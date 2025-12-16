Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tăng trưởng hai con số là khả thi, không phải để phô diễn

(TBTCO) - Tăng trưởng hai con số với Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi chứ không phải là con số vẽ ra để ngắm cho đẹp, cũng không phải để phô diễn mà là một quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và hành động rất quyết liệt của Việt Nam.

Chiều 16/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề "Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số".

Diễn đàn do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Hội Khoa học kinh tế Việt Nam tổ chức. Đồng chủ trì phiên toàn thể có Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Không chạy theo tăng trưởng đơn thuần

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam xác định rõ "chuyển đổi kép: xanh hoá và số hoá" là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu; vừa là nền tảng, vừa tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước nói chung và nền kinh tế nói riêng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: VGP

Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững dựa trên cơ sở nền tảng "chuyển đổi kép: xanh hoá và số hoá". Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm là, không cầu toàn, không nóng vội và cũng không bỏ lỡ cơ hội.

Khái quát bối cảnh tình hình và kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và của cả nhiệm kỳ, Thủ tướng đánh giá nhiệm kỳ này đã chứng tỏ kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài như đại dịch COVID-19, chiến tranh, xung đột, đứt gãy các chuỗi cung ứng; chính sách tiền tệ thắt chặt của các nước; chính sách thuế quan phức tạp; tăng trưởng toàn cầu giảm, lạm phát toàn cầu tăng. Đây là những "cơn gió ngược" mà Việt Nam đã vượt qua để đạt được những thành quả tích cực.

Trong đó, Thủ tướng nêu rõ tăng trưởng cao, nhưng lạm phát được kiểm soát. Thu ngân sách năm 2025 ước vượt 25% dự toán. Số vượt thu tới khoảng 500.000 tỷ đồng cùng với khoản tiết kiệm chi đã phục vụ trở lại cho đầu tư phát triển, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, chi cho an sinh xã hội lên đến 1,1 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% năm 2021 xuống 1,3% năm 2025; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước; triển khai tích cực 1 triệu căn hộ cho người thu nhập thấp… “Đây chính là không hy sinh công bằng tiến bộ xã hội, không hy sinh an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với tình hình năm 2026, Thủ tướng cho rằng tình hình thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro trong khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn. Chất lượng tăng trưởng còn hạn chế, còn dựa vào thâm dụng lao động giá rẻ, tài nguyên và vốn. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực của tăng trưởng và cần thời gian để phát huy hiệu quả hơn. Thể chế, chính sách vẫn còn vướng mắc, cần tiếp tục hoàn thiện xử lý các "điểm nghẽn". Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi tác động của các thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu…

Toàn cảnh Diễn đàn chiều 16/12. Ảnh: VGP

Từ những kinh nghiệm vượt qua khó khăn trong 40 năm Đổi mới, Thủ tướng nêu ra những bài học kinh nghiệm đạt được, từ đó làm nền tảng để Việt Nam kiên định, nhất quán tập trung thực hiện 2 mục tiêu chiến lược là đến năm 2030 trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.

Ổn định là pháo đài bất khả xâm phạm

Để đạt được 2 mục tiêu chiến lược nêu trên, Việt Nam xác định rõ: ổn định là pháo đài bất khả xâm phạm; phát triển nhanh, bền vững là động cơ vĩnh cửu, không có điểm dừng; giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc của người dân là mục tiêu cao nhất; không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Với phương châm "Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc", "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp", Thủ tướng nhấn mạnh một số các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 và thời gian tới.

Đó là, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng "chuyển đổi kép: xanh hoá và số hoá", phấn đấu tăng trưởng đạt hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chú trọng nâng cao khả năng chống chịu, sức cạnh tranh của nền kinh tế; nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động ứng phó linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với các biến động bên ngoài.

Thủ tướng tham quan trưng bày sản phẩm trong lĩnh vực sản xuất chíp bán dẫn - Ảnh: VGP.

Việt Nam kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng và phát triển nhanh, bền vững.

Cùng với đó là đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về thể chế, từ "điểm nghẽn của điểm nghẽn" trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, là động lực chủ yếu của phát triển nhanh, bền vững.

Một mặt tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, mặt khác thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Trong đó tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp bán dẫn, AI, năng lượng sạch; đưa dữ liệu thành tài nguyên; khai thác không gian tăng trưởng mới qua kết nối liên vùng… Từng bước khai thác không gian vũ trụ, không gian ngầm, không gian biển.

Thủ tướng cũng đề cập tới việc khai thác tốt các không gian phát triển mới thông qua các dự án hạ tầng kết nối liên vùng, phát huy vai trò các mô hình kinh tế mới, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế trong thu hút vốn đầu tư, công nghệ... Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực; thúc đẩy xã hội hóa, thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước.

Từ những phân tích trên, Thủ tướng khẳng định, tăng trưởng hai con số với Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi chứ không phải là con số vẽ ra để ngắm cho đẹp, cũng không phải để phô diễn mà là một quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và hành động rất quyết liệt của Việt Nam.

Bên cạnh đó, không thể thiếu được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong việc hiện thực hoá các mục tiêu lớn này. Trong quá trình đó, Việt Nam sẽ tiếp tục trưởng thành, mạnh mẽ lên từ những khó khăn, thách thức.