Ngày 29/5: Giá heo hơi dao động ở mức 67.000 - 68.000 đồng/kg

06:21 | 29/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (29/5) giảm nhẹ tại một số địa phương khu vực miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Hiện mặt bằng giá heo hơi trên cả nước phổ biến ở mức 67.000 - 68.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một số địa phương khu vực miền Bắc. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tại Bắc Ninh và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước, xuống còn 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Lào Cai và Điện Biên vẫn là hai địa phương có giá thấp nhất khu vực khi tiếp tục giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không biến động. Theo đó, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng tiếp tục giữ mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng duy trì giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng duy trì mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục ổn định tại phần lớn các địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, miền Bắc ghi nhận một số điều chỉnh giảm nhẹ, khiến mặt bằng giá cao trước đó tiếp tục thu hẹp. Thị trường hiện chưa xuất hiện biến động mạnh, giao dịch vẫn diễn ra khá ổn định tại nhiều khu vực./.

Huyền Minh (tổng hợp)
