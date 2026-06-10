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Chứng khoán ngày 10/6: VN-Index phục hồi phiên thứ hai liên tiếp, lấy lại mốc tâm lý quan trọng

Tấn Minh

Tấn Minh

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17:26 | 10/06/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (10/6) duy trì đà hồi phục với sự lan tỏa tích cực ở nhiều nhóm ngành, qua đó đưa VN-Index trở lại trên ngưỡng 1.800 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản còn thấp và lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là những yếu tố khiến thị trường chưa thể bứt phá mạnh.
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VN-Index tăng hơn 10 điểm

Thị trường có phiên phục hồi thứ 2 liên tiếp sau khi giảm mạnh ngày 8/6/2026. Đầu phiên VN-Index tăng điểm, vượt lên mốc tâm lý 1.800 điểm, sau đó chịu áp lực rung lắc với thanh khoản gia tăng trong phiên chiều và duy trì tăng điểm cuối phiên, thanh khoản cải thiện ở nhiều nhóm ngành. Kết phiên VN-Index tăng 10,66 điểm (+0,59%) lên mức 1.803,71 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Chứng khoán ngày 10/6: VN-Index phục hồi phiên thứ hai liên tiếp, lấy lại mốc tâm lý quan trọng
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 10/6

Cùng với việc tăng điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 207 mã tăng giá, 50 mã giữ giá tham chiếu và 105 mã giảm giá.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường tiếp tục thấp hơn khoảng 29,4% so với mức bình quân 20 phiên gần nhất. Đây là yếu tố cho thấy nhà đầu tư vẫn đang duy trì tâm lý quan sát và chưa sẵn sàng gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Phiên phục hồi thứ hai của VN-Index với sắc xanh dàn trải khi có tới 16/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Đường, xây dựng và nhựa là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bảo hiểm, hóa chất và dầu khí là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có phiên tăng điểm tích cực hơn khi tăng +9,05 điểm, lên mức 1.960,97 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế khi có 22 mã tăng giá và 5 mã giảm giá và 3 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường hôm nay cải thiện nhưng vẫn chưa đủ mạnh để trở thành yếu tố hậu thuẫn khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-29,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 625 triệu cổ phiếu (+18,30%), tương đương giá trị đạt 19.775 tỷ đồng (+43,54%) so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -4,59 điểm, về mức +301,15 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,6 điểm, lên mức 125,73 điểm.

Khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng, thống kê trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tại thời điểm kết phiên đạt -579 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh. Trong đó, MBB (-88 tỷ đồng), VPB (-77 tỷ đồng), SSI (-51 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VJC (+46 tỷ đồng), CII (+38 tỷ đồng) và MWG (+30 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 33 tỷ đồng.

Nhịp hồi phục cần thêm xác nhận

Thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp với động lực chủ yếu đến từ nhóm bất động sản và các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc hệ sinh thái Vingroup. Dù đà tăng được mở rộng so với phiên trước, thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư chưa thực sự được cải thiện.

Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu VIC tiếp tục đóng vai trò là trụ đỡ quan trọng của thị trường. Chỉ riêng mức tăng 1,45% của mã này đã đóng góp khoảng 4,6 điểm cho VN-Index, giúp chỉ số duy trì sắc xanh trong bối cảnh nhiều cổ phiếu bluechip, đặc biệt là nhóm ngân hàng, thu hẹp đáng kể đà tăng trong phiên chiều. Các mã BID, VCB và TCB chịu áp lực chốt lời nhất định, khiến đà phục hồi của thị trường phần nào bị hạn chế.

hoạt động của công công ty chứng khoán Bảo Việt
VN-Index tiếp tục ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Điểm sáng nổi bật của phiên giao dịch nằm ở nhóm bất động sản và đầu tư công. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa trung bình như NVL, DLG và CII đồng loạt tăng kịch trần, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực sang nhiều mã cùng ngành. Bên cạnh đó, các cổ phiếu bất động sản khác như NLG, DIG, PDR, SCR hay HDG cũng ghi nhận mức tăng khá, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trước thông tin Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản.

Sắc xanh cũng lan tỏa sang nhiều nhóm ngành như chứng khoán, thép và xây dựng. Trái ngược với xu hướng chung, nhóm dầu khí chịu áp lực điều chỉnh khi giá dầu thế giới biến động, trong đó PLX giảm 1,1% và là cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên nhóm ngành này.

Mặc dù VN-Index đã phục hồi khoảng một phần ba số điểm đã mất trong nhịp giảm mạnh đầu tuần, nhưng tín hiệu tích cực vẫn chưa thực sự thuyết phục khi dòng tiền chưa quay trở lại mạnh mẽ.

Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích, hai phiên tăng điểm vừa qua chủ yếu mang tính chất hồi phục kỹ thuật sau nhịp giảm sâu. Dù dòng tiền có xu hướng tập trung vào nhóm cổ phiếu tăng giá với quy mô lớn hơn đáng kể so với nhóm giảm giá, thanh khoản thấp vẫn là rào cản khiến khả năng hình thành xu hướng tăng mới chưa được xác nhận. Trong kịch bản tích cực, VN-Index có thể tiếp tục hướng tới vùng 1.820 điểm trong ngắn hạn, song cần thêm sự cải thiện của dòng tiền để củng cố đà phục hồi./.

Tấn Minh
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Thị trường chứng khoán hôm nay chứng khoán ngày 10/6 vn-index tăng điểm VN-Index hồi phục VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm

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