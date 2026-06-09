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Chứng khoán ngày 9/6: VN-Index phục hồi kỹ thuật, tín hiệu đảo chiều chưa rõ nét

Mai Tấn

Mai Tấn

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17:35 | 09/06/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (9/6) VN-Index lấy lại sắc với sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù vậy, diễn biến thanh khoản ở mức thấp cho thấy nhịp tăng hiện tại vẫn thiên về phục hồi kỹ thuật hơn là sự xác lập một xu hướng tăng mới.
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VN-Index giằng co, hồi nhẹ

Sau phiên giao dịch chịu áp lực bán mạnh khi VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Thị trường đã phục hồi trở lại trong phiên hôm nay với thanh khoản suy giảm. Đầu phiên VN-Index phục hồi trở lại vùng giá 1.800 điểm, sau đó chịu áp lực điều chỉnh về 1.780 điểm với áp lực cung ngắn hạn giảm, thanh khoản ở mức thấp. Thị trường phục hồi trong phiên chiều với thanh khoản cải thiện. Kết phiên VN-Index tăng nhẹ 2,52 điểm (+0,14%) lên mức 1.793,05 điểm.

Chứng khoán ngày 9/6: VN-Index phục hồi kỹ thuật, tín hiệu đảo chiều chưa rõ nét
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 9/6

Điểm tích cực của phiên hôm nay là dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu tăng giá. Giá trị giao dịch ở nhóm tăng điểm cao gấp khoảng 3,7 lần so với nhóm giảm điểm, cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện. Tuy nhiên, do thanh khoản chung vẫn ở mức thấp nên tín hiệu xác nhận xu hướng đảo chiều chưa thực sự rõ ràng.

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 174 mã tăng giá, 65 mã giữ giá tham chiếu và 128 mã giảm giá.

Xét theo nhóm ngành, phiên phục hồi ghi nhận 13/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Ngân hàng, thủy sản và thép là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, phân bón và bất động sản là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có phiên phục hồi tích cực hơn khi tăng +15,11 điểm, lên mức 1.951,92 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế khi có 22 mã tăng giá và 7 mã giảm giá và 1 mã giữ giá.

Đà phục hồi của thị trường thiếu vắng yếu tố quyết liệt từ thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn tới (-33,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 528 triệu cổ phiếu (-26,21%), tương đương giá trị đạt 13.776 tỷ đồng (-27,63%) so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +7,38 điểm, lên mức +305,74 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,4 điểm, lên mức 125,13 điểm.

Khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng, thống kê trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tại thời điểm kết phiên đạt -870 tỷ đồng. Trong đó, FPT (-108 tỷ đồng), TCB (-98 tỷ đồng), MBB (-83 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, SSI (+24 tỷ đồng), VNM (+24 tỷ đồng) và KDH (+20 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng.

Lực cầu xuất hiện ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Sau phiên giảm mạnh trước đó, thị trường chứng khoán đã lấy lại trạng thái cân bằng trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi lực cầu xuất hiện trở lại ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index tránh được một nhịp giảm sâu hơn.

Áp lực bán có dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể ngay từ đầu phiên chiều. Chỉ số VN-Index hình thành mẫu nến Hammer với diễn biến “rút chân” khi lùi về vùng 1.780 điểm trước khi phục hồi trở lại. Kết phiên, sắc xanh chiếm ưu thế hơn so với thời điểm cuối phiên sáng, phản ánh tâm lý nhà đầu tư đã ổn định hơn sau cú điều chỉnh mạnh của phiên trước.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng trở lại vai trò dẫn dắt thị trường khi toàn bộ các mã trong ngành đều tăng điểm. Nổi bật nhất là ACB với mức tăng khoảng 5%, trong khi nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn như STB, OCB, MSB, TPB đồng loạt tăng trên 1%.

hoạt động của công công ty chứng khoán Bảo Việt
VN-Index có phiên hồi phục sau nhịp giảm mạnh trước đó. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh đó, nhóm bán lẻ cũng ghi nhận diễn biến tích cực với MSN và MWG tăng từ 1 - 5%, góp phần nâng đỡ đáng kể chỉ số chung trong bối cảnh thị trường còn nhiều thận trọng.

Nhóm thép cũng cải thiện đáng kể so với phiên trước. HPG tăng khoảng 1%, lên 23.500 đồng/cổ phiếu và nằm trong nhóm có đóng góp tích cực nhất cho đà tăng của VN-Index.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục tạo áp lực lên thị trường. Các mã VIC, VHM và VRE giảm từ 0,5 - 1,7%, khiến VN-Index mất gần 4 điểm. Cùng với đó, nhóm dầu khí trở thành ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các nhóm ngành khác. BSR, PLX và GAS đồng loạt giảm từ 2 - 3%, trong đó PLX mất gần 3% và GAS giảm xấp xỉ 2%.

Xét về diễn biến chung, VN-Index có phiên hồi phục sau nhịp giảm mạnh trước đó, tuy nhiên mức tăng chưa thực sự thuyết phục khi thanh khoản tiếp tục suy giảm. Khối lượng khớp lệnh toàn thị trường giảm khoảng 33% so với phiên trước và thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 20 phiên gần nhất.

Điểm tích cực là dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu tăng giá. Giá trị giao dịch ở nhóm tăng điểm cao gấp khoảng 3,7 lần so với nhóm giảm điểm, cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện. Tuy nhiên, do thanh khoản chung vẫn ở mức thấp nên tín hiệu xác nhận xu hướng đảo chiều chưa thực sự rõ ràng.

Theo các chuyên gia phân tích, phiên tăng điểm hôm nay mang nhiều đặc điểm của một nhịp hồi kỹ thuật hơn là sự khởi đầu của một xu hướng tăng mới. Trong kịch bản tích cực, VN-Index có thể tiếp tục hồi phục và hướng tới vùng kháng cự quanh 1.820 điểm trong các phiên tới. Tuy nhiên, nếu dòng tiền không có sự cải thiện rõ nét, thị trường nhiều khả năng sẽ đối mặt với áp lực điều chỉnh trở lại và xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chưa thể được loại bỏ hoàn toàn./.

Mai Tấn
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Thị trường chứng khoán hôm nay Chứng khoán ngày 9/6 nhận định thị trường chứng khoán VN-Index phục hồi kỹ thuật

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