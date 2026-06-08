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Chứng khoán ngày 8/6: Nhóm cổ phiếu trụ gây sức ép, VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
17:16 | 08/06/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (8/6) trải qua phiên điều chỉnh mạnh khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng dưới tác động từ diễn biến tiêu cực của thị trường tài chính thế giới. VN-Index giảm điểm mạnh, đánh mất ngưỡng tâm lý 1.800 điểm, trong khi thanh khoản tăng mạnh cho thấy tâm lý thận trọng đang chi phối dòng tiền.
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VN-Index giảm điểm mạnh

Sau 3 tuần liên tiếp giảm điểm, trước áp lực giảm mạnh từ thị trường tài chính thế giới. Thị trường trong nước có phiên đầu tuần giao dịch khá tiêu cực. VN-Index tạo khoảng trống giảm giá từ đầu phiên, áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều với thanh khoản gia tăng khi VN-Index không giữ được hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Kết phiên VN-Index giảm mạnh -48,37 điểm (-2,63%) về mức 1.790,53 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.800 điểm.

Chứng khoán ngày 8/6: Nhóm cổ phiếu trụ gây sức ép, VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 8/6

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 8/6 có: LPB (+0,43 điểm), VCK (+0,19 điểm), NVL (+0,15 điểm), BSR (+0,11 điểm), HCM (+0,08 điểm)...

Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-19,11), VHM (-4,60), BID (-1,55), VPB (-1,42), TCB (-1,28)...

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 66 mã tăng giá, 52 mã giữ giá tham chiếu và 250 mã giảm giá.

Xét theo nhóm ngành, sắc đỏ bao trùm VN-Index với chỉ duy nhất 1/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm trong phiên hôm nay. Đường là cái tên duy nhất duy trì thành công sắc xanh. Ở chiều ngược lại, bất động sản, công nghệ viễn thông và bất động sản khu công nghiệp là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -49,47 điểm, về mức 1.936,81 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế khi có 27 mã giảm giá và 2 mã tăng giá và 1 mã giữ giá.

Thanh khoản có dấu hiệu quay trở lại trong ngày thị trường tiếp đà chiết khấu với khối lượng khớp lệnh chỉ còn thấp hơn (-6,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 716 triệu cổ phiếu (+42,12%), tương đương giá trị đạt 19.036 tỷ đồng (+37,45%) so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +4,57 điểm, lên mức +298,36 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,36 điểm, về mức 124,73 điểm.

Khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng, thống kê trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tại thời điểm kết phiên đạt -672 tỷ đồng. Trong đó, FPT (-122 tỷ đồng), VHM (-113 tỷ đồng), MSN (-94 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VCB (+99 tỷ đồng), ACB (+98 tỷ đồng) và STB (+42 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 4 tỷ đồng.

Thị trường đối mặt rủi ro kiểm định vùng hỗ trợ mới

Trong bối cảnh hàng loạt thông tin tiêu cực từ thị trường quốc tế khiến sắc đỏ bao trùm nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới, VN-Index cũng không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh khi ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ nhịp hồi phục từ vùng đáy 1.600 điểm.

Áp lực bán chiếm ưu thế hoàn toàn trong phiên giao dịch khi đà giảm lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành. Nhóm ngân hàng chịu sức ép lớn với các mã như MSB, ACB, VPB đồng loạt giảm mạnh. Nhóm chứng khoán cũng diễn biến kém tích cực với VIX, VND, VCI mất từ 2% - 5%, trong khi nhóm bán lẻ ghi nhận sự điều chỉnh đáng kể ở MSN và MWG.

hoạt động của công công ty chứng khoán Bảo Việt
Áp lực bán chiếm ưu thế hoàn toàn trong phiên giao dịch khi đà giảm lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành. Ảnh: Đức Thanh

Đáng chú ý, chỉ riêng hai cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup là VIC và VHM đã lấy đi tổng cộng 24,17 điểm của VN-Index, tương đương gần một nửa số điểm chỉ số mất trong phiên. Ở chiều ngược lại, một số mã vẫn duy trì được sắc xanh tích cực như HCM, VCK ở nhóm chứng khoán hay KDH, NVL ở nhóm bất động sản. Dù áp lực bán xuất hiện trên diện rộng, thị trường chưa ghi nhận hiện tượng bán tháo ồ ạt với hàng loạt cổ phiếu giảm sàn, đây được xem là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh hiện nay.

Nhóm ngân hàng tiếp tục tác động đáng kể đến diễn biến của VN-Index. Ngoại trừ LPB tăng gần +1,5%, hầu hết các cổ phiếu còn lại đều giao dịch dưới tham chiếu. Các mã vốn hóa lớn như VCB, CTG và BID giảm từ -0,5% đến -2%, trong khi các cổ phiếu vốn hóa trung bình như OCB và MSB mất trên -3,5%. Nhóm chứng khoán bị bao phủ bởi sắc đỏ với mức giảm phổ biến từ 2% -4%. Tương tự, toàn bộ các cổ phiếu ngành thép đều đóng cửa dưới tham chiếu.

Đồng nhịp với xu hướng điều chỉnh của thị trường chứng khoán toàn cầu, thị trường trong nước đã trải qua một phiên giảm điểm khá sâu. Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên và gia tăng mạnh về cuối ngày.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index hình thành cây nến giảm mạnh đi kèm thanh khoản gia tăng và khoảng trống giá giảm (gap down), qua đó củng cố tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn. Nếu áp lực bán tiếp tục duy trì, chỉ số nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ 1.760 điểm trong một vài phiên tới. Trong kịch bản tiêu cực hơn, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ sâu hơn quanh 1.720 điểm./.

Mai Tấn
Từ khóa:
Thị trường chứng khoán hôm nay VN-Index mất mốc 1800 Chứng khoán ngày 8/6 Chỉ số VN30 giảm mạnh Thanh khoản sàn HOSE hôm nay Cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh VN-Index giảm điểm

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