Đại hội ghi nhận sự tham dự của 367 đại biểu, đại diện cho gần 6,8 tỷ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,6% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã xem xét và thống nhất thông qua các nội dung quan trọng như: báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và trọng tâm hoạt động năm 2026; phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 nhằm nâng cao năng lực tài chính cho BIDV; bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027…

Đại hội đồng cổ đông BIDV: Mục tiêu lọt top khu vực, dồn lực đẩy vốn điều lệ lên mốc 100.000 tỷ đồng
BIDV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Năm 2026, BIDV đặt ra mục tiêu trở thành ngân hàng lớn - mạnh - xanh hàng đầu khu vực Đông Nam Á; thuộc Top 100 ngân hàng Châu Á, tầm nhìn đến 2045 thuộc top 50 ngân hàng Châu Á.

Theo kế hoạch, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5 - 10% trong năm 2026; dư nợ tín dụng điều hành theo hạn mức được cấp, còn lợi nhuận trước thuế thực hiện theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng cũng duy trì tỷ lệ nợ xấu không vượt 1,6% và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn theo quy định.

Trong 6 định hướng hoạt động và trọng tâm công tác năm 2026, Hội đồng quản trị BIDV đặc biệt nhấn mạnh việc quyết liệt triển khai các phương án tăng vốn điều lệ, vốn tự có nhằm nâng cao năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR).

Cùng với đó, gia tăng huy động vốn ngay từ đầu năm, tập trung cải thiện tỷ lệ huy động vốn không kỳ hạn hiệu quả, bền vững.

Thực hiện tốt vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế, vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đẩy mạnh thu hồi và xử lý nợ xấu, nợ tiềm ẩn, nợ hạch toán ngoại bảng.

Đại hội đồng cổ đông BIDV: Mục tiêu lọt top khu vực, dồn lực đẩy vốn điều lệ lên mốc 100.000 tỷ đồng
Nguồn: BIDV.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, BIDV ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 28.445 tỷ đồng, sau điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước, nâng lên 28.459 tỷ đồng. Phần lợi nhuận còn lại sau trích lập và chênh lệch đánh giá ngoại tệ đạt khoảng 13.205 tỷ đồng và được đề xuất sử dụng toàn bộ để chia cổ tức bằng cổ phiếu theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Tính đến cuối năm 2025, vốn điều lệ của BIDV là 70.213,6 tỷ đồng. Gần nhất, ngày 15/1/2026, Hội đồng quản trị BIDV đã phê duyệt phát hành 264 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 33 nhà đầu tư chuyên nghiệp, uy tín trong và ngoài nước như: SCIC, Dragon Capital, KIM, SSIAM…, với tổng số tiền thu về là 10.272 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất toàn bộ các phương án đã trình, bao gồm cả kế hoạch chia cổ tức năm 2025, vốn điều lệ của BIDV dự kiến xấp xỉ 100.000 tỷ đồng, qua đó, gia nhập top ngân hàng có quy mô vốn top đầu.

Đại hội đồng cổ đông BIDV: Mục tiêu lọt top khu vực, dồn lực đẩy vốn điều lệ lên mốc 100.000 tỷ đồng
Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tại ĐHĐCĐ BIDV, cổ đông tập trung vào các vấn đề chính, xoay quanh bối cảnh vĩ mô và hiệu quả hoạt động ngân hàng. Trong đó, nhiều ý kiến quan tâm đến tác động của giá dầu đối với tăng trưởng, lạm phát, tỷ giá và triển vọng kinh tế năm 2026, đặc biệt ở các ngành nhạy cảm. Đồng thời, đặt vấn đề về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR), tiến độ tăng vốn của BIDV, tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) và các giải pháp cân đối nguồn vốn.

Cổ đông cũng yêu cầu lãnh đạo ngân hàng cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2026 và làm rõ chiến lược trở thành ngân hàng lớn - mạnh - xanh; định hướng tăng trưởng trong bối cảnh điều hành thận trọng, cùng với đó là vấn đề xung quanh lãi suất, chi phí vốn và xu hướng biên lãi ròng (NIM)...

Trả lời cổ đông, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng giám đốc BIDV cho biết, hệ số CAR theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tối thiểu 8%, hiện BIDV đang duy trì hệ số CAR ở mức khoảng 9%.

“Với tốc độ tăng trưởng của tài sản có trong năm 2026, chúng tôi sẽ phải tăng theo tương ứng. Có những kế hoạch chúng tôi đưa ra có thể làm kịp trong năm nay, có thể có độ trễ sang đầu năm sau chẳng hạn, phụ thuộc rất nhiều yếu tố” - Tổng giám đốc BIDV nêu rõ.

Theo đó, kế hoạch tăng vốn phụ thuộc tiến độ phê duyệt của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó, một số quy định bắt buộc cũng ảnh hưởng đến tiến độ, chẳng hạn như phát hành riêng lẻ phải cách nhau tối thiểu 6 tháng giữa các đợt.

Lãnh đạo BIDV cho biết, nếu thành công cả ba đợt phát hành, vốn điều lệ của BIDV dự kiến tăng lên xấp xỉ 100.000 tỷ đồng, qua đó, nâng hệ số CAR lên tối thiểu 9,5% và hướng tới mức khoảng 10% vào năm sau.

Cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2026, theo ông Lâm, dư nợ tín dụng đạt 2,38 triệu tỷ đồng, tăng 2,38% so với đầu năm và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Huy động vốn đạt 2,43 triệu tỷ đồng, trong bối cảnh huy động vẫn khá căng thẳng đối với các tổ chức tín dụng, quy mô gần như đi ngang so với đầu năm, nhưng tăng 11,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 8.254 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước./.

Bứt phá quy mô và lợi nhuận, hoàn thành vượt kế hoạch

Tính đến hết 31/12/2025, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước và ĐHĐCĐ giao. Theo đó, tổng tài sản đạt trên 3,26 triệu tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2024, tiếp tục là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam. Dư nợ tín dụng và đầu tư đạt trên 3,09 triệu tỷ đồng; trong đó dư nợ tín dụng đạt trên 2,32 triệu tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2024, chiếm 12,5% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế, đứng đầu về thị phần cho vay tổ chức kinh tế và dân cư trong khối ngân hàng thương mại cổ phần. Tỷ lệ nợ xấu theo kiểm soát ở mức 1,26%, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 37.788 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2024; trích dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định./.
Ánh Tuyết
Từ khóa:
bidv bid ngân hàng ngân hàng bidv cổ đông đại hội đồng cổ đông đại hội đồng cổ đông BIDV vốn điều lệ BIDV tăng vốn điều lệ cổ tức tín dụng nợ xấu

Bài liên quan

Thị trường tiền tệ tuần 20 - 24/4: Lãi suất liên ngân hàng vượt 6%, hạ nhiệt sau bơm ròng gần 90.000 tỷ đồng

Đại hội cổ đông DBV: Tăng tốc doanh thu phí bảo hiểm gốc vượt 6.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu bứt phá top 4

Đại hội đồng cổ đông TPBank: Hướng tới 600.000 tỷ đồng tổng tài sản, tiết lộ "la bàn" định hướng hoạt động

Dành cho bạn

Khối ngoại miệt mài bán ròng cổ phiếu FPT, vượt giá trị cả năm 2025

Ngộ độc thực phẩm gia tăng, siết chặt quản lý bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố

Đại hội đồng cổ đông năm 2026: Sơn Hà đặt mục tiêu doanh thu 13.000 tỷ đồng

Chính phủ Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề ở miền Trung sau bão lũ

Kết nối FDI Connect 2026: Nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Chứng khoán ngày 24/4: Cổ phiếu trụ “hụt hơi”, VN-Index quay đầu giảm điểm

Đọc thêm

Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính

Giá vàng hôm nay ngày 24/4: Giá vàng trong nước neo ở ngưỡng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng

Thêm lựa chọn linh hoạt cho kế hoạch tài chính cá nhân với Chubb - Tự Do An Phát

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

FE CREDIT thăng hạng tín nhiệm lên Ba3 từ Moody’s, triển vọng ổn định

Lợi nhuận quý I/2026 của OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

Một kỷ lục vừa xác lập tại Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Top 5 thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

Giá vàng hôm nay ngày 23/4: Trong nước tiếp tục giảm 700.000 đồng - 800.000 đồng/lượng

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đại hội đồng cổ đông BIDV: Mục tiêu lọt top khu vực, dồn lực đẩy vốn điều lệ lên mốc 100.000 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông BIDV: Mục tiêu lọt top khu vực, dồn lực đẩy vốn điều lệ lên mốc 100.000 tỷ đồng

Hải quan liên tiếp phát hiện bắt giữ thực phẩm “bẩn” tại biên giới

Thị trường tiền tệ tuần 20 - 24/4: Lãi suất liên ngân hàng vượt 6%, hạ nhiệt sau bơm ròng gần 90.000 tỷ đồng

Đại hội cổ đông HDBank 2026: Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 41%, quy mô tiệm cận 1,2 triệu tỷ đồng

Chứng khoán phái sinh ngày 24/4: Giao dịch thận trọng trước kỳ nghỉ lễ

Hoả tốc, Hải quan chỉ đạo thông quan 24/7, siết chống buôn lậu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội: Chung cư có giá trung bình 128 triệu đồng/m2

Không để xảy ra thiếu thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng

Doji

Tỷ giá

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80