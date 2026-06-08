Thuế - Hải quan

Nhóm hàng năng lượng thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch qua Hải quan Vân Phong

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

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15:23 | 08/06/2026
(TBTCO) - Hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn Hải quan Vân Phong đang tăng tốc nhờ lượng than đá, xăng dầu và nguyên liệu phục vụ sản xuất gia tăng. Trong gần 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch hàng hóa đạt hơn 1,12 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ.
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Theo thông tin từ Hải quan Vân Phong, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/5/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 1,123 tỷ USD, tăng 30,94% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 397,84 triệu USD, còn kim ngạch nhập khẩu đạt 725,24 triệu USD.

Địa bàn quản lý của Hải quan Vân Phong gồm Khu công nghiệp Ninh Thủy, kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong cùng các cảng nhà máy đóng tàu Hyundai Việt Nam, cảng Nhà máy nhiệt điện Vân Phong, cảng Nam Vân Phong và cảng tổng hợp Bắc Vân Phong. Đây là những khu vực tập trung hoạt động xuất nhập khẩu phục vụ các ngành công nghiệp, năng lượng và đóng tàu trên địa bàn.

Đại diện Hải quan Vân Phong cho biết, mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ sự gia tăng nhập khẩu xăng dầu tiêu dùng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam so với năm 2025. Bên cạnh đó, than đá tiếp tục là một trong những mặt hàng nhập khẩu có quy mô lớn, phục vụ nhu cầu sản xuất điện và công nghiệp trên địa bàn.

Ngoài dầu các loại và than đá, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu còn gồm máy móc, thiết bị, phụ tùng, sắt thép, hóa chất pha loãng sơn, sơn chống ăn mòn và nguyên liệu phục vụ lĩnh vực đóng tàu biển.

Hoạt động xuất khẩu cũng duy trì ổn định với các mặt hàng chủ lực như thiết bị, sơn chống ăn mòn, dầu nhờn, dầu thủy lực, dầu bôi trơn phục vụ tàu biển đóng mới, chế phẩm vệ sinh tàu biển, hàng cung ứng tàu biển, dăm gỗ và tàu đóng mới.

Đà tăng của hoạt động xuất nhập khẩu cũng góp phần kéo nguồn thu ngân sách trên địa bàn đi lên. Tính đến ngày 14/5, Hải quan Vân Phong thu nộp ngân sách 735,96 tỷ đồng, tăng 163,61 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng mức tăng 28,59%.

Với kết quả này, đơn vị đã hoàn thành 73,6% chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026 được giao là 1.000 tỷ đồng và đạt 58,13% chỉ tiêu phấn đấu 1.266 tỷ đồng.

Nguồn thu ngân sách trên địa bàn tiếp tục tập trung ở nhóm doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp. Trong đó, Công ty TNHH Điện lực Vân Phong đóng góp 356,63 tỷ đồng từ hoạt động nhập khẩu than đá; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đóng góp 226,68 tỷ đồng; Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam đóng góp 85,23 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có sự đóng góp của Tổng Công ty Đông Bắc và Công ty TNHH Điện lực Vân Phong thuộc dự án điện.

Trong kỳ, Hải quan Vân Phong tiếp tục tạo thuận lợi trong hoạt động thông quan. Đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 6.304 tờ khai xuất nhập khẩu, tăng 41,89% so với cùng kỳ năm trước. Hệ thống thông quan điện tử vận hành ổn định, bảo đảm 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Nhóm hàng năng lượng thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch qua Hải quan Vân Phong
Hải quan Vân Phong triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và đẩy nhanh thông quan hàng hóa. Ảnh: Lạc Nguyên

Đại diện Hải quan Vân Phong cho biết, trong tháng 6, đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đẩy mạnh quản lý rủi ro và tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện, thuyền viên xuất nhập cảnh tại các cảng biển, kho bãi và địa điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn. Đơn vị cũng tập trung rà soát, khai thác nguồn thu từ các nhóm hàng chủ lực nhằm phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026, trong đó than đá, sắt thép và các mặt hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất tiếp tục là những nguồn thu trọng tâm.

Cùng với đó, Hải quan Vân Phong duy trì phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm pháp luật trên địa bàn quản lý./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
Hải quan Vân Phong xuất nhập khẩu thu ngân sách Hàng hóa năng lượng hoạt động hải quan

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