Chứng khoán ngày 1/6: Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm điểm trong ngày đầu tháng 6

VN-Index giảm gần 19 điểm

Sau khi thị trường kết thúc tháng 5/2026 với diễn biến kém tích cực, kết thúc giai đoạn tăng giá. Thị trường bắt đầu tháng 6/2026 với tâm lý kém tích cực hơn. VN-Index đầu phiên tăng điểm nhẹ lên quanh 1.870 điểm với thanh khoản suy giảm mạnh, lực cầu suy yếu, áp lực cung gia tăng trong phiên sáng. Áp lực cung gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều ở nhiều nhóm mã, thanh khoản tăng khi giá giảm. Kết phiên VN-Index giảm 18,95 điểm (-1,02%) về mức 1.844,54 điểm, dưới kháng cự 1.850 điểm.

Diễn biến của chỉ số VN-Index

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 1/6 có: MWG (+0.92), FPT (+0.49), GEE (+0.41), VCB (+0.36), VND (+0.24). Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-10.33), VHM (-3.44), GAS (-1.60), BSR (-1.19), MCH (-0.68).

Mặc dù giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 165 mã tăng giá, 66 mã giữ giá tham chiếu và 133 mã giảm giá.

Mặc dù số lượng cổ phiếu tăng điểm chiếm đa số, tuy nhiên hôm nay có tới 15/21 nhóm ngành đóng cửa điều chỉnh. Bản lẻ, chứng khoán và ngân hàng là ba nhóm ngành duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, dầu khí, bất động sản và hoá chất là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -7,35 điểm, về mức 1.989,71 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế khi có 19 mã giảm giá và 8 mã tăng giá và 3 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-39,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 508 triệu cổ phiếu (-26,3%), tương đương giá trị đạt 15.088 tỷ đồng (-23,13%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +10,24 điểm, lên mức +305,18 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,56 điểm, về mức 125,77 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà “quay lưng” với thị trường khi giá trị bán ròng tại thời điểm kết phiên đạt -647 tỷ đồng. MWG +89 tỷ đồng, FPT + 69 tỷ đồng và VCB + 46 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, ACB -109 tỷ đồng, BSR -88 tỷ đồng, MSB -88 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 22 tỷ đồng.

Xu hướng giảm khả năng còn tiếp diễn

Sau diễn biến kém tích cực trong phiên sáng, VN-Index tiếp tục chìm trong sắc đỏ ở phiên chiều khi áp lực từ nhóm Vingroup tác động mạnh đến chỉ số, trong khi thị trường thiếu động lực đủ lớn để cân bằng. Riêng hai cổ phiếu VIC và VHM lấy đi gần 14 điểm của VN-Index, trong khi nhóm dầu khí như GAS, BSR và PLX đồng loạt giảm 3–4%, khiến chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.360 điểm. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn ghi nhận diễn biến tích cực như VND (chứng khoán), MWG (bán lẻ) và TCH (bất động sản).

Xét theo nhóm ngành, bất động sản là điểm sáng khi phần lớn cổ phiếu tăng 1–2%. Ngược lại, dầu khí chịu áp lực bán mạnh, giảm 1 - 3%, trong đó hai cổ phiếu vốn hóa lớn là PLX và GAS đều mất hơn 3%.

VN-Index khép lại phiên giao dịch đầu tiên của tháng 6 với mức giảm đáng kể. Dù số mã tăng giá (158 mã) vẫn vượt số mã giảm giá (129 mã), diễn biến tiêu cực của các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM, đã kéo chỉ số đi xuống. Đáng chú ý, thanh khoản sụt giảm mạnh khi giá trị khớp lệnh thấp nhất từ đầu năm 2026 đến nay, giảm 39,2% so với mức bình quân 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền đang đứng ngoài quan sát.

Thị trường bước vào tháng 6/2026 trong bối cảnh đối mặt với nhiều áp lực và yếu tố bất định. Những rủi ro chính tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư gồm: căng thẳng địa chính trị trên thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt; chính sách kiểm soát tăng trưởng tín dụng được duy trì; áp lực lạm phát và chi phí đầu vào gia tăng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; cùng với đó là dư nợ cho vay ký quỹ (margin) vẫn ở mức cao.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi một số yếu tố tích cực. Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khả quan, trong khi mặt bằng định giá của thị trường, nếu loại trừ tác động của nhóm cổ phiếu thuộc VinGroup, được đánh giá ở mức tương đối hợp lý so với triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Tuy nhiên, diễn biến hiện tại cho thấy phần lớn các nhóm ngành vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh hoặc tích lũy trong ngắn và trung hạn. Vì vậy, trong tháng 6, nếu chất lượng dòng tiền và xu hướng của VN-Index không được cải thiện, đồng thời chỉ số không giữ vững vùng hỗ trợ quanh 1.850 điểm, thị trường có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh, với vùng hỗ trợ tiếp theo được xác định trong khoảng 1.750 - 1.800 điểm./.