Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

06:23 | 30/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (30/5) tiếp tục giảm nhẹ tại một số địa phương thuộc miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường miền Nam duy trì ổn định, chưa xuất hiện biến động mới.
Giá heo hơi hôm nay dao động từ 66.000 - 68.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tại Tuyên Quang giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước, xuống còn 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Giá heo tại Lào Cai và Điện Biên vẫn giữ mức 67.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm trước.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Gia Lai cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước. Sau điều chỉnh, Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng xuống mức 67.000 đồng/kg. Huế giảm còn 66.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Gia Lai cũng giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giữ giá 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ổn định trên diện rộng, không ghi nhận điều chỉnh mới. Theo đó, tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long tiếp tục được giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng duy trì mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm tại một số địa phương thuộc miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong đó, Huế là địa phương có mức giá thấp nhất cả nước với 66.000 đồng/kg. Thị trường vẫn giao dịch khá chậm, mặt bằng giá heo hơi tiếp tục xu hướng hạ nhiệt sau nhiều ngày duy trì ở mức cao./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Ngày 29/5: Giá heo hơi dao động ở mức 67.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 29/5: Giá bạc liên tục biến động

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (29/5) đồng loạt đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 76.693.142 đồng/lượng (mua vào) và 79.066.469 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay dao động ở mức 75,942 USD/ounce.
Giá cà phê hôm nay (29/5) giảm mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới khi giới đầu tư đẩy mạnh thanh lý vị thế mua sau đà tăng nóng. Trong khi đó, giá tiêu chưa xuất hiện biến động mới, mặt bằng giá tiếp tục duy trì quanh vùng 137.000 - 142.000 đồng/kg.
Giá lúa gạo hôm nay (29/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ít biến động, giao dịch mua bán vẫn khá trầm lắng. Trong khi đó, thị trường gạo thế giới tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Tây Á, khiến xuất khẩu gạo của Ấn Độ sụt giảm do chi phí vận chuyển tăng mạnh.
Giá cao su thế giới hôm nay (29/5) đồng loạt khởi sắc do được hỗ trợ bởi đà tăng của giá dầu thô và tâm lý thị trường chịu ảnh hưởng từ các diễn biến liên quan đến xung đột Iran. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn vẫn được duy trì ổn định.
(TBTCO) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) vừa yêu cầu Shopee rà soát và chưa triển khai chính sách phí mới đối với người bán hàng trên nền tảng, sau khi ghi nhận nhiều phản ánh về việc các sàn thương mại điện tử đồng loạt điều chỉnh phí trong tháng 5/2026.
(TBTCO) - Nam Mỹ được đánh giá là một trong những điểm đến giàu tiềm năng cho doanh nghiệp Việt. Nếu chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu thị trường, hàng Việt hoàn toàn có thể mở rộng hiện diện và gia tăng thị phần tại khu vực này.
(TBTCO) - Mibrand Vietnam vừa công bố Bảng xếp hạng sức khỏe thương hiệu tài chính tiêu dùng Việt Nam 2025. Dữ liệu cho thấy, nhóm thương hiệu dẫn đầu chưa tạo ra khoảng cách quá lớn về điểm số. "Cuộc đua" giữa các doanh nghiệp dịch chuyển sang niềm tin, chất lượng dịch vụ và khả năng tối ưu trải nghiệm khách hàng sau vay.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/5) đồng loạt giảm sâu trong bối cảnh nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước triển vọng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể được hạ nhiệt, cùng với những áp lực từ chính sách tiền tệ.
