Đại hội đồng cổ đông BIDV: Mục tiêu lọt top khu vực, dồn lực đẩy vốn điều lệ lên mốc 100.000 tỷ đồng

Ngày 22/4, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026. Đại hội ghi nhận sự tham dự của 367 đại biểu, đại diện cho gần 6,8 tỷ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,6% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã xem xét và thống nhất thông qua các nội dung quan trọng như: báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và trọng tâm hoạt động năm 2026; phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 nhằm nâng cao năng lực tài chính cho BIDV; bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027…

Năm 2026, BIDV đặt ra mục tiêu trở thành ngân hàng lớn - mạnh - xanh hàng đầu khu vực Đông Nam Á; thuộc Top 100 ngân hàng Châu Á, tầm nhìn đến 2045 thuộc top 50 ngân hàng Châu Á.

Theo kế hoạch, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5 - 10% trong năm 2026; dư nợ tín dụng điều hành theo hạn mức được cấp, còn lợi nhuận trước thuế thực hiện theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng cũng duy trì tỷ lệ nợ xấu không vượt 1,6% và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn theo quy định.

Trong 6 định hướng hoạt động và trọng tâm công tác năm 2026, Hội đồng quản trị BIDV đặc biệt nhấn mạnh việc quyết liệt triển khai các phương án tăng vốn điều lệ, vốn tự có nhằm nâng cao năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR).

Cùng với đó, gia tăng huy động vốn ngay từ đầu năm, tập trung cải thiện tỷ lệ huy động vốn không kỳ hạn hiệu quả, bền vững.

Thực hiện tốt vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế, vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đẩy mạnh thu hồi và xử lý nợ xấu, nợ tiềm ẩn, nợ hạch toán ngoại bảng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, BIDV ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 28.445 tỷ đồng, sau điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước, nâng lên 28.459 tỷ đồng. Phần lợi nhuận còn lại sau trích lập và chênh lệch đánh giá ngoại tệ đạt khoảng 13.205 tỷ đồng và được đề xuất sử dụng toàn bộ để chia cổ tức bằng cổ phiếu theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Tính đến cuối năm 2025, vốn điều lệ của BIDV là 70.213,6 tỷ đồng. Gần nhất, ngày 15/1/2026, Hội đồng quản trị BIDV đã phê duyệt phát hành 264 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 33 nhà đầu tư chuyên nghiệp, uy tín trong và ngoài nước như: SCIC, Dragon Capital, KIM, SSIAM…, với tổng số tiền thu về là 10.272 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất toàn bộ các phương án đã trình, bao gồm cả kế hoạch chia cổ tức năm 2025, vốn điều lệ của BIDV dự kiến xấp xỉ 100.000 tỷ đồng, qua đó, gia nhập top ngân hàng có quy mô vốn top đầu.

Tại ĐHĐCĐ BIDV, cổ đông tập trung vào các vấn đề chính, xoay quanh bối cảnh vĩ mô và hiệu quả hoạt động ngân hàng. Trong đó, nhiều ý kiến quan tâm đến tác động của giá dầu đối với tăng trưởng, lạm phát, tỷ giá và triển vọng kinh tế năm 2026, đặc biệt ở các ngành nhạy cảm. Đồng thời, đặt vấn đề về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR), tiến độ tăng vốn của BIDV, tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) và các giải pháp cân đối nguồn vốn.

Cổ đông cũng yêu cầu lãnh đạo ngân hàng cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2026 và làm rõ chiến lược trở thành ngân hàng lớn - mạnh - xanh; định hướng tăng trưởng trong bối cảnh điều hành thận trọng, cùng với đó là vấn đề xung quanh lãi suất, chi phí vốn và xu hướng biên lãi ròng (NIM)...

Trả lời cổ đông, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng giám đốc BIDV cho biết, hệ số CAR theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tối thiểu 8%, hiện BIDV đang duy trì hệ số CAR ở mức khoảng 9%.

“Với tốc độ tăng trưởng của tài sản có trong năm 2026, chúng tôi sẽ phải tăng theo tương ứng. Có những kế hoạch chúng tôi đưa ra có thể làm kịp trong năm nay, có thể có độ trễ sang đầu năm sau chẳng hạn, phụ thuộc rất nhiều yếu tố” - Tổng giám đốc BIDV nêu rõ.

Theo đó, kế hoạch tăng vốn phụ thuộc tiến độ phê duyệt của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó, một số quy định bắt buộc cũng ảnh hưởng đến tiến độ, chẳng hạn như phát hành riêng lẻ phải cách nhau tối thiểu 6 tháng giữa các đợt.

Lãnh đạo BIDV cho biết, nếu thành công cả ba đợt phát hành, vốn điều lệ của BIDV dự kiến tăng lên xấp xỉ 100.000 tỷ đồng, qua đó, nâng hệ số CAR lên tối thiểu 9,5% và hướng tới mức khoảng 10% vào năm sau.

Cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2026, theo ông Lâm, dư nợ tín dụng đạt 2,38 triệu tỷ đồng, tăng 2,38% so với đầu năm và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Huy động vốn đạt 2,43 triệu tỷ đồng, trong bối cảnh huy động vẫn khá căng thẳng đối với các tổ chức tín dụng, quy mô gần như đi ngang so với đầu năm, nhưng tăng 11,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 8.254 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước./.