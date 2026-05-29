Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường 2026

Chung tay hành động vì khí hậu, bảo vệ môi trường và biển đảo

Ngày Môi trường thế giới 5/6/2026 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”.

Chủ đề năm nay nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái, cộng đồng trước tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, Ngày Đại dương thế giới 8/6/2026 có chủ đề “Các khu bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh của chúng ta”, đề cao vai trò của các hệ sinh thái biển và khu bảo tồn biển trong bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì cân bằng sinh thái và phát triển sinh kế bền vững.

Với chủ đề “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: Từ thể chế đến hành động”, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 diễn ra từ ngày 1 - 8/6. Thông điệp này thể hiện quyết tâm chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị biển hiện đại, đồng bộ và bền vững, coi kinh tế biển xanh là động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước.

Hưởng ứng các sự kiện trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả và phù hợp với chủ đề năm 2026. Trong đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và quản trị biển, hải đảo.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; phát triển thị trường các-bon; tăng cường kiểm kê, giám sát phát thải khí nhà kính và chủ động các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các địa phương cũng được khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) trong giám sát môi trường, quản trị dữ liệu khí hậu, cảnh báo thiên tai và quản lý phát thải khí nhà kính.

Đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng thiết thực

Từ nay đến hết tháng 6/2026, cao điểm từ ngày 1 - 8/6/2026, các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế.

Trong đó, tập trung tổ chức lễ phát động, diễn đàn, tọa đàm, hội nghị, hội thảo, triển lãm, chiến dịch truyền thông cộng đồng; phát động trồng cây xanh, làm sạch môi trường, thu gom rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển và phục hồi hệ sinh thái.

Các hoạt động tuyên truyền trực quan như treo pa-nô, băng-rôn, áp-phích, bảng điện tử được triển khai tại cơ quan, trường học, khu dân cư, cảng biển, khu du lịch và nơi công cộng nhằm lan tỏa thông điệp về hành động khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị tăng cường truyền thông về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; bảo tồn đa dạng sinh học biển; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển kinh tế biển xanh và kinh tế tuần hoàn.

Cùng với đó, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xã hội và khu vực kinh tế tư nhân tham gia các mô hình giảm phát thải khí nhà kính, bảo tồn biển, giảm rác thải nhựa đại dương và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển.