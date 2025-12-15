Ba hãng bay sẵn sàng cất cánh, chờ sân bay Long Thành khai mở đường bay ngày 19/12

(TBTCO) - Để chuẩn bị cho các chuyến bay đầu tiên nhân dịp khánh thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành ngày 19/12, ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Trước đó, ngày 15/12, Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay đầu tiên nhằm đánh giá toàn diện các điều kiện, đây được được xem là bước rà soát cuối cùng trước khi đón chuyến bay thương mại.

Để chuẩn bị cho chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19/12 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã triển khai nhiệm vụ tới Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines), Công ty Cổ phần hàng không Vietjet, Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Cục Hàng không Việt Nam giao nhiệm vụ cho ba hãng bay

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, phương án phục vụ chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19/12 được Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways đảm nhận.

Sân bay Long Thành khánh thành vào ngày 19/12/2025 và đưa vào khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, loại tàu bay được sử dụng để chuyên chở đại biểu và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước (không phải là chuyến bay thương mại) là 01 tàu bay code E của Vietnam Airlines; 01 tàu bay code C của Vietjet và 01 tàu bay code C của Bamboo Airways chỉ bao gồm tổ bay và nhân viên kỹ thuật. Đây sẽ là 3 chuyến bay đầu tiên, đánh dấu cột mốc khai trương sân bay lớn nhất Việt Nam.

Theo đó, tàu bay của Vietnam Airlines dự kiến bay chặng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Vietnam Airlines sẽ khai thác máy bay thân rộng Boeing 787, khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 6h15, chở đại biểu, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đến sân bay Long Thành lúc 8h sáng ngày 19/12.

Còn tàu bay của Vietjet, Bamboo Airways dự kiến chặng bay: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đó, Bamboo Airways và Vietjet Air sẽ sử dụng máy bay thân hẹp A320/A321, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8h sáng ngày 19/12, chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật đến sân bay Long Thành lúc 8h40 cùng ngày.

Vietnam Airlines sẽ khai thác máy bay thân rộng Boeing 787; Bamboo Airways và Vietjet Air sẽ sử dụng máy bay thân hẹp A320/A321.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không khẩn trương rà soát, tính toán để đảm bảo đủ nhiên liệu cho tàu bay chặng Tân Sơn Nhất - Long Thành - Tân Sơn Nhất.

"Trường hợp cần thiết cấp nhiên liệu, các hãng hàng không làm việc với SKYPEC để cung cấp dịch vụ nhiên liệu hàng không; tự đảm bảo dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay hoặc làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ nếu cần thiết; đồng thời chủ động phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành để chuẩn bị các điều kiện khai thác của hệ thống sân đường khu bay theo yêu cầu của hãng hàng không" - Cục Hàng không Việt Nam lưu ý.

Cục cũng yêu cầu Hãng hàng không Vietjet và Bamboo Airways chuẩn bị tàu bay, tổ lái và các nhân viên kỹ thuật cần thiết theo yêu cầu; rà soát, cập nhật các thông tin số liệu, thông số kỹ thuật của Cảng hàng không quốc tế Long Thành (đã được công bố tin tức hàng không) để phục vụ cho các chuyến bay ngày 19/12.

Đồng thời chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để thống nhất phương án cung cấp dịch vụ cho các chuyến bay ngày 19/12 và làm việc với các cơ quan đơn vị liên quan như Cục Hàng không Việt Nam để cấp phép bay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để thực hiện các thủ tục về an ninh hàng không theo quy định...

Các hãng hàng không đã sẵn sàng

Thông tin về công tác chuẩn bị, đại diện Bamboo Airways cho biết đã và đang khẩn trương sắp xếp nguồn lực và hoàn tất các thủ tục cần thiết, đảm bảo khai thác chuyến bay đầu tiên sân bay Long Thành trong sáng ngày 19/12.

Đại diện Vietnam Airlines cũng khẳng định đã sẵn sàng phục vụ đầy đủ các hạng mục cho một chuyến bay thương mại tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hãng đã chuẩn bị lực lượng nhân sự, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật cần thiết để thực hiện các công tác phục vụ hành khách, hành lý và hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật tàu bay, cung ứng suất ăn hàng không, tiếp nhiên liệu. Toàn bộ hoạt động được tổ chức theo đúng quy trình và tiêu chuẩn an toàn của nhà chức trách.

Chuyến bay của Vietnam Airlines mang số hiệu VN5001 được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng. Ảnh: Vietnam Airlines.

Ngay trong ngày 15/12, sân bay Long Thành đã chính thức đón tàu bay thương mại đầu tiên hạ cánh do Vietnam Airlines thực hiện. Đây là chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên tiếp đất tại sân bay Long Thành, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá lần cuối các điều kiện khai thác, chuẩn bị cho chuyến bay chính thức dự kiến hạ cánh vào ngày 19/12.

Ông Đặng Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines nhấn mạnh, việc đưa tàu bay thương mại hạ cánh thành công tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác, qua đó tạo nền tảng để Long Thành trở thành một trung tâm kết nối hàng không mới của khu vực.

"Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đối tác nhằm bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho hành khách tại sân bay mới" - lãnh đạo Vietnam Airlines khẳng định.

Chuyến bay mang số hiệu VN5001 được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner với trọng tải tương đương một chuyến bay thương mại cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15h20 và đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 16h00 ngày 15/12. Ngay sau đó, chuyến bay VN5002 cũng đã cất cánh thành công từ sân bay Long Thành cùng ngày.

Sự kiện này giữ vai trò quan trọng trong việc đánh giá toàn diện hạ tầng kỹ thuật, quy trình phục vụ và khả năng phối hợp giữa các đơn vị tại sân bay lớn nhất Việt Nam.

Trong quá trình khai thác, Vietnam Airlines và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã phối hợp kiểm tra các nội dung liên quan đến đường cất hạ cánh, sân đỗ, hệ thống dẫn đường, nhà ga hành khách, dây chuyền phục vụ mặt đất, công tác kỹ thuật và điều hành khai thác. Đây được xem là bước xác nhận cuối cùng về mức độ sẵn sàng của sân bay Long Thành trước khi đón chuyến bay thương mại đầu tiên được Vietnam Airlines khai thác vào ngày 19/12./.