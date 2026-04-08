Bổ nhiệm, phân công 3 Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội, giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm.

Tiếp đó, Hội nghị thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, bổ nhiệm đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cơ quan thuộc Chính phủ giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Hội nghị thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cơ quan thuộc Chính phủ giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, các đồng chí Phó Trưởng Ban vừa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm, phân công đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, được thử thách, rèn luyện qua thực tiễn phong phú và đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau. Đặc biệt là có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, điều hành, phát triển kinh tế-xã hội, trong các hoạt động quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, phát triển công nghệ, trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Việc các đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ nhiệm, phân công làm lãnh đạo tại Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ giúp bộ máy lãnh đạo của Ban được kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tin tưởng, trên cương vị công tác mới, các tân Phó Trưởng Ban sẽ phát huy tốt nhất năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, đoàn kết thống nhất cùng tập thể lãnh đạo Ban tập trung triển khai có hiệu quả, xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong năm 2026 và trong cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đặc biệt là thực hiện tốt mô hình hoạt động mới theo quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hai viện hàn lâm, gắn kết hiệu quả giữa hoạt động hai viện hàn lâm với công tác nghiên cứu tham mưu chiến lược của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẳng định sẽ tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương để bổ sung, cụ thể hóa các chương trình hành động, trong các kế hoạch công tác của cơ quan; tiếp tục tận tâm, tận lực, rèn luyện, gương mẫu, trách nhiệm, phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn công tác, bắt tay ngay vào công việc.

Các tân Phó Trưởng Ban mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của đồng chí Trưởng Ban, các đồng chí Phó Trưởng Ban, sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.