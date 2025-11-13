Cảng Hàng không quốc tế Long Thành phải là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại, bền vững và thông minh

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành phải được xây dựng và vận hành với tinh thần vượt lên, khác biệt, tiên phong, là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại, bền vững và thông minh.

Sáng 13/11, tại Đồng Nai, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm công trình và làm việc về tình hình thực hiện dự án trọng điểm quốc gia xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nghe báo cáo và định hướng phát triển Cảng hàng không này trong môi trường cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV; Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Gia Túc - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Trần Hồng Minh - Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các Bộ, ngành liên quan và tỉnh Đồng Nai.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ năng lực cạnh tranh quốc gia, khu vực và quốc tế; giá trị riêng và bản sắc Việt Nam mà Cảng Hàng không quốc tế Long Thành hướng tới; về hiệu quả đầu tư của dự án; những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) là một công trình biểu tượng cho khát vọng phát triển mạnh mẽ, bền vững và hội nhập sâu rộng của đất nước ta trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư nêu rõ, cuộc làm việc hôm nay với ý nghĩa đặc biệt, không chỉ kiểm tra tiến độ, mà còn nhìn nhận tầm vóc chiến lược, hiệu quả đầu tư và sức lan tỏa của dự án đối với phát triển quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành không chỉ đơn thuần là một dự án hạ tầng hàng không. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, tổng mức đầu tư trên 336.000 tỷ đồng, với công suất thiết kế 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm và dự kiến khi hoàn thành sẽ đưa Việt Nam vào nhóm trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành được quy hoạch hiện đại, xanh, thông minh - thể hiện tầm nhìn phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại của Việt Nam trong giai đoạn mới, đóng góp quan trọng cho thực hiện ba đột phá chiến lược mà dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định là: thể chế, hạ tầng và nhân lực.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc làm việc

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Xây dựng, ý kiến thảo luận của các đại biểu, phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư đánh giá cao tinh thần nỗ lực, trách nhiệm, sáng tạo, khẩn trương của toàn hệ thống chính trị, các chủ đầu tư, tư vấn, giám sát và hàng vạn cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường Long Thành. Đến nay, tiến độ chung của Dự án giai đoạn 1 đạt kết quả rất tích cực. Dự án đã bước đầu chứng minh được hiệu quả tài chính và năng lực tự chủ của doanh nghiệp Việt Nam; các công nghệ quản lý tiên tiến được làm chủ như: Trung tâm điều hành sân bay thông minh (Smart APOC), Hệ thống quản trị tổng thể AMS, Hệ thống xử lý hành lý ICS tốc độ cao, OneID, VNeID… sẽ đưa Long Thành hướng tới chuẩn “Sân bay xanh - thông minh - 5 sao quốc tế”.

Nhấn mạnh Cảng Hàng không quốc tế Long Thành không chỉ là một cảng hàng không mà là động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Để phát huy hiệu quả vai trò này, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành xác định rõ một số định hướng lớn và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Về năng lực cạnh tranh quốc gia, khu vực và quốc tế; Về hiệu quả đầu tư và quản trị dự án; Phát triển đồng bộ kết nối vùng và hệ sinh thái dịch vụ hàng không.

Về năng lực cạnh tranh quốc gia, khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư nêu rõ, Cảng HKQT Long Thành phải được xây dựng và vận hành với tinh thần vượt lên, khác biệt, tiên phong, là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại, bền vững và thông minh.

Tổng Bí thư yêu cầu các bộ, ngành, chủ đầu tư phối hợp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh quốc tế của sân bay Long Thành, trong đó đặc biệt chú trọng ba yếu tố: Chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách; Năng suất và hiệu quả khai thác; Mức độ kết nối và khả năng trung chuyển trong mạng hàng không khu vực. Mục tiêu là làm sao để Long Thành trở thành điểm đến hàng không hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á, sánh ngang và vượt các sân bay hàng đầu trong khu vực.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Về hiệu quả đầu tư và quản trị dự án, Tổng Bí thư đề nghị các Bộ Xây dựng, Tài chính và ACV tiếp tục đánh giá hiệu quả tổng thể của dự án, không chỉ về tài chính mà cả hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh. “Mỗi đồng vốn đầu tư ở Long Thành phải mang lại giá trị lan tỏa lớn hơn cho vùng và quốc gia - từ tăng trưởng GDP, việc làm, đến công nghệ và nhân lực. Đồng thời, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm Long Thành thực sự là “công trình thế kỷ” minh bạch, hiệu quả” – Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu chuẩn bị sớm cho giai đoạn 2 (2026 - 2030), chủ động đề xuất đầu tư thêm đường cất hạ cánh và nhà ga hành khách thứ 2, tận dụng máy móc và nguồn lực hiện có, nhằm nhanh chóng nâng công suất lên 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Liên quan tới nội dung phát triển đồng bộ kết nối vùng và hệ sinh thái dịch vụ hàng không, Tổng Bí thư nêu rõ, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi liên kết giao thông - dịch vụ - đô thị - du lịch - logistics được tổ chức đồng bộ, hiện đại. Tổng Bí thư yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện bảo đảm kết nối hạ tầng đa phương thức giữa TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu và Long Thành: Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 - 4 TP. Hồ Chí Minh; Sớm khởi công tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, từng bước kết nối metro nội đô TP. Hồ Chí Minh trực tiếp với sân bay; Quy hoạch trung tâm trung chuyển hành khách và logistics liên vùng ngay tại khu vực sân bay.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc

Xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hàng không hiện đại và đồng bộ, gồm: khu lưu trú, khách sạn, trung tâm hội nghị, thương mại, y tế, đào tạo, bảo dưỡng, hậu cần kỹ thuật, logistics, khu phi thuế quan và dịch vụ tài chính hỗ trợ. Hướng tới hình thành “thành phố sân bay Long Thành - Aerotropolis”, trở thành trung tâm dịch vụ, logistics và trung chuyển khu vực Đông Nam Á.

Để tăng sức hút quốc tế của Sân bay quốc tế Long Thành, Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, các doanh nghiệp sớm xây dựng chính sách thu hút các hãng hàng không quốc tế đến khai thác. Phải có cơ chế phí, lệ phí, dịch vụ mặt đất, bảo dưỡng, trung chuyển hàng hóa cạnh tranh quốc tế, đồng thời triển khai chiến lược quảng bá, xúc tiến thị trường toàn cầu, để Long Thành trở thành điểm đến ưu tiên của các hãng hàng không quốc tế, là cửa ngõ mới của Việt Nam ra thế giới. “Mục tiêu là: hành khách quốc tế đến Việt Nam chọn Long Thành vì tiện lợi và hài lòng; các hãng bay quốc tế chọn Long Thành vì hiệu quả, chất lượng dịch vụ và môi trường đầu tư hấp dẫn” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Khi hoàn thành, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ giải tỏa áp lực cho Tân Sơn Nhất, thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ và khẳng định vị thế địa chiến lược của Việt Nam trên bản đồ hàng không khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp đồng bộ của các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và tinh thần cống hiến của hàng vạn người lao động, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng quốc tế, an toàn tuyệt đối, trở thành biểu tượng của Việt Nam hiện đại, năng động và phát triển bền vững trong giai đoạn mới./.