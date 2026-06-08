Tiêu dùng nội địa tăng mạnh, điểm sáng trong bức tranh kinh tế

Sức mua tăng mạnh, bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 3,18 triệu tỷ đồng

Số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nêu rõ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 3.185 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng vẫn đạt 6,1%, cho thấy sức mua và nhu cầu tiêu dùng trong nước tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực.

Riêng tháng 5/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 647,1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 3.185 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Đức Thanh

Trong cơ cấu doanh thu, bán lẻ hàng hóa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với 2.418,1 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 76% tổng mức và tăng 11,1% so với cùng kỳ. Nhóm xăng dầu ghi nhận mức tăng cao nhất 12,7%, tiếp đến là hàng may mặc tăng 10,2%, lương thực - thực phẩm tăng 9,6%, đồ dùng và trang thiết bị gia đình tăng 7,5%. Đáng chú ý, nhóm hàng hóa khác tăng tới 17,6%.

Nhiều địa phương ghi nhận mức tăng trưởng bán lẻ ấn tượng như: Quảng Ninh tăng 12,9%, Đà Nẵng tăng 12,7%, Đồng Nai tăng 11,4%, Cần Thơ tăng 11,2%, Hà Nội tăng 11,1% và TP. Hồ Chí Minh tăng 10,9%...

Bên cạnh đó, lĩnh vực lưu trú và ăn uống tiếp tục khởi sắc với doanh thu ước đạt 400,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Một số địa phương có mức tăng nổi bật, gồm: An Giang tăng 24,4%, Ninh Bình tăng 19,2%, Đà Nẵng tăng 18,9%, Huế tăng 18,6% và Quảng Ninh tăng 18,5%.

Ngành du lịch lữ hành dù chỉ chiếm 1,3% tổng doanh thu nhưng vẫn tăng trưởng 12,2%, đạt khoảng 40,6 nghìn tỷ đồng. Kết quả này được thúc đẩy bởi chính sách thị thực thông thoáng, các chương trình quảng bá và kích cầu du lịch hiệu quả cùng chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, góp phần thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Trong khi đó, doanh thu các dịch vụ khác đạt khoảng 325,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng tiêu dùng và dịch vụ của nền kinh tế.

Các chuyên gia đánh giá, nguyên nhân chủ yếu đến từ sức cầu nội địa phục hồi tốt, các chính sách kích cầu và sự bứt phá của ngành du lịch. Theo nhận định của Công ty Chứng khoán An Bình, triển vọng ngành bán lẻ trong quý II/2026 tiếp tục duy trì tích cực nhờ sự hỗ trợ của các chính sách kích cầu tiêu dùng và đà phục hồi của sức mua trong nền kinh tế.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phát triển thị trường nội địa

Dù thị trường bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm, song nhiều doanh nghiệp cho biết, sức mua vẫn chưa phục hồi đồng đều. Người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn trong chi tiêu, ưu tiên các mặt hàng thiết yếu và có xu hướng săn tìm các chương trình khuyến mại, ưu đãi trước khi quyết định mua sắm.

Trong bối cảnh đó, không ít doanh nghiệp chấp nhận chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng để duy trì sức mua. Ông Lê Lai - Giám đốc Siêu thị Lotte Mart Nam Sài Gòn cho biết, hệ thống bán lẻ đang nỗ lực tối ưu hoạt động để giữ giá cạnh tranh trong bối cảnh một số nhà cung cấp đã điều chỉnh tăng khoảng 10% chi phí vận chuyển. Việc chủ động xây dựng kế hoạch đặt hàng và đàm phán với đối tác được xem là giải pháp quan trọng để duy trì mức giá hợp lý cho người tiêu dùng.

Ở góc độ vĩ mô, các chuyên gia cho rằng, để tiêu dùng nội địa thực sự trở thành động lực tăng trưởng bền vững, cần những giải pháp căn cơ hơn các chương trình khuyến mại ngắn hạn. Nền kinh tế muốn tái cân bằng theo hướng dựa nhiều hơn vào tiêu dùng trong nước cần bảo đảm thu nhập của người dân được cải thiện, hệ thống an sinh xã hội đủ tin cậy và khả năng tiếp cận tín dụng tiêu dùng được mở rộng.

Tại cuộc họp về các giải pháp phát triển thị trường trong nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, thị trường trong nước có vai trò, động lực quan trọng, là “điểm tựa” góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 14 - 15%/năm, thương mại điện tử tăng bình quân 23 - 25%/năm và giảm chi phí logistics xuống còn khoảng 12 - 15% GDP.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Công thương khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển thị trường trong nước giai đoạn mới theo hướng dài hạn, đổi mới, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 12/2026.

Các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ các quy định chồng chéo, đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Đồng thời, triển khai hiệu quả các giải pháp kích cầu theo Nghị quyết 88/NQ-CP, tổ chức các chương trình khuyến mại quy mô lớn, thúc đẩy cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...