Chứng khoán

FPT lại trở thành tâm điểm bán ròng của khối ngoại

Thanh Thủy

Thanh Thủy

17:40 | 08/06/2026
(TBTCO) - Sau chuỗi giải ngân mạnh, khối ngoại quay đầu bán ròng cổ phiếu FPT với tổng giá trị hơn 121 tỷ đồng trong phiên hôm nay (8/6). Giá cổ phiếu của "ông lớn" ngành công nghệ này cũng quay đầu giảm 2,8%.
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Sau 3 tuần liên tiếp giảm điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tuần giao dịch mới với diễn biến khá tiêu cực dưới áp lực từ thị trường tài chính quốc tế. Áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh khi khối lượng khớp lệnh tăng 38% so với phiên trước. Khối ngoại cũng gia tăng giao dịch ở cả hai chiều. Giá trị mua vào đạt 1.627 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra lên tới 2.295 tỷ đồng. Trên 3 sàn, giá trị bán ròng của khối ngoại đạt khoảng 672 tỷ đồng, sau phiên mua ròng hiếm hoi.

Đáng chú ý, FPT lại trở thành cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với tổng giá trị hơn 121 tỷ đồng. Cổ phiếu công nghệ này giảm 2,8%, xuống 72.900 đồng/cổ phiếu.

Hôm nay đánh dấu phiên quay đầu của dòng vốn ngoại sau chuỗi 5 phiên mua ròng liên tục. Trước đó, giá cổ phiếu hồi phục đáng kể từ vùng đáy thiết lập trong tháng 5/2026.

FPT lại trở thành tâm điểm bán ròng của khối ngoại
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 8/6 - Nguồn: Dstock.

Khối ngoại trở lại đà bán ròng trong bối cảnh thị trường chung chịu áp lực điều chỉnh mạnh và nhóm cổ phiếu công nghệ cũng không nằm ngoài xu hướng chốt lời ngắn hạn. Bên cạnh FPT, các cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực bán ròng đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, VHM bị bán ròng hơn 113 tỷ đồng, MSN gần 94 tỷ đồng và VIC hơn 84 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng cũng không tránh khỏi áp lực rút vốn khi VPB, TCB và SHB đồng loạt nằm trong danh sách bán ròng.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại tập trung vào nhóm ngân hàng. VCB dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị gần 99 tỷ đồng, theo sát phía sau là ACB với gần 98 tỷ đồng. STB được mua ròng hơn 41 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù được khối ngoại giải ngân mạnh nhất thị trường, cả VCB và ACB đều đóng cửa trong sắc đỏ khi lần lượt giảm 0,65% và 3,44%. Ngoài nhóm ngân hàng, khối ngoại cũng mua ròng tại NVL, PNJ, KDH và MWG./.

Thanh Thủy
Từ khóa:
fpt khối ngoại bán ròng

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