Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay dao động từ 66.000 - 68.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tại Tuyên Quang giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước, xuống còn 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Giá heo tại Lào Cai và Điện Biên vẫn giữ mức 67.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm trước.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Gia Lai cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước. Sau điều chỉnh, Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng xuống mức 67.000 đồng/kg. Huế giảm còn 66.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Gia Lai cũng giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giữ giá 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ổn định trên diện rộng, không ghi nhận điều chỉnh mới. Theo đó, tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long tiếp tục được giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng duy trì mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm tại một số địa phương thuộc miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong đó, Huế là địa phương có mức giá thấp nhất cả nước với 66.000 đồng/kg. Thị trường vẫn giao dịch khá chậm, mặt bằng giá heo hơi tiếp tục xu hướng hạ nhiệt sau nhiều ngày duy trì ở mức cao./.