Trường Đại học Tài chính - Marketing kiện toàn Ban Giám hiệu, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Tham dự hội nghị còn có Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Tân Định; Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo các đơn vị, giảng viên, viên chức, người lao động và nghiên cứu sinh của nhà trường.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UFM

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính đã công bố Quyết định bổ nhiệm PGS.TS Phạm Tiến Đạt giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing; bổ nhiệm TS. Cao Tấn Huy, PGS.TS Phạm Quốc Việt và PGS.TS Lê Trung Đạo giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh, việc kiện toàn Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị đại học, thực hiện tự chủ đại học và nâng cao chất lượng đào tạo theo tinh thần Luật Giáo dục đại học.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Phạm Tiến Đạt giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing. Ảnh: UFM

Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những thành quả mà Trường Đại học Tài chính - Marketing đã đạt được trong gần 50 năm xây dựng và phát triển. Từ một cơ sở đào tạo phục vụ ngành Tài chính, nhà trường đã phát triển thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có thế mạnh về tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh, marketing, bất động sản, du lịch và kinh tế, với nhiều phân hiệu, cơ sở đào tạo trải dài từ khu vực miền Trung đến phía Nam.

Trong bối cảnh giáo dục đại học đang có nhiều thay đổi sâu sắc với yêu cầu về tự chủ đại học, trách nhiệm giải trình, chuyển đổi số, kiểm định chất lượng, hội nhập quốc tế và cạnh tranh tuyển sinh ngày càng cao, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị tập thể Ban Giám hiệu phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, kỷ cương và trách nhiệm, tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận và Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing. Ảnh: UFM

Theo đó, nhà trường cần tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ; nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm, gắn chương trình đào tạo với yêu cầu của thị trường lao động và nhu cầu phát triển của ngành Tài chính, doanh nghiệp và xã hội; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý chất lượng cao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức phục vụ thực tiễn; tiếp tục đổi mới quản trị đại học gắn với tự chủ và trách nhiệm giải trình; đồng thời tăng cường hợp tác với Bộ Tài chính, địa phương, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận khẳng định, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để Trường Đại học Tài chính - Marketing phát triển đúng định hướng, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học, đóng góp ngày càng hiệu quả vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Thay mặt Ban Giám hiệu, PGS.TS Phạm Tiến Đạt bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Đảng ủy và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, học viên của nhà trường. PGS.TS Phạm Tiến Đạt khẳng định, các quyết định bổ nhiệm không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trách nhiệm lớn đối với tập thể Ban Giám hiệu.

PGS.TS Phạm Tiến Đạt phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính. Ảnh: UFM

PGS.TS Phạm Tiến Đạt cho biết, Ban Giám hiệu sẽ nghiêm túc tiếp thu toàn diện các ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, xem đây là kim chỉ nam để cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực, hiệu quả trong công tác quản trị và phát triển nhà trường.

Trong thời gian tới, Trường Đại học Tài chính - Marketing xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, gồm tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực quản trị đại học; đẩy mạnh chuyển đổi số và quốc tế hóa; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hiện đại hóa chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, gắn với nhu cầu doanh nghiệp và xã hội; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý chất lượng cao; đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động và người học./.