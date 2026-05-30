Nhân rộng mô hình trường học xanh, hình thành thế hệ công dân có trách nhiệm với môi trường

Đưa giáo dục về bảo vệ môi trường và khí hậu vào hoạt động học đường

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp và các viện nghiên cứu trực thuộc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường học, cơ sở giáo dục triển khai các chiến dịch tình nguyện về bảo vệ môi trường. Ảnh: TL

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay các hoạt động truyền thông và giáo dục được triển khai trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục là thách thức toàn cầu, đòi hỏi sự tham gia của mọi tầng lớp xã hội, trong đó ngành giáo dục đóng vai trò quan trọng trong hình thành nhận thức và thay đổi hành vi của thế hệ trẻ.

Năm 2026, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn chủ đề Ngày Môi trường thế giới là “Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”. Trong khi đó, Ngày Đại dương thế giới mang thông điệp “Các khu bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh của chúng ta”.

Đối với Việt Nam, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 1/6 đến 8/6 với chủ đề “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: từ thể chế đến hành động”.

Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và chủ quyền biển, đảo.

Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh lồng ghép nội dung giáo dục về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ biển đảo vào chương trình học, hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo.

Bộ cũng khuyến khích tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế, sinh hoạt câu lạc bộ nhằm giúp học sinh, sinh viên tìm hiểu sâu hơn về hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên và những tác động của biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Thúc đẩy trường học xanh và đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững

Song song với công tác giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị phát động nhiều hoạt động thực tiễn nhằm tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động.

Theo đó, các trường học được khuyến khích triển khai các chiến dịch tình nguyện như trồng cây xanh, làm sạch khuôn viên trường học, khu dân cư và các không gian công cộng; tổ chức thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt và rác thải nhựa tại nguồn. Các hoạt động này cần được chú trọng tại những địa phương ven biển, hải đảo, nơi chịu tác động trực tiếp của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh là xây dựng và nhân rộng các mô hình “Trường học xanh”, “Lớp học xanh”, “Giảng đường Net Zero”. Đây được xem là giải pháp giúp hình thành môi trường học tập thân thiện với thiên nhiên, đồng thời nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và giảm phát thải trong các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, các trường có thể tổ chức diễn đàn học sinh, sinh viên; tọa đàm, hội thảo và các cuộc thi sáng tạo nhằm khuyến khích người học đề xuất sáng kiến về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn biển và hải đảo.

Không chỉ dừng ở hoạt động tuyên truyền, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn định hướng thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo xanh trong toàn ngành giáo dục. Theo đó, đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, học viên và sinh viên được khuyến khích tăng cường nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) vào giám sát môi trường, quản trị dữ liệu khí hậu và dự báo các rủi ro thiên tai.

Các cơ sở giáo dục cũng được khuyến khích phát triển các dự án khởi nghiệp xanh, các giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ mục tiêu giảm phát thải, kiểm soát ô nhiễm và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên. Trong đó, việc nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên được đánh giá là hướng đi quan trọng nhằm giải quyết đồng thời các vấn đề môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế bền vững.