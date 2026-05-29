Chứng khoán phái sinh 29/5: Phe Long bất ngờ áp đảo

Thanh khoản trên thị trường phái sinh ngày 29/5 tiếp tục cải thiện với hơn 208.000 hợp đồng được giao dịch riêng tại hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 6/2026 (41I1G6000), tăng nhẹ 3,9%. Dù giá trị giao dịch ở một số hợp đồng khác thận trọng hơn, thanh khoản trên thị trường nhìn chung vẫn khá tích cực. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng này tăng gần 3,8% lên 36.499 hợp đồng. Nhà đầu tư tiếp tục gia tăng vị thế nắm giữ qua đêm, bất chấp VN30-Index vẫn đang trong nhịp rung lắc mạnh quanh vùng hỗ trợ ngắn hạn.

Chênh lệch dương bất ngờ trở lại tại toàn bộ các hợp đồng. Trong khi chỉ số cơ sở đều tiếp tục điều chỉnh giảm trong phiên, sắc xanh lại tương đối áp đảo trên thị trường phái sinh. Các nhà giao dịch đang kỳ vọng khả năng hồi phục ngắn hạn của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sau giai đoạn điều chỉnh mạnh vừa qua. Giá các hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đều vừa qua ngưỡng 2.000 điểm. Tuy nhiên, VN30-Index vẫn chưa thể lấy lại mốc 2.000 điểm.

Thị trường chứng khoán phái sinh hồi phục, bất chấp chỉ số cơ sở tiếp tục đi lùi.

Cùng với xu hướng đi lùi của chỉ số, thị trường cơ sở tiếp tục ghi nhận trạng thái giao dịch dè dặt cùng thanh khoản suy giảm. Tổng giá trị giao dịch trên thị trường cơ sở tiếp tục chỉ xấp xỉ 11.900 tỷ đồng, dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài quan sát và tâm lý thị trường nhìn chung còn khá thận trọng.

VN30-Index có lực đỡ từ nhóm Vingroup khi VIC, VRE và VHM duy trì trạng thái cân bằng. Nhóm cổ phiếu năng lượng như GAS, PLX và BSR cũng ghi nhận lực cầu cải thiện từ giữa phiên sáng. Dòng tiền lan tỏa sang nhóm ngân hàng giúp VN30 có thời điểm bật tăng hơn 12 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán chốt lời trong phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa khiến chỉ số đảo chiều giảm trở lại. Kết phiên, VN30-Index giảm 2,76 điểm (-0,14%) xuống còn 1.997,06 điểm với 12 mã tăng và 12 mã giảm./.