Ngày 16/3: Giá thép giằng co giữa nỗ lực cắt giảm sản lượng và nhu cầu tiêu thụ suy yếu

Giá thép hôm nay (16/3) hiện đang trong trạng thái giằng co giữa nỗ lực cắt giảm sản lượng và nhu cầu tiêu thụ suy yếu do bất ổn kinh tế vĩ mô. Trong nước, một số thương hiệu lớn như Hòa Phát, Việt Đức, VAS và Tung Ho Steel tiếp tục giữ giá ổn định tại cả ba miền Bắc, Trung và Nam.

Giá thép trên sàn giao dịch

Thị trường nguyên vật liệu toàn cầu vừa ghi nhận những tín hiệu trái chiều trong các phiên giao dịch gần nhất. Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép thanh giao tháng 4/2026 tăng nhẹ 0,35%, đạt mức 3.146 Nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, giá quặng sắt chịu áp lực điều chỉnh khi giảm 1,94% tại Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, lùi về mốc 807,5 Nhân dân tệ/tấn. Tương tự, tại Singapore, giá quặng sắt cũng ghi nhận đà giảm, giao dịch quanh ngưỡng 107,71 USD/tấn.

Đáng chú ý, bất chấp đà giảm của giá giao ngay, các hợp đồng kỳ hạn xa của quặng sắt đang tăng trưởng mạnh. Động lực chính đến từ lo ngại nguồn cung thu hẹp sau khi Trung Quốc thắt chặt quy định nhập khẩu đối với tập đoàn BHP. Song song đó, kỳ vọng vào sự phục hồi sản lượng gang nóng tại quốc gia này đang trở thành yếu tố hỗ trợ tích cực cho các hợp đồng kỳ hạn.

Triển vọng giá thép trong năm 2026 chịu sự chi phối mạnh mẽ từ các chính sách điều tiết của Trung Quốc. Kế hoạch cắt giảm năng lực sản xuất thép đã được công bố nhằm cải thiện biên lợi nhuận và hỗ trợ đà tăng giá mặt hàng này. Dù vậy, thị trường vẫn đối mặt với ba thách thức lớn.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép hôm nay dao động khoảng 12.520 - 13.950 đồng/kg đối với các sản phẩm phổ biến như CB240 và D10 CB300.

Tại miền Bắc, giá thép Việt Đức với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg. Thép Việt Sing với dòng thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.430 đồng/kg. Thép Việt Ý với dòng thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS với dòng thép cuộn CB240 giá 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Trung, giá thép Việt Đức với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.550 đồng/kg. Thép Hòa Phát với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg. Thép VAS với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá thép Hòa Phát với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg. Thép VAS với dòng thép cuộn CB240 giá 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo với dòng thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.