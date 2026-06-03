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Chứng khoán ngày 3/6: VN-Index giảm điểm nhưng sắc xanh lan tỏa, tín hiệu tích cực dần xuất hiện

Mai Tấn

Mai Tấn

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17:46 | 03/06/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (3/6) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi VN-Index giảm phiên thứ 7 liên tiếp. Tuy nhiên, diễn biến giao dịch cho thấy bức tranh không hoàn toàn tiêu cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế, dòng tiền cải thiện ở nhiều nhóm ngành và lực cầu xuất hiện mạnh hơn tại vùng hỗ trợ 1.800 điểm.
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Chứng khoán ngày 1/6: Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm điểm trong ngày đầu tháng 6 Chứng khoán ngày 2/6: Áp lực điều chỉnh lan rộng, VN-Index nối dài chuỗi giảm điểm

VN-Index giảm hơn 7 điểm

Sau phiên giao dịch giảm điểm kém tích cực. Trong phiên hôm nay, dưới ảnh hưởng của nhóm Vin Group, VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh về vùng giá 1.800 điểm với mức độ phân hóa tích cực hơn. Áp lực cung giảm, lực cầu giá thấp cải thiện ở vùng hỗ trợ 1.800 điểm. Thị trường phục hồi tốt trở lại với thanh khoản gia tăng, lực cầu giá lên cải thiện ở nhiều nhóm mã trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index tiếp tục giảm phiên thứ 7 liên tiếp, mức giảm 7,46 điểm (-0,41%) về mức 1.819,01 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Chứng khoán ngày 3/6: VN-Index giảm điểm nhưng sắc xanh lan tỏa, tín hiệu tích cực dần xuất hiện
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 3/6

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 3/6 có: GAS ( 1,22 điểm), ACB ( 1,02 điểm), MBB ( 0,97 điểm), HPG ( 0,75 điểm), MSN ( 0,63 điểm)...Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-11,63 điểm ), VHM (-2,07 điểm), LPB (-1,75 điểm), TCB (-0,53 điểm), VRE (-0,45 điểm)…

Khác với những phiên giao dịch trước đó, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 173 mã tăng giá, 62 mã giữ giá tham chiếu và 133 mã giảm giá.

VN-Index giảm điểm, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc xanh khi có tới 16/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Chứng khoán, thép và thủy sản là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, dược phẩm và bảo hiểm là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực hơn khi tăng 1,61 điểm, lên mức 1.974,6 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế khi có 20 mã tăng giá, 7 mã giảm giá và 3 mã giữ giá.

Lực cầu có động thái nhập cuộc khi thị trường giảm về vùng giá chiết khấu, tuy nhiên thanh khoản khớp lệnh vẫn thấp hơn (-13,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 724 triệu cổ phiếu (-0,54%), tương đương giá trị đạt 20.589 tỷ đồng ( 5,55%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng 2,69 điểm, lên mức 317,48 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,37 điểm, về mức 125,62 điểm.

Khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng, thống kê trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -692 tỷ đồng. Trong đó, ACB (-393 tỷ đồng), VHM (-212 tỷ đồng), VIC (-164 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, FPT ( 567 tỷ đồng), SHB ( 88 tỷ đồng) và VIX ( 54 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 78 tỷ đồng.

Nhiều nhóm ngành đã bắt đầu xuất hiện tín hiệu tích cực hơn

Phiên giao dịch hôm nay mang đến nhiều cảm xúc trái chiều cho nhà đầu tư khi VN-Index biến động mạnh ngay từ đầu phiên. Nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup tiếp tục là yếu tố chính kéo chỉ số xuống dưới tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch, với mức điều chỉnh phổ biến từ 2 - 3%. Tuy nhiên, diễn biến của phần còn lại của thị trường cho thấy tâm lý nhà đầu tư không quá tiêu cực như mức giảm của chỉ số phản ánh.

Nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã đóng vai trò nâng đỡ thị trường, nổi bật là nhóm ngân hàng với ACB, MBB; nhóm chứng khoán với VND, VIX; cùng các cổ phiếu bán lẻ như MSN, MWG. Một số mã ghi nhận mức tăng từ 3 - 5%, trở thành điểm đến của dòng tiền trong bối cảnh thị trường chịu áp lực điều chỉnh.

Kết thúc phiên, VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm thứ bảy liên tiếp. Thanh khoản suy giảm nhẹ so với phiên trước và khối lượng khớp lệnh thấp hơn 13,9% so với mức bình quân 20 phiên. Điểm tích cực là chỉ số đã thu hẹp đáng kể đà giảm vào cuối phiên. Mức giảm của thị trường chủ yếu đến từ ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC và VHM, trong khi số lượng cổ phiếu tăng giá vẫn chiếm ưu thế trên toàn thị trường.

Chứng khoán ngày 3/6: VN-Index giảm điểm nhưng sắc xanh lan tỏa, tín hiệu tích cực dần xuất hiện
VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm thứ bảy liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Dòng tiền cũng cho thấy tín hiệu cải thiện khi giá trị giao dịch tập trung vào nhóm cổ phiếu tăng giá cao gấp khoảng 2,7 lần so với nhóm giảm giá. Điều này cho thấy mặc dù chỉ số chung vẫn đóng cửa trong sắc đỏ, nhưng nhiều nhóm ngành đã bắt đầu xuất hiện tín hiệu tích cực hơn. Dù vậy, xu hướng đảo chiều vẫn chưa được xác nhận khi thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Về kỹ thuật, VN-Index đang phục hồi từ vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh 1.800 điểm. Trong ngắn hạn, chỉ số vẫn đang vận động trong trạng thái tích lũy kém tích cực, với vùng hỗ trợ tại 1.800 điểm và vùng kháng cự gần nhất quanh 1.850 điểm. Dưới tác động từ nhóm cổ phiếu Vingroup, VN-Index vẫn nằm trong xu hướng điều chỉnh kể từ khi thiết lập đỉnh vào tháng 5/2026. Xu hướng ngắn hạn chỉ thực sự cải thiện khi chỉ số vượt được các vùng kháng cự quan trọng đi kèm sự gia tăng rõ rệt của thanh khoản./.

Mai Tấn
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