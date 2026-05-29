Bế mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2026

Đức Minh

19:31 | 29/05/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 29/5/2026, bế mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2026, Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc nhất của hội thi.
Đánh giá về chất lượng hội thi, đồng chí Văn Tiến Bằng - Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, công tác tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và chuyên nghiệp, thể hiện rõ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Tổ chức cũng như tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị tham gia.

Tư duy đổi mới và tinh thần hiểu sâu - hành động đúng - làm nhanh, làm đến cùng, làm hiệu quả đã thực sự được thể hiện rõ nét và lan tỏa mạnh mẽ
Bế mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2026.

Đồng chí Văn Tiến Bằng đánh giá cao sự đầu tư công phu, chuẩn bị nghiêm túc của các thí sinh tham dự hội thi. Nhiều phần thi thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm và ý thức chính trị cao của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc truyền tải các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Đặc biệt, nhiều thí sinh cho thấy kiến thức chuyên môn sâu, khả năng phân tích vấn đề tốt và kỹ năng thuyết trình thuyết phục. Chỉ trong thời lượng ngắn, các thí sinh đã truyền tải được nhiều nội dung quan trọng, thể hiện sự hiểu biết rõ về lĩnh vực, địa phương và các vấn đề thực tiễn đặt ra.

Thí sinh Phạm Thị Ngọc Giàu đến từ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đoạt giải Nhất.

Theo đồng chí Văn Tiến Bằng, việc lựa chọn chủ đề là yếu tố rất quan trọng đối với một bài thuyết trình. Chủ đề cần bám sát yêu cầu của Hội thi, phù hợp với khả năng và thế mạnh của thí sinh, từ đó giúp phần trình bày có chiều sâu, rõ trọng tâm và đạt hiệu quả tuyên truyền cao hơn. Quá trình chấm thi được Ban giám khảo thực hiện độc lập, khách quan, tập trung và có sự thống nhất rất cao.

Đồng chí Văn Tiến Bằng cũng gửi lời chúc mừng tới các thí sinh đã hoàn thành tốt phần thi, đồng thời bày tỏ mong muốn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới.

Tại vòng chung khảo, 13 thí sinh xuất sắc đã mang đến những phần thuyết trình ấn tượng, sâu sắc và thuyết phục. Các thí sinh thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, sự am hiểu sâu sắc về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua từng phần thi, tinh thần “hiểu sâu, hành động đúng, làm nhanh, làm đến cùng, làm hiệu quả” được thể hiện rõ nét và lan tỏa mạnh mẽ.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc hội thi, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, hội thi đã đạt được đầy đủ các mục đích, yêu cầu đặt ra. Đây không chỉ là dịp tôn vinh, biểu dương đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc, mà còn là diễn đàn để các cấp ủy trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính.

Phó Bí thư chuyên trách Nguyễn Thị Thu Lan đề nghị các cấp ủy tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần và ý nghĩa của hội thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; đồng thời mong muốn mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên sẽ biến tinh thần hội thi thành hành động thiết thực, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đi vào cuộc sống.

Chia sẻ sau khi đoạt giải Nhất tại hội thi, thí sinh Phạm Thị Ngọc Giàu đến từ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam bày tỏ niềm vui, vinh dự và tự hào với kết quả đạt được.

Theo thí sinh Phạm Thị Ngọc Giàu, hội thi năm nay được tổ chức rất chuyên nghiệp, từ công tác chuẩn bị, điều hành đến quá trình chấm thi của Ban giám khảo đều bảo đảm khách quan, công tâm. Chất lượng các thí sinh tham gia hội thi rất đồng đều, nhiều phần thi được đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện chiều sâu về nội dung và kỹ năng thuyết trình tốt.

“Khi lắng nghe phần trình bày của các thí sinh khác, tôi thực sự rất hồi hộp vì thấy chất lượng Hội thi rất cao. Vì vậy, khi được xướng tên ở giải Nhất, tôi cảm thấy rất may mắn, vui mừng và xúc động. Đây là cơ hội quý để được giao lưu, học hỏi và lan tỏa tinh thần của hội thi” - thí sinh Phạm Thị Ngọc Giàu chia sẻ.

Nói về mong muốn sau hội thi, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho rằng, mỗi bài dự thi đều là kết tinh của tâm huyết, sự đầu tư nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của từng thí sinh. Vì vậy, các nội dung dự thi cần tiếp tục được lan tỏa rộng rãi trong toàn ngành trong thời gian tới./.

Căn cứ kết quả đánh giá khách quan, công tâm của Hội đồng giám khảo, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc nhất của hội thi.

Một số hình ảnh tại lễ bế mạc hội thi:

Hai giải Nhì được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Hoa - Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam và thí sinh Bùi Thanh Hiền - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.
Bốn giải Ba thuộc về các thí sinh: Nguyễn Đức Đông - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Lê Thùy Vân - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Nguyễn Quang Long - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Phạm Xuân Trí - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Thí sinh Văn Thị Bích Thảo đến từ Báo Tài chính - Đầu tư và 5 thí sinh (Hồ Anh Tùng - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; Trần Thanh Niên - Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính; Bùi Văn Phương - Vụ Quản lý quy hoạch; Nguyễn Gia Hân - Tạp chí Kinh tế - Tài chính; Đoàn Thị Ngọc Nhi - Cục Dự trữ Nhà nước) nhận giải Khuyến khích.
Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính

