Xã hội

Môi trường

Nhân rộng mô hình trường học xanh, hình thành thế hệ công dân có trách nhiệm với môi trường

Nguyễn Vân

Nguyễn Vân

[email protected]
13:51 | 30/05/2026
(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trên cả nước đẩy mạnh giáo dục về bảo vệ môi trường, thúc đẩy mô hình trường học xanh, bền vững.
aa
Khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường Đồng Tháp chung tay giảm nhựa dùng một lần, hướng tới môi trường sống xanh bền vững Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường 2026

Đưa giáo dục về bảo vệ môi trường và khí hậu vào hoạt động học đường

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp và các viện nghiên cứu trực thuộc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.

Giáo dục môi trường, hành động vì khí hậu trở thành trọng tâm trong trường học tháng 6/2026
Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường học, cơ sở giáo dục triển khai các chiến dịch tình nguyện về bảo vệ môi trường. Ảnh: TL

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay các hoạt động truyền thông và giáo dục được triển khai trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục là thách thức toàn cầu, đòi hỏi sự tham gia của mọi tầng lớp xã hội, trong đó ngành giáo dục đóng vai trò quan trọng trong hình thành nhận thức và thay đổi hành vi của thế hệ trẻ.

Năm 2026, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn chủ đề Ngày Môi trường thế giới là “Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”. Trong khi đó, Ngày Đại dương thế giới mang thông điệp “Các khu bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh của chúng ta”.

Đối với Việt Nam, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 1/6 đến 8/6 với chủ đề “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: từ thể chế đến hành động”.

Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và chủ quyền biển, đảo.

Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh lồng ghép nội dung giáo dục về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ biển đảo vào chương trình học, hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo.

Bộ cũng khuyến khích tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế, sinh hoạt câu lạc bộ nhằm giúp học sinh, sinh viên tìm hiểu sâu hơn về hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên và những tác động của biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Thúc đẩy trường học xanh và đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững

Song song với công tác giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị phát động nhiều hoạt động thực tiễn nhằm tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động.

Theo đó, các trường học được khuyến khích triển khai các chiến dịch tình nguyện như trồng cây xanh, làm sạch khuôn viên trường học, khu dân cư và các không gian công cộng; tổ chức thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt và rác thải nhựa tại nguồn. Các hoạt động này cần được chú trọng tại những địa phương ven biển, hải đảo, nơi chịu tác động trực tiếp của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh là xây dựng và nhân rộng các mô hình “Trường học xanh”, “Lớp học xanh”, “Giảng đường Net Zero”. Đây được xem là giải pháp giúp hình thành môi trường học tập thân thiện với thiên nhiên, đồng thời nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và giảm phát thải trong các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, các trường có thể tổ chức diễn đàn học sinh, sinh viên; tọa đàm, hội thảo và các cuộc thi sáng tạo nhằm khuyến khích người học đề xuất sáng kiến về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn biển và hải đảo.

Không chỉ dừng ở hoạt động tuyên truyền, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn định hướng thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo xanh trong toàn ngành giáo dục. Theo đó, đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, học viên và sinh viên được khuyến khích tăng cường nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) vào giám sát môi trường, quản trị dữ liệu khí hậu và dự báo các rủi ro thiên tai.

Các cơ sở giáo dục cũng được khuyến khích phát triển các dự án khởi nghiệp xanh, các giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ mục tiêu giảm phát thải, kiểm soát ô nhiễm và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên. Trong đó, việc nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên được đánh giá là hướng đi quan trọng nhằm giải quyết đồng thời các vấn đề môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế bền vững.

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng trong tháng 6/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng, các cơ sở giáo dục sẽ phát huy vai trò là trung tâm lan tỏa tri thức, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, hành động vì khí hậu và bảo tồn biển đảo. Qua đó, góp phần hình thành thế hệ công dân có trách nhiệm với môi trường, chủ động tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển xanh và phát triển bền vững của đất nước.
Nguyễn Vân
Từ khóa:
Giáo dục môi trường hành động vì khí hậu Trường học xanh Tuần biển Hải đảo bảo vệ môi trường

Bài liên quan

Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

Cà Mau tích cực bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu

Cà Mau tích cực bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu

Khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường

Khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường

Dành cho bạn

Vinachem làm việc với Tập đoàn Hateco về cung ứng sản phẩm cao su kỹ thuật cho cảng Liên Chiểu

Vinachem làm việc với Tập đoàn Hateco về cung ứng sản phẩm cao su kỹ thuật cho cảng Liên Chiểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phát triển năng động, quản trị hiệu quả hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phát triển năng động, quản trị hiệu quả hơn

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Thành phố Huế: Nhận diện điểm nghẽn, đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công

Thành phố Huế: Nhận diện điểm nghẽn, đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công

Đọc thêm

Hoàn thiện bản đồ rừng để giữ "cửa" xuất khẩu sang EU

Hoàn thiện bản đồ rừng để giữ "cửa" xuất khẩu sang EU

(TBTCO) - Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện bản đồ ranh giới rừng năm 2020 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), qua đó giảm nguy cơ bị đánh giá sai khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU.
Hà Nội ưu tiên phát triển nhà ở cho công nhân

Hà Nội ưu tiên phát triển nhà ở cho công nhân

(TBTCO) - Lãnh đạo TP. Hà Nội khẳng định, Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê dành cho công nhân, người thu nhập thấp và lao động ngoại tỉnh, coi đây là giải pháp an sinh lâu dài gắn với phát triển bền vững Thủ đô.
Đồng Tháp chung tay giảm nhựa dùng một lần, hướng tới môi trường sống xanh bền vững

Đồng Tháp chung tay giảm nhựa dùng một lần, hướng tới môi trường sống xanh bền vững

(TBTCO) - Ngày 29/5, tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ phát động tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và giảm thiểu chất thải nhựa năm 2026.
Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường 2026

Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường 2026

(TBTCO) - Các bộ, ngành, địa phương trên cả nước được đề nghị tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 theo hướng thiết thực, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế biển xanh bền vững.
Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

(TBTCO) - Khẳng định Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió rất lớn, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Kinh doanh và phát triển dự án - phụ trách thị trường phía Nam, Công ty cổ phần Xây dựng Công trình IPC (IPC E&C) cho biết, IPC E&C mong muốn chia sẻ kinh nghiệm để nhà đầu tư nâng cao hiệu quả và khả năng thành công của các dự án điện gió trong tương lai.
Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 được TP. Đà Nẵng triển khai từ nay đến hết tháng 6/2026, trong đó cao điểm tập trung từ ngày 1 - 8/6/2026, với chuỗi hoạt động trồng cây xanh, làm sạch bờ biển, bảo vệ hệ sinh thái biển xanh bền vững...
Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

(TBTCO) - Tuổi trẻ Điện Biên đồng loạt triển khai nhiều công trình và hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Từ “thắp sáng đường quê”, trồng cây xanh đến vệ sinh môi trường, các hoạt động đã góp phần tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp tại nhiều địa phương.
TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

(TBTCO) - Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các phường, xã đồng loạt triển khai đợt tuyên truyền, vận động cao điểm về bảo vệ môi trường từ ngày 5/6 đến ngày 15/6/2026, đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore

Nhân rộng mô hình trường học xanh, hình thành thế hệ công dân có trách nhiệm với môi trường

Nhân rộng mô hình trường học xanh, hình thành thế hệ công dân có trách nhiệm với môi trường

“Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển

“Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển

Ninh Bình thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa, phát triển du lịch xanh

Ninh Bình thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa, phát triển du lịch xanh

Từ 1/6, dùng xăng E10 toàn quốc: Doanh nghiệp xe phải rà soát tương thích

Từ 1/6, dùng xăng E10 toàn quốc: Doanh nghiệp xe phải rà soát tương thích

Đề xuất gỡ “giấy phép con” với vàng trang sức, siết quản lý vàng nguyên liệu tạm nhập tái xuất

Đề xuất gỡ “giấy phép con” với vàng trang sức, siết quản lý vàng nguyên liệu tạm nhập tái xuất

Cà Mau tích cực bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu

Cà Mau tích cực bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu

Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ