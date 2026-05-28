5 lý do Artisan Park trở thành tâm điểm đón dòng chảy thương mại

Xu hướng thị trường F&B năm 2026 cho thấy, thay vì ưu tiên các vị trí trung tâm đắt đỏ, nhiều thương hiệu đã và đang phát triển ở nơi có chi phí tối ưu hơn, sở hữu cộng đồng cư dân hiện hữu, nhu cầu tiêu dùng thực và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Đó cũng là lý do các thương hiệu như Starbucks, Pizza 4P’s hay Highlands Coffee đồng loạt xuất hiện sớm tại Bình Dương.

Trong xu hướng đó, những dự án sở hữu vị trí lõi trung tâm Bình Dương, mô hình vận hành đồng bộ và khả năng khai thác thực tế như Artisan Park đang được đánh giá cao nhờ hội tụ nhiều lợi thế đón dòng thương mại mới.

Nhiều công năng khai thác trên cùng một tài sản

Khác với mô hình nhà phố riêng lẻ, Artisan Park được phát triển theo định hướng “thương phố trong khu đô thị” - mô hình hoạt động kinh doanh gắn liền với trải nghiệm sống và cộng đồng cư dân xung quanh.

Với thiết kế 3 - 4 tầng, 2 - 3 mặt tiền, chiều cao trần lên đến 4,2 m cùng mặt bằng mở và hệ cửa kính lớn giúp không gian dễ dàng thích ứng với nhiều công năng linh hoạt, từ ở đến kinh doanh, phù hợp với đa dạng mô hình như F&B, siêu thị mini, tiệm tạp hóa, studio, văn phòng hay cho thuê lưu trú.

Mô hình khu đô thị đồng bộ giúp giải quyết nhiều vấn đề thường gặp khi kinh doanh tại nhà phố truyền thống, như chỗ đậu xe, an ninh, lưu thông hay khu vực dành riêng cho trẻ em và tính đa trải nghiệm cho nhiều thế hệ.

Artisan Park - “bán kính vàng” tại lõi trung tâm “siêu phường” Bình Dương

Bên cạnh lợi thế về công năng tạo ra nhiều lớp nguồn thu, hạ tầng đang phát triển tại khu vực cũng trở thành yếu tố thúc đẩy dòng thương mại dịch chuyển về Artisan Park.

Tọa lạc ngay trung tâm phường Bình Dương, dự án sở hữu lợi thế kết nối khi nằm trong “bán kính vàng” của hệ sinh thái hành chính - thương mại - dịch vụ - công nghệ đang dần hình thành tại phía Bắc TP. Hồ Chí Minh. Artisan Park đồng thời hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như vòng xoay A1 (vòng xoay lớn nhất Đông Nam Á) hay tuyến metro Suối Tiên - Bình Dương (dự kiến khởi công năm 2026), được xem là điểm TOD (mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) đầu tiên của Bình Dương kết nối trực tiếp với tuyến metro số 1 TP. Hồ Chí Minh.

Dự án nằm trên các trục đường lớn gồm Lê Hoàn, Võ Thị Sáu, Phạm Văn Đồng và chỉ cách ga S1 của tuyến metro khoảng vài trăm mét.

Chỉ trong bán kính vài kilomet, cư dân và khách hàng dễ dàng kết nối đến World Trade Center Bình Dương, Trung tâm Khoa học và Công nghệ, AEON Mall Sora Gardens, Hikari Complex, WTC Expo hay công viên Bình Dương quy mô 75 ha.

Dòng khách hàng hội tụ cả “chất” và “lượng”

Ngay thời điểm hiện tại, khu vực Bình Dương đã có hơn 30 khu công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy khoảng 90%, cùng khoảng 45.000 chuyên gia quản lý cấp cao và người nước ngoài đang cư trú tại khu vực. Trong bán kính khoảng 7 km, Artisan Park có khả năng tiếp cận hơn 347.000 cư dân hiện hữu, tạo nền tảng quan trọng cho các hoạt động thương mại và dịch vụ.

Chị Ngân - chủ thương hiệu trà sữa Chacee đang kinh doanh tại Artisan Park chia sẻ, chỉ sau thời gian ngắn vận hành, chị đã cảm nhận rõ lợi thế của khu vực nhờ lượng cư dân hiện hữu và khả năng tiếp cận nhiều khách hàng Trung Quốc đang sinh sống, làm việc tại đây.

Báo cáo thị trường quý I/2026 của CBRE cũng nêu rõ, khi đi vào hoạt động, WTC Gateway (nhà ga trung tâm) dự kiến sẽ đón 3 triệu lượt khách/tháng. Đến năm 2030, Bình Dương có hơn 300.000 chuyên gia trong nước và nước ngoài đến sinh sống, làm việc.

Từ “buôn có bạn” đến giá trị cộng hưởng

Điểm đặc biệt của dự án là lợi thế quy hoạch đồng bộ, từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, lưu trú đến sinh hoạt. Nhờ đó, sự xuất hiện của một thương hiệu không chỉ tạo lưu lượng cho riêng cửa hàng đó, mà còn có thể thu hút thêm khách cho các hoạt động kinh doanh xung quanh, từ ăn uống, mua sắm đến dịch vụ, từng bước hình thành môi trường thương mại có tính kết nối và cộng hưởng dài hạn.

Trong thời gian tới, Artisan Park dự kiến tiếp tục đón thêm nhiều thương hiệu thuộc các lĩnh vực spa, siêu thị, thời trang, hoa tươi, quà tặng và dịch vụ đời sống.

Hiện tại, nhiều thương hiệu và đơn vị đã hiện diện tại đây như trà sữa Chacee, ACT Coffee, Bánh nướng Đài Loan DAMU cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nội thất, cơ khí, vật liệu xây dựng và tư vấn đầu tư. Gần đây, Hội quán người Hoa Chinese Community và cửa hàng trái cây nhập khẩu Bình Dương Garden cũng gia nhập, bổ sung mảnh ghép giáo dục, mua sắm vào hệ tiện ích và nhịp sống thương mại tại khu vực.

Đáng chú ý, một số mô hình kinh doanh đã duy trì hoạt động ổn định tại đây trong thời gian dài như DAMU, Chacee hay ACT Coffee, đồng thời ghi nhận tín hiệu tích cực về doanh thu và khả năng tiếp cận khách hàng. Đây được xem là minh chứng cho khả năng khai thác thực tế và sức hút thương mại tại Artisan Park.

Bài toán khai thác dài hạn được thiết lập từ sự thấu hiểu

Sự thấu hiểu và tầm nhìn của nhà phát triển bất động sản không chỉ nằm ở câu chuyện tạo ra sản phẩm, mà còn thể hiện qua cách họ đưa ra những lời giải cho bài toán khai thác dài hạn.

Tại Artisan Park, định hướng này được minh chứng qua nhiều chính sách hỗ trợ nhu cầu sở hữu và vận hành thực tế từ Gamuda Land. Hiện dự án đã áp dụng các chương trình ưu đãi như hỗ trợ đặt chỗ và đặt cọc, tặng gói nội thất lên đến 200 triệu đồng khấu trừ trực tiếp vào giá bán, chiết khấu mua sỉ đến 3%, ưu đãi 5% cho khách thanh toán nhanh và 2% đối với phương án thanh toán chuẩn. Chủ sở hữu còn có thể tham gia chương trình cam kết cho thuê 4%/năm trong 4 năm, đảm bảo nguồn thu ổn định mỗi năm.

Chính sách thanh toán siêu giãn 60 tháng tại Artisan Park giải bài toán tài chính cho cả khách hàng mua ở thực và đầu tư.

Bên cạnh đó, đơn vị còn triển khai chính sách thanh toán “may đo” nhằm giảm áp lực tài chính cho khách hàng, với phương án chỉ thanh toán 30% đến khi nhận nhà và kéo dài tiến độ thanh toán lên đến 36 hoặc 60 tháng.

Từ những nền tảng phát triển đã và đang hiện hữu, Artisan Park được xem là một trong những dự án đón đầu xu hướng thương mại mới đang hình thành tại trung tâm phía Bắc TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu sở hữu từ năm 2026, khách hàng vừa có cơ hội tiếp cận các chính sách tài chính linh hoạt tối ưu dòng tiền, vừa dễ dàng lựa chọn vị trí đẹp nhằm tối ưu khả năng khai thác và dư địa tăng giá trong tương lai./.