Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh 29/5: Phe Long bất ngờ áp đảo

Tùng Linh

17:30 | 29/05/2026
(TBTCO) - Trạng thái chênh lệch dương đã trở lại khi giá các hợp đồng tương lai hồi phục tăng, bất chấp chỉ số cơ sở tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Với sự áp đảo của phe Long, các nhà giao dịch đặt cược vào sự hồi phục của chỉ số
Thanh khoản trên thị trường phái sinh ngày 29/5 tiếp tục cải thiện với hơn 208.000 hợp đồng được giao dịch riêng tại hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 6/2026 (41I1G6000), tăng nhẹ 3,9%. Dù giá trị giao dịch ở một số hợp đồng khác thận trọng hơn, thanh khoản trên thị trường nhìn chung vẫn khá tích cực. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng này tăng gần 3,8% lên 36.499 hợp đồng. Nhà đầu tư tiếp tục gia tăng vị thế nắm giữ qua đêm, bất chấp VN30-Index vẫn đang trong nhịp rung lắc mạnh quanh vùng hỗ trợ ngắn hạn.

Chênh lệch dương bất ngờ trở lại tại toàn bộ các hợp đồng. Trong khi chỉ số cơ sở đều tiếp tục điều chỉnh giảm trong phiên, sắc xanh lại tương đối áp đảo trên thị trường phái sinh. Các nhà giao dịch đang kỳ vọng khả năng hồi phục ngắn hạn của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sau giai đoạn điều chỉnh mạnh vừa qua. Giá các hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đều vừa qua ngưỡng 2.000 điểm. Tuy nhiên, VN30-Index vẫn chưa thể lấy lại mốc 2.000 điểm.

Thị trường chứng khoán phái sinh hồi phục, bất chấp chỉ số cơ sở tiếp tục đi lùi. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Cùng với xu hướng đi lùi của chỉ số, thị trường cơ sở tiếp tục ghi nhận trạng thái giao dịch dè dặt cùng thanh khoản suy giảm. Tổng giá trị giao dịch trên thị trường cơ sở tiếp tục chỉ xấp xỉ 11.900 tỷ đồng, dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài quan sát và tâm lý thị trường nhìn chung còn khá thận trọng.

VN30-Index có lực đỡ từ nhóm Vingroup khi VIC, VRE và VHM duy trì trạng thái cân bằng. Nhóm cổ phiếu năng lượng như GAS, PLX và BSR cũng ghi nhận lực cầu cải thiện từ giữa phiên sáng. Dòng tiền lan tỏa sang nhóm ngân hàng giúp VN30 có thời điểm bật tăng hơn 12 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán chốt lời trong phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa khiến chỉ số đảo chiều giảm trở lại. Kết phiên, VN30-Index giảm 2,76 điểm (-0,14%) xuống còn 1.997,06 điểm với 12 mã tăng và 12 mã giảm./.

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc

Chứng khoán ngày 28/5: Áp lực bán tăng cuối phiên, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

Chứng khoán phái sinh ngày 28/5: VN30-Index rời mốc 2.000 điểm, dòng tiền giao dịch tiếp tục tăng

Mở "chương mới" cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore

Tập đoàn Generali tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Bộ Tài chính sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp cùng cơ quan thanh tra tăng cường quản lý thuế

Để nâng sức cạnh tranh của Trung tâm Tài chính quốc tế, cần có cơ chế giải quyết tranh chấp tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thái Lan, chiều ngày 28/5/2026, tại Bangkok, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) Wisit Wisitsora-at.
(TBTCO) - Theo dự báo của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng và xu hướng tăng của lãi suất chưa sớm chấm dứt, trong bối cảnh tăng trưởng huy động tiếp tục thấp hơn tín dụng.
(TBTCO) - Giá trị bán ròng của khối ngoại phiên hôm nay (28/5) giảm còn hơn 550 tỷ đồng, trong đó, ACB là cổ phiếu được khối ngoại giải ngân mạnh nhất với giá trị hơn 108 tỷ đồng.
(TBTCO) - Cổ phiếu VNE của Tổng công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE từ ngày 29/6/2026 sau khi báo cáo tài chính kiểm toán của doanh nghiệp liên tiếp nhận ý kiến ngoại trừ trong giai đoạn 2023 - 2025.
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 257/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC, mã Ck: CMG) với tổng số tiền 222,5 triệu đồng do các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
(TBTCO) - Sau nhiều phiên liên tục "xả" hàng, khối ngoại đã trở lại chi hơn trăm tỷ đồng để mua gom cổ phiếu MSB.
(TBTCO) - Trên cả hai thị trường cơ sở và phái sinh, sắc đỏ trở lại cùng sự phục hồi của thanh khoản. Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh khi nhà đầu tư ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở.
(TBTCO) - Ngày 27/5/2026, Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (mã CK: VEF) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và chiến lược năm 2026, đặt mục tiêu dẫn dắt thị trường, thiết lập vững chắc định vị là địa điểm tổ chức triển lãm và sự kiện hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.
