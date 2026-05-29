Thị trường bất động sản Đồng Nai bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Nơi doanh nghiệp lựa chọn để “đặt cược dài hạn”

Sau khi đánh dấu sự hiện diện của mình trên thị trường bất động sản Đồng Nai thông qua các sản phẩm, dịch vụ, Tập đoàn Bcons tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tại địa phương này thông qua dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp.

Dự án có quy mô 27.455,7 m2, được định hướng phát triển thành khu nhà ở cao tầng hiện đại, tích hợp các chức năng căn hộ ở, thương mại dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe, cây xanh, sân bãi và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Với quy mô 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, dự án dự kiến cung cấp 2.820 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư của gần 4.000 cư dân trong tương lai.

Tập đoàn Bcons tổ chức lễ động thổ dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Ảnh: Việt Dũng.

Chia sẻ tại buổi lễ động thổ dự án diễn ra ngày 27/5, ông Lê Như Thạch - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons cho biết, khi hoàn thành, dự án sẽ không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho TP. Đồng Nai, mà còn góp phần làm đẹp thêm diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống của cư dân và cùng thành phố viết tiếp hành trình phát triển trong giai đoạn mới - giai đoạn của tầm vóc mới, khát vọng mới và những cơ hội rộng mở hơn cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Ngoài “gương mặt mới”, những đại đô thị từng được xem là sự “đặt cược dài hạn” vào thị trường Đồng Nai nay bắt đầu bước vào chu kỳ được định giá lại. Trong số này, đại đô thị Aqua City do Novaland làm chủ đầu tư là một trong những dự án được nhắc đến nhiều nhất. Dự án được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái trên khu đất rộng 1.000 ha, với khoảng 32 km đường sông tự nhiên bao quanh cùng mật độ mảng xanh lớn.

Đây là một trong số ít đại đô thị tại phía Đông đã từng bước hình thành diện mạo thực tế. Hiện dự án đã bàn giao hơn 1.200 sản phẩm, đón nhiều gia đình về sinh sống và hình thành cộng đồng cư dân hiện hữu. Song song đó, nhiều tiện ích quy mô lớn đi vào vận hành, góp phần tạo nên nhịp sống sôi động.

Ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc Novaland cho biết, theo kế hoạch, Aqua City sẽ triển khai bàn giao hơn 750 sổ hồng cho cư dân tại một số phân khu từ tháng 6/2026. Song song đó, Novaland đang tập trung nguồn lực triển khai hoàn thiện dự án với sự đồng hành của các đối tác, nhà thầu uy tín trong và ngoài nước nhằm đưa dự án về đích theo tiến độ.

Không chỉ Novaland, nhiều doanh nghiệp lớn khác cũng đã lựa chọn Đồng Nai là điểm đến đầu tư từ nhiều năm trước, như Đất Xanh Group (nay đổi tên thành Bluemarq Group) với dự án Gem Sky World; DIC Corp với các dự án tại Nhơn Trạch hay hàng loạt khu đô thị ven sông quy mô lớn tại Đại Phước...

Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới

Làn sóng doanh nghiệp bất động sản gia tăng hiện diện tại Đồng Nai không phải là hiện tượng nhất thời. Sức hút của địa phương này đến từ những thay đổi mang tính nền tảng trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như triển vọng trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực phía Nam.

Trong những năm gần đây, Đồng Nai từng bước khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp, logistics và đô thị quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Việc địa phương được định hướng phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, gắn với các trung tâm sản xuất và dịch vụ quy mô lớn đang mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho thị trường bất động sản.

Dự án Aqua City do Novaland làm chủ đầu tư. Ảnh: Việt Dũng.

Động lực nổi bật nhất là hệ thống hạ tầng giao thông liên tục được đầu tư và hoàn thiện. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xem là dự án mang tính bước ngoặt. Khi đi vào khai thác, sân bay này không chỉ nâng cao năng lực kết nối quốc tế của khu vực, mà còn tạo lực đẩy cho các ngành thương mại, dịch vụ, logistics và nhu cầu nhà ở chất lượng cao phục vụ đội ngũ chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Bên cạnh đó, mạng lưới giao thông liên vùng đang dần thành hình với hàng loạt dự án trọng điểm như Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, tuyến metro kết nối Suối Tiên - Long Thành, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (Hương lộ 2) hay cầu Long Hưng... Những công trình này được kỳ vọng sẽ gia tăng khả năng kết nối giữa Đồng Nai với TP. Hồ Chí Minh và các trung tâm kinh tế lớn, qua đó thúc đẩy quá trình dịch chuyển dân cư, dòng vốn đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Bất động sản công nghiệp và logistics sẽ là nhóm hưởng lợi lớn nhất khi Đồng Nai có khả năng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quy mô lớn, trong khi phân khúc nhà ở sẽ tăng trưởng nhờ nhu cầu ở thực của lực lượng chuyên gia, kỹ sư và dòng dịch chuyển dân cư từ TP. Hồ Chí Minh”. - Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam

Trong bức tranh đó, Đồng Nai được đánh giá là một trong những địa phương hưởng lợi trực tiếp nhờ lợi thế công nghiệp, logistics và vai trò cửa ngõ của sân bay Long Thành. Đặc biệt, việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra kỳ vọng về một cực tăng trưởng quốc gia mới. Điều này thúc đẩy nhu cầu phát triển các đại đô thị hiện đại, sinh thái để đáp ứng tiêu chuẩn sống của cộng đồng cư dân mới.

Theo ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ mang ý nghĩa thay đổi về mặt hành chính, mà còn là bước nâng tầm vị thế trong cấu trúc kinh tế vùng. Điều này đang tạo ra những tác động nhất định đến tâm lý nhà đầu tư cũng như mặt bằng giá bất động sản tại địa phương.

Sự gia tăng của mặt bằng giá không chỉ phản ánh kỳ vọng vào các dự án hạ tầng trọng điểm, mà còn cho thấy quá trình dịch chuyển dòng vốn đầu tư về những khu vực sở hữu dư địa phát triển dài hạn.

Trong thời gian tới, Đồng Nai được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những thị trường bất động sản thu hút sự quan tâm của cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực./.