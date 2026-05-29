Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường 2026

Nguyễn Vân

16:15 | 29/05/2026
(TBTCO) - Các bộ, ngành, địa phương trên cả nước được đề nghị tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 theo hướng thiết thực, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế biển xanh bền vững.
Chung tay hành động vì khí hậu, bảo vệ môi trường và biển đảo

Ngày Môi trường thế giới 5/6/2026 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”.

Chủ đề năm nay nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái, cộng đồng trước tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.

UNEP phát động với chủ đề “Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”. Ảnh: TL

Cùng với đó, Ngày Đại dương thế giới 8/6/2026 có chủ đề “Các khu bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh của chúng ta”, đề cao vai trò của các hệ sinh thái biển và khu bảo tồn biển trong bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì cân bằng sinh thái và phát triển sinh kế bền vững.

Với chủ đề “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: Từ thể chế đến hành động”, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 diễn ra từ ngày 1 - 8/6. Thông điệp này thể hiện quyết tâm chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị biển hiện đại, đồng bộ và bền vững, coi kinh tế biển xanh là động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước.

Hưởng ứng các sự kiện trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả và phù hợp với chủ đề năm 2026. Trong đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và quản trị biển, hải đảo.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; phát triển thị trường các-bon; tăng cường kiểm kê, giám sát phát thải khí nhà kính và chủ động các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các địa phương cũng được khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) trong giám sát môi trường, quản trị dữ liệu khí hậu, cảnh báo thiên tai và quản lý phát thải khí nhà kính.

Đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng thiết thực

Từ nay đến hết tháng 6/2026, cao điểm từ ngày 1 - 8/6/2026, các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế.

Trong đó, tập trung tổ chức lễ phát động, diễn đàn, tọa đàm, hội nghị, hội thảo, triển lãm, chiến dịch truyền thông cộng đồng; phát động trồng cây xanh, làm sạch môi trường, thu gom rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển và phục hồi hệ sinh thái.

Các hoạt động tuyên truyền trực quan như treo pa-nô, băng-rôn, áp-phích, bảng điện tử được triển khai tại cơ quan, trường học, khu dân cư, cảng biển, khu du lịch và nơi công cộng nhằm lan tỏa thông điệp về hành động khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị tăng cường truyền thông về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; bảo tồn đa dạng sinh học biển; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển kinh tế biển xanh và kinh tế tuần hoàn.

Cùng với đó, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xã hội và khu vực kinh tế tư nhân tham gia các mô hình giảm phát thải khí nhà kính, bảo tồn biển, giảm rác thải nhựa đại dương và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển.

Công tác truyền thông năm nay được yêu cầu đổi mới mạnh theo hướng đa nền tảng, số hóa và tương tác cao.

Các địa phương được khuyến khích triển khai chiến dịch truyền thông số, hashtag cộng đồng, thử thách hành động xanh trên Facebook, TikTok, YouTube, Zalo… nhằm lan tỏa rộng rãi các hành động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ đại dương bền vững.
Điện Biên quy định rõ khoản chi cho xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường

Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

An Giang đề cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, nâng thứ hạng quản trị xanh

Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp cùng cơ quan thanh tra tăng cường quản lý thuế

Để nâng sức cạnh tranh của Trung tâm Tài chính quốc tế, cần có cơ chế giải quyết tranh chấp tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính

Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

Nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân trong quản trị quốc gia giai đoạn mới

Thu hút FDI xanh và công nghệ cao, tạo đà tăng trưởng bền vững

Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

(TBTCO) - Tuổi trẻ Điện Biên đồng loạt triển khai nhiều công trình và hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Từ “thắp sáng đường quê”, trồng cây xanh đến vệ sinh môi trường, các hoạt động đã góp phần tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp tại nhiều địa phương.
(TBTCO) - Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các phường, xã đồng loạt triển khai đợt tuyên truyền, vận động cao điểm về bảo vệ môi trường từ ngày 5/6 đến ngày 15/6/2026, đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

(TBTCO) - Sau hai năm triển khai, dự án Sáng kiến tài trợ rủi ro do khí hậu cho ngành nông nghiệp tại Việt Nam (AgriCRF-VN) đã giúp hàng nghìn nông dân tiếp cận các giải pháp tài chính thích ứng biến đổi khí hậu, từ bảo hiểm nông nghiệp đến tín dụng xanh, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

(TBTCO) - Tại Vietnam Dairy 2026, xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số được xác định là chìa khóa giúp ngành sữa tối ưu vận hành, giảm tác động môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh yêu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng cao.
Hướng tới nông thôn mới xanh và số hóa, Khánh Hòa đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn

Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 của Khánh Hòa tập trung phát triển hạ tầng và nâng cao thu nhập; ưu tiên chuyển đổi số, giảm phát thải, phát triển năng lượng sạch và mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, nông thôn.
Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay vì môi trường xanh và phát triển bền vững

Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo người dân tại Đà Nẵng đã tham gia chương trình ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực về bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh và phát triển bền vững.
Hoàn thiện mô hình quản trị vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia và tổ chức bảo tồn, việc sắp xếp hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên cần dựa trên giá trị sinh thái và mục tiêu bảo tồn lâu dài, nhằm bảo vệ hiệu quả “lá chắn” an ninh sinh thái quốc gia.
Khởi động Chương trình Đối tác hành động carbon xanh dương: Kích hoạt “nguồn vốn xanh” từ biển

(TBTCO) - Sự kiện khởi động Chương trình Đối tác hành động carbon xanh dương khẳng định cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác về carbon xanh dương, hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững, bao trùm và thích ứng với biến đổi khí hậu.
