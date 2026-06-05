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Chứng khoán ngày 5/6: Tâm lý thị trường cải thiện, VN-Index nối dài đà hồi phục

Tấn Minh

Tấn Minh

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17:57 | 05/06/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (5/6) ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp của chỉ số VN-Index. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục suy giảm, độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá và dòng tiền chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện rõ rệt, khiến triển vọng hồi phục vẫn cần thêm sự xác nhận.
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VN-Index tăng hơn 7 điểm

Trong phiên giao dịch ngày 5/6, tâm lý thị trường cải thiện sau giai đoạn điều chỉnh mạnh giúp VN-Index nối dài đà hồi phục. Kết phiên, chỉ số tăng 7,35 điểm, tương ứng 0,4%, lên 1.838,9 điểm, song vẫn đang vận động dưới vùng kháng cự quan trọng quanh mốc 1.850 điểm.

Chứng khoán ngày 5/6: Tâm lý thị trường cải thiện, VN-Index nối dài đà hồi phục
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 5/6

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 5/6 có: VIC (+3,4%), VHM (+1,33%), TCB (+0,79%), VPL (+0,88%), HDB (+0,2%)... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: BID (-1,52%), VCB (-0,8 %), CTG (-0,59 %), HPG (-0,84%), LPB (- 1,72%)…

Mặc dù tăng điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 95 mã tăng giá, 64 mã giữ giá tham chiếu và 203 mã giảm giá.

Phiên phục hồi thứ hai liên tiếp nhưng đa phần nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính và ngân hàng là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, dịch vụ giải trí là hai nhóm ngành tăng điểm tích cực nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi tăng +3,99 điểm, lên mức 1.986,28 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế khi có 10 mã tăng giá, 17 mã giảm giá và 3 mã giữ giá.

Thanh khoản khớp lệnh thị trường sụt giảm đáng kể và thấp hơn so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 502 triệu cổ phiếu (-16,75%), tương đương giá trị đạt 13.824 tỷ đồng (-37,69%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -11,07 điểm, về mức 293,79 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,77 điểm, về mức 125,09 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi đảo chiều mua ròng khoảng 364 tỷ đồng cổ phiếu sau 11 phiên bán ròng liên tiếp. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 307 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 272 tỷ đồng. Theo sau, ACB và FPT là mã tiếp theo được gom mạnh 255 và 126 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, MSN dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 72 tỷ đồng. Theo sau là HPG và VPB , lần lượt bị bán ròng 55 tỷ đồng và 53 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 6 tỷ đồng.

Chưa thấy sự cải thiện về dòng tiền

VN-Index có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp trong ngày cuối tuần, tuy nhiên diễn biến thị trường chưa cho thấy sự cải thiện rõ nét về dòng tiền. Thanh khoản tiếp tục suy giảm mạnh, với khối lượng khớp lệnh xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026 và giảm 33,4% so với mức bình quân 20 phiên gần nhất.

Mặc dù chỉ số đóng cửa trong sắc xanh, dòng tiền lại có xu hướng tập trung nhiều hơn vào nhóm cổ phiếu giảm giá. Giá trị giao dịch tại nhóm giảm điểm cao gấp khoảng 1,7 lần nhóm tăng điểm, cho thấy lực cầu vẫn khá thận trọng. Theo đó, nhịp tăng hiện tại được đánh giá chủ yếu mang tính kỹ thuật và chưa đủ cơ sở để đảo ngược xu hướng điều chỉnh trước đó. Xét trên đồ thị tuần, VN-Index đã ghi nhận tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp, phản ánh áp lực bán vẫn chiếm ưu thế.

hoạt động của công công ty chứng khoán Bảo Việt
VN-Index có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp trong ngày cuối tuần. Ảnh: Đức Thanh

Trong phiên giao dịch cuối tuần, cổ phiếu VIC tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi tăng 3,4% lên 207.000 đồng/cổ phiếu, đóng góp hơn 11 điểm cho VN-Index. Cùng với đó, VHM tăng 1,3%, hỗ trợ thêm hơn 1 điểm cho chỉ số.

Ngược lại, nhiều nhóm cổ phiếu trụ cột khác diễn biến kém tích cực. Tại nhóm ngân hàng, sắc đỏ xuất hiện ở hàng loạt mã vốn hóa lớn như BID, LPB, STB, VCB và CTG, với mức giảm phổ biến quanh 1%.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực điều chỉnh khi phần lớn các cổ phiếu đảo chiều giảm giá. Ngoại trừ VCK tăng nhẹ, các mã dẫn dắt như SSI, HCM, VCI và VIX đều giảm từ 0,5% đến 1,5%. Áp lực bán còn rõ nét hơn tại nhóm bất động sản. Nhiều cổ phiếu như NVL, HQC, SCR, QCG và NLG đồng loạt giảm trên 1%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với nhóm ngành này.

Dù vậy, tuần giao dịch vừa qua vẫn ghi nhận một số tín hiệu tích cực khi VN-Index chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp và thu hẹp đáng kể mức giảm trước khi kết tuần. Thị trường vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, song ở phần còn lại, dòng tiền đã bắt đầu có dấu hiệu luân chuyển giữa các nhóm ngành. Tuy nhiên, trong bối cảnh thanh khoản duy trì ở vùng thấp nhất trong nhiều tháng, xu hướng hồi phục của thị trường vẫn cần thêm sự xác nhận từ dòng tiền trước khi có thể kỳ vọng vào một nhịp tăng bền vững hơn./.

Tấn Minh
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Chứng khoán ngày 5 tháng 6 Thị trường chứng khoán hôm nay 5/6 VN-Index ngày 5/6/2026 Thanh khoản thị trường chứng khoán sụt giảm Nhịp phục hồi kỹ thuật VN-Index Dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm ngành Thị trường chứng khoán hôm nay vn-index tăng điểm

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