Chứng khoán phái sinh ngày 1/6: Dòng tiền thận trọng khi VN30-Index rời mốc 2.000 điểm

Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay (1/6) tiếp tục suy yếu cùng diễn biến điều chỉnh của thị trường cơ sở. VN30-Index đã đánh mất mốc tâm lý 2.000 điểm trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm mạnh và dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng. Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index mở cửa phiên đầu tuần trong sắc xanh với mức tăng gần 7 điểm nhờ lực kéo từ nhóm công nghệ thông tin và bán lẻ. Tuy nhiên, áp lực bán chốt lời nhanh chóng quay trở lại. Ở phiên chiều, áp lực bán mạnh tại nhóm năng lượng thậm chí đã kéo VN30-Index giảm sâu về sát vùng hỗ trợ 1.980 điểm.

Kết phiên, VN30-Index giảm 7,35 điểm (-0,37%) xuống còn 1.989,71 điểm với 8 mã tăng, 3 mã đứng giá tham chiếu và 19 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch tiếp tục giảm mạnh xuống hơn 9.000 tỷ đồng. Tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trên thị trường cơ sở lan sang cả thị trường phái sinh.

Giá hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 6/2026 (41I1G6000) đóng cửa tại 1.991 điểm, giảm 0,70% so với phiên trước. Tuy vậy, hợp đồng này nhưng vẫn duy trì chênh lệch dương nhẹ +1,29 điểm so với VN30-Index. Hợp đồng dựa trên VN30 đáo hạn vào tháng 9/2026 cũng giữ được chênh lệch dương. Trong khi đó, tại các kỳ hạn khác, trạng thái chênh lệch âm đã trở lại.

Khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm sâu trong phiên 1/6. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Dù vậy, khối lượng mở (OI) tiếp tục gia tăng cho thấy nhà đầu tư vẫn mở rộng các vị thế nắm giữ qua đêm khi kỳ vọng thị trường còn biến động mạnh trong ngắn hạn.

Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh giảm mạnh 22,8% so với phiên trước. Theo đánh giá của chuyên gia từ Chứng khoán SHS, vị thế giao dịch đầu cơ giảm mạnh trong phiên. Các nhà giao dịch kém lạc quan trở lại khi VN30-Index không giữ được ngưỡng hỗ trợ tâm lý.

Dù thanh khoản suy giảm, khối lượng mở của hợp đồng 41I1G6000 lại tăng lên 36.499 hợp đồng. Nhà đầu tư vẫn tiếp tục gia tăng các vị thế nắm giữ qua đêm trong bối cảnh thị trường còn biến động mạnh. Các chuyên gia cho rằng, xu hướng ngắn hạn của 41I1G6000 vẫn đang trong trạng thái điều chỉnh, với vùng kháng cự quanh mốc tâm lý 2.000 điểm và hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.975 điểm./.