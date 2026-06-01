Thị trường

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

06:50 | 01/06/2026
Bước sang tháng 6/2026, thị trường giá gas trong nước ghi nhận đợt điều chỉnh tăng sau khi giá CP (Contract Price) thế giới tăng khoảng 15 USD/tấn so với tháng trước.
Giá gas tháng 6/2026 đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Theo quy định tại khoản 10 Điều 20 Nghị định 87/2018/NĐ-CP, các đơn vị kinh doanh LPG có trách nhiệm niêm yết công khai giá bán lẻ đến người tiêu dùng. Trên cơ sở giá nhập khẩu và chi phí kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đầu mối đã công bố bảng giá bán lẻ áp dụng từ ngày 1/6.

Khảo sát cho thấy, giá gas đến tay người tiêu dùng hiện dao động từ khoảng 550.000 đồng đến hơn 667.000 đồng đối với bình 12kg. Với dòng bình công nghiệp 45kg - 48kg, giá bán phổ biến từ 2,2 triệu đồng đến hơn 2,5 triệu đồng mỗi bình, tùy từng thương hiệu và khu vực.

Mức tăng lần này được đánh giá không quá lớn nhưng vẫn tạo thêm áp lực chi phí sinh hoạt đối với các hộ gia đình, nhà hàng và doanh nghiệp sử dụng gas với số lượng lớn.

Theo thông báo của Tổng công ty Gas Petrolimex, giá bán lẻ bình gas 12kg tại Hà Nội được niêm yết ở mức 598.104 đồng/bình, trong khi bình 48kg có giá 2.392.416 đồng.

Tại Hải Phòng, giá bình 12kg là 596.160 đồng, còn bình 48kg ở mức 2.428.704 đồng.

Khu vực Đà Nẵng ghi nhận mức giá 587.000 đồng đối với bình 12kg và 2.263.000 đồng đối với bình 48kg.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bán tương ứng là 592.000 đồng và 2.364.000 đồng. Trong khi đó, Cần Thơ là địa phương có mức giá thấp nhất trong hệ thống Petrolimex với 550.000 đồng/bình 12kg và 2.200.000 đồng/bình 48kg.

Cùng thời điểm, Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV Gas LPG) cũng công bố bảng giá mới trên phạm vi cả nước.

Tại khu vực phía Bắc, giá bình 12kg phổ biến từ 587.708 đồng đến 638.400 đồng. Các địa phương vùng cao như Điện Biên và Lai Châu đang có mức giá cao nhất khu vực, đạt 638.400 đồng/bình 12kg và 2.394.000 đồng/bình 45kg.

Tại miền Trung, giá bình 12kg dao động từ 591.472 đồng đến 662.757 đồng. Đà Nẵng hiện là địa phương có giá cao nhất khu vực với 652.444 đồng/bình 12kg và 2.446.665 đồng/bình 45kg.

Đối với khu vực phía Nam, giá gas tiếp tục duy trì ở mức cao. TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai hiện có giá bán lẻ bình 12kg lên tới 667.081 đồng, trong khi bình 45kg được niêm yết ở mức 2.501.509 đồng. Đây cũng là mức giá cao nhất trên thị trường hiện nay.

Các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau đang áp dụng mức giá 661.284 đồng đối với bình 12kg và gần 2,48 triệu đồng đối với bình 45kg.

Bên cạnh Petrolimex và PV Gas LPG, Saigon Petro cũng công bố giá bán lẻ mới áp dụng từ ngày 19/5 và tiếp tục duy trì trong đầu tháng 6. Theo đó, bình gas SP loại 12kg có giá 639.500 đồng, trong khi bình gas công nghiệp loại 45kg được bán với giá 2.399.000 đồng.

Các doanh nghiệp trong ngành cho biết giá gas trong nước thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến giá năng lượng thế giới, đặc biệt là giá LPG tại khu vực Trung Đông và châu Á./.

Huyền Minh (tổng hợp)
