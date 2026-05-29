Bất động sản

Thị trường bất động sản Đồng Nai bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Việt Dũng

Việt Dũng

[email protected]
19:13 | 29/05/2026
(TBTCO) - Hàng loạt dự án mới được triển khai, mặt bằng giá tại nhiều khu vực liên tục thiết lập ngưỡng mới, các doanh nghiệp bất động sản gia tăng hiện diện... Những diễn biến này cho thấy, thị trường bất động sản Đồng Nai đang bước vào chu kỳ sôi động hơn.
aa

Nơi doanh nghiệp lựa chọn để “đặt cược dài hạn”

Sau khi đánh dấu sự hiện diện của mình trên thị trường bất động sản Đồng Nai thông qua các sản phẩm, dịch vụ, Tập đoàn Bcons tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tại địa phương này thông qua dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp.

Dự án có quy mô 27.455,7 m2, được định hướng phát triển thành khu nhà ở cao tầng hiện đại, tích hợp các chức năng căn hộ ở, thương mại dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe, cây xanh, sân bãi và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Với quy mô 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, dự án dự kiến cung cấp 2.820 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư của gần 4.000 cư dân trong tương lai.

Thị trường bất động sản Đồng Nai bước vào chu kỳ tăng trưởng mới
Tập đoàn Bcons tổ chức lễ động thổ dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Ảnh: Việt Dũng.

Chia sẻ tại buổi lễ động thổ dự án diễn ra ngày 27/5, ông Lê Như Thạch - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons cho biết, khi hoàn thành, dự án sẽ không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho TP. Đồng Nai, mà còn góp phần làm đẹp thêm diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống của cư dân và cùng thành phố viết tiếp hành trình phát triển trong giai đoạn mới - giai đoạn của tầm vóc mới, khát vọng mới và những cơ hội rộng mở hơn cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Ngoài “gương mặt mới”, những đại đô thị từng được xem là sự “đặt cược dài hạn” vào thị trường Đồng Nai nay bắt đầu bước vào chu kỳ được định giá lại. Trong số này, đại đô thị Aqua City do Novaland làm chủ đầu tư là một trong những dự án được nhắc đến nhiều nhất. Dự án được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái trên khu đất rộng 1.000 ha, với khoảng 32 km đường sông tự nhiên bao quanh cùng mật độ mảng xanh lớn.

Đây là một trong số ít đại đô thị tại phía Đông đã từng bước hình thành diện mạo thực tế. Hiện dự án đã bàn giao hơn 1.200 sản phẩm, đón nhiều gia đình về sinh sống và hình thành cộng đồng cư dân hiện hữu. Song song đó, nhiều tiện ích quy mô lớn đi vào vận hành, góp phần tạo nên nhịp sống sôi động.

Ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc Novaland cho biết, theo kế hoạch, Aqua City sẽ triển khai bàn giao hơn 750 sổ hồng cho cư dân tại một số phân khu từ tháng 6/2026. Song song đó, Novaland đang tập trung nguồn lực triển khai hoàn thiện dự án với sự đồng hành của các đối tác, nhà thầu uy tín trong và ngoài nước nhằm đưa dự án về đích theo tiến độ.

Không chỉ Novaland, nhiều doanh nghiệp lớn khác cũng đã lựa chọn Đồng Nai là điểm đến đầu tư từ nhiều năm trước, như Đất Xanh Group (nay đổi tên thành Bluemarq Group) với dự án Gem Sky World; DIC Corp với các dự án tại Nhơn Trạch hay hàng loạt khu đô thị ven sông quy mô lớn tại Đại Phước...

Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới

Làn sóng doanh nghiệp bất động sản gia tăng hiện diện tại Đồng Nai không phải là hiện tượng nhất thời. Sức hút của địa phương này đến từ những thay đổi mang tính nền tảng trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như triển vọng trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực phía Nam.

Trong những năm gần đây, Đồng Nai từng bước khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp, logistics và đô thị quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Việc địa phương được định hướng phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, gắn với các trung tâm sản xuất và dịch vụ quy mô lớn đang mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho thị trường bất động sản.

Thị trường bất động sản Đồng Nai bước vào chu kỳ tăng trưởng mới
Dự án Aqua City do Novaland làm chủ đầu tư. Ảnh: Việt Dũng.

Động lực nổi bật nhất là hệ thống hạ tầng giao thông liên tục được đầu tư và hoàn thiện. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xem là dự án mang tính bước ngoặt. Khi đi vào khai thác, sân bay này không chỉ nâng cao năng lực kết nối quốc tế của khu vực, mà còn tạo lực đẩy cho các ngành thương mại, dịch vụ, logistics và nhu cầu nhà ở chất lượng cao phục vụ đội ngũ chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Bên cạnh đó, mạng lưới giao thông liên vùng đang dần thành hình với hàng loạt dự án trọng điểm như Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, tuyến metro kết nối Suối Tiên - Long Thành, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (Hương lộ 2) hay cầu Long Hưng... Những công trình này được kỳ vọng sẽ gia tăng khả năng kết nối giữa Đồng Nai với TP. Hồ Chí Minh và các trung tâm kinh tế lớn, qua đó thúc đẩy quá trình dịch chuyển dân cư, dòng vốn đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Bất động sản công nghiệp và logistics sẽ là nhóm hưởng lợi lớn nhất khi Đồng Nai có khả năng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quy mô lớn, trong khi phân khúc nhà ở sẽ tăng trưởng nhờ nhu cầu ở thực của lực lượng chuyên gia, kỹ sư và dòng dịch chuyển dân cư từ TP. Hồ Chí Minh”.

- Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam

Trong bức tranh đó, Đồng Nai được đánh giá là một trong những địa phương hưởng lợi trực tiếp nhờ lợi thế công nghiệp, logistics và vai trò cửa ngõ của sân bay Long Thành. Đặc biệt, việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra kỳ vọng về một cực tăng trưởng quốc gia mới. Điều này thúc đẩy nhu cầu phát triển các đại đô thị hiện đại, sinh thái để đáp ứng tiêu chuẩn sống của cộng đồng cư dân mới.

Theo ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ mang ý nghĩa thay đổi về mặt hành chính, mà còn là bước nâng tầm vị thế trong cấu trúc kinh tế vùng. Điều này đang tạo ra những tác động nhất định đến tâm lý nhà đầu tư cũng như mặt bằng giá bất động sản tại địa phương.

Sự gia tăng của mặt bằng giá không chỉ phản ánh kỳ vọng vào các dự án hạ tầng trọng điểm, mà còn cho thấy quá trình dịch chuyển dòng vốn đầu tư về những khu vực sở hữu dư địa phát triển dài hạn.

Trong thời gian tới, Đồng Nai được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những thị trường bất động sản thu hút sự quan tâm của cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực./.

Việt Dũng
Từ khóa:
thị trường bất động sản đồng nai doanh nghiệp Aqua City Tập đoàn Bcons Phức hợp cao tầng

Bài liên quan

Hội đồng nhân dân các địa phương tìm lời giải cho bài toán quản trị hiện đại

Hội đồng nhân dân các địa phương tìm lời giải cho bài toán quản trị hiện đại

CEO Vinhomes: Khách hàng “nắm đằng chuôi” khi tham gia Chương trình “chuyển đổi vàng lấy nhà”

CEO Vinhomes: Khách hàng “nắm đằng chuôi” khi tham gia Chương trình “chuyển đổi vàng lấy nhà”

“Trăm dâu” đổ đầu thuế kê khai?

“Trăm dâu” đổ đầu thuế kê khai?

Dành cho bạn

Bế mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2026

Bế mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2026

Khối ngoại giao dịch thận trọng, nối dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 7

Khối ngoại giao dịch thận trọng, nối dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 7

Chứng khoán phái sinh 29/5: Phe Long bất ngờ áp đảo

Chứng khoán phái sinh 29/5: Phe Long bất ngờ áp đảo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

Hợp tác công nghệ sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Singapore

Hợp tác công nghệ sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Singapore

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Huế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Huế

Đọc thêm

Việt Nam dần trở thành điểm đến logistics của khu vực

Việt Nam dần trở thành điểm đến logistics của khu vực

(TBTCO) - Làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu cùng sự tăng trưởng mạnh của thương mại điện tử đang đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường logistics năng động nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nhu cầu thuê kho bãi, nhà xưởng tiếp tục gia tăng, tỷ lệ lấp đầy duy trì ở mức cao, tạo động lực cho bất động sản công nghiệp và logistics phát triển trong những năm tới.
Sóng địa ốc đổ về vùng ven

Sóng địa ốc đổ về vùng ven

(TBTCO) - Cùng với làn sóng đầu tư hạ tầng và kết nối liên vùng, dòng tiền đầu tư bất động sản đang có xu hướng dịch chuyển mạnh về các khu vực vùng ven TP. Hồ Chí Minh nhằm đón đầu chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản.
5 lý do Artisan Park trở thành tâm điểm đón dòng chảy thương mại

5 lý do Artisan Park trở thành tâm điểm đón dòng chảy thương mại

(TBTCO) - Sự xuất hiện của nhiều thương hiệu lớn trong ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) tại “siêu phường” Bình Dương cho thấy xu hướng dịch chuyển thương mại đang diễn ra rõ nét tại đô thị vệ tinh phía Bắc TP. Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đó, những dự án sở hữu nhiều tiềm năng tăng trưởng như Artisan Park được đánh giá là nhóm hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng thương mại mới.
Hà Nội thúc tiến độ nhà ở xã hội, ưu tiên nhà ở cho thuê

Hà Nội thúc tiến độ nhà ở xã hội, ưu tiên nhà ở cho thuê

(TBTCO) - Hà Nội sẽ triển khai một số dự án nhà ở cho thuê để phục vụ nhu cầu của người dân. Theo đó, Thành phố triển khai 90 dự án nhà ở xã hội, thí điểm nhà ở cho thuê trong tháng 6/2026.
Hai dự án của Novaland hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến tới bàn giao sổ hồng cho cư dân

Hai dự án của Novaland hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến tới bàn giao sổ hồng cho cư dân

(TBTCO) - Hai dự án trọng điểm tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh của Novaland tiếp tục ghi nhận những bước tiến pháp lý quan trọng sau khi hoàn thiện nghĩa vụ tài chính, tiến gần hơn đến cột mốc bàn giao sổ hồng cho cư dân.
Chốt phương án chọn thầu tư vấn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chốt phương án chọn thầu tư vấn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

(TBTCO) - Việc được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với 4 gói thầu tư vấn chủ chốt trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư được kỳ vọng sẽ giúp dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tiến gần hơn tới mục tiêu khởi công vào cuối năm 2028.
Phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân

Phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các giải pháp phát triển nhà ở cho thuê để đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân, trong đó, cần xây dựng cơ chế ưu đãi tài chính, ưu đãi thuế theo hướng tạo động lực đủ mạnh để thu hút dòng vốn tư nhân tham gia đầu tư dự án nhà ở cho thuê dài hạn.
Quảng Ninh phấn đấu đồng bộ 100% số thửa đất đã thu thập dữ liệu trong tháng 6

Quảng Ninh phấn đấu đồng bộ 100% số thửa đất đã thu thập dữ liệu trong tháng 6

(TBTCO) - Sau gần 2 tháng triển khai đợt cao điểm rà soát, chỉnh sửa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai, tỉnh Quảng Ninh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về chương trình sử dụng vàng để giao dịch bất động sản

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về chương trình sử dụng vàng để giao dịch bất động sản

Thị trường bất động sản Đồng Nai bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Thị trường bất động sản Đồng Nai bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Vinachem thiết lập hợp tác chiến lược với DSM-FIRMENICH dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Vinachem thiết lập hợp tác chiến lược với DSM-FIRMENICH dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ông Phạm Quang Dũng thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc, tiếp tục đảm nhiệm vị trí mới tại Eximbank

Ông Phạm Quang Dũng thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc, tiếp tục đảm nhiệm vị trí mới tại Eximbank

Đổi mới chính sách bảo hiểm y tế với y học cổ truyền, gắn với xu hướng chuyển mạnh sang phòng bệnh

Đổi mới chính sách bảo hiểm y tế với y học cổ truyền, gắn với xu hướng chuyển mạnh sang phòng bệnh

Đồng Tháp chung tay giảm nhựa dùng một lần, hướng tới môi trường sống xanh bền vững

Đồng Tháp chung tay giảm nhựa dùng một lần, hướng tới môi trường sống xanh bền vững

Kích cầu tiêu dùng mùa du lịch hè 2026: Cuộc đua làm mới trải nghiệm và giữ chân du khách

Kích cầu tiêu dùng mùa du lịch hè 2026: Cuộc đua làm mới trải nghiệm và giữ chân du khách

Phát hiện hơn 5.700 cơ sở vi phạm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Phát hiện hơn 5.700 cơ sở vi phạm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Chứng khoán ngày 29/5: VN-Index giảm phiên thứ tư liên tiếp, dầu khí trở thành điểm sáng hiếm hoi

Chứng khoán ngày 29/5: VN-Index giảm phiên thứ tư liên tiếp, dầu khí trở thành điểm sáng hiếm hoi

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh