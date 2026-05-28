Tài chính

Bộ Tài chính giao nhiệm vụ triển khai chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2035

Ánh Tuyết

[email protected]
09:10 | 28/05/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 6979/BTC-KTN phân công triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”, yêu cầu các đơn vị được giao chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, tiến độ, chất lượng thời hạn chương trình.
Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tổ chức triển khai các nội dung, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, thời hạn chương trình.

Văn bản nêu rõ nguyên tắc phân công thực hiện, trong đó, đơn vị được giao chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, tiến độ, chất lượng sản phẩm; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan. Đồng thời, đơn vị phối hợp có trách nhiệm tham gia ý kiến đầy đủ, đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng. Vụ Tài chính - Kinh tế ngành được giao làm đầu mối tổng hợp chung, điều phối thông tin, báo cáo.

Bộ Tài chính giao nhiệm vụ triển khai chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2035. Ảnh minh họa.

Về phân công cụ thể, Cục Quản lý công sản được giao chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế quản lý, sử dụng, khai thác, cho thuê, liên doanh, liên kết hạ tầng, tài sản công của cơ sở giáo dục.

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể chủ trì phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, nhà đầu tư tài trợ, góp vốn cho dự án của nhà giáo và người học.

Trong khi đó, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được giao tổ chức triển khai lồng ghép các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp với các hoạt động của Quỹ.

Đối với nguồn lực tài chính thực hiện Chương trình, các đơn vị gồm Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, Vụ Phát triển hạ tầng, Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm rà soát kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình theo phân công về nguồn lực tài chính phụ trách và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Vụ Ngân sách nhà nước được giao cân đối nguồn trên cơ sở rà soát, đề xuất của các đơn vị chức năng; đồng thời yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong quá trình bố trí kinh phí thực hiện Chương trình.

Ngoài các nhiệm vụ được phân công cụ thể, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, nghiên cứu và tham gia ý kiến với Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khi có yêu cầu./.

Theo định hướng tại Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”, đối với cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu khoảng 50% học sinh trung học phổ thông, 25% học sinh trung học cơ sở và 15% học sinh tiểu học được tiếp cận hoạt động định hướng khởi nghiệp. Bình quân hằng năm, tối thiểu 5% học sinh trung học phổ thông và 2% học sinh trung học cơ sở tham gia ít nhất một dự án hoặc hoạt động khởi nghiệp do cơ sở giáo dục hoặc cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức...

Cùng với đó, mỗi năm ít nhất 40 dự án khởi nghiệp của nhà giáo, người học được đầu tư hoặc kết nối nguồn vốn, trong đó ít nhất 30% dự án có nữ tham gia và ít nhất 10% dự án của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.
(TBTCO) - Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính thống nhất phương án sẽ tập trung xác định các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn để đóng vai trò dẫn dắt. Những doanh nghiệp có cùng ngành nghề sẽ được nghiên cứu đưa về doanh nghiệp tiên phong dẫn dắt này.
(TBTCO) - Ngày 27/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp bà Christiane Laibach - Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Hai bên cùng trao đổi, đánh giá hiệu quả của các dự án ODA trong các lĩnh vực then chốt và đẩy nhanh tiến độ ký kết các dự án ODA trong giai đoạn mới.
(TBTCO) - Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các bộ, ngành tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh dòng vốn vào nền kinh tế.
(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại TP. Huế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định, việc thành lập Phân hiệu tại TP. Huế là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Nhà trường, ngành Tài chính và quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung cũng như cả nước.
(TBTCO) - Tình trạng giải ngân đầu tư công của các sở, ngành, xã, phường tại Lâm Đồng từ đầu năm 2026 đến nay đạt rất thấp, thậm chí chưa giải ngân khiến lãnh đạo tỉnh này hết sức "sốt ruột", phải lập đến 6 Tổ công tác để đốc thúc tiến độ.
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tiếp tục chảy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp chế biến, nông nghiệp và thương mại. Đây cũng là nhóm ngành đang có nhu cầu vốn lớn nhất tại khu vực phía Nam.
(TBTCO) - Sau hội nghị toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công cuối tháng vừa qua, tiến độ giải ngân trên cả nước bắt đầu chuyển động mạnh hơn. Chỉ trong khoảng một tháng, tỷ lệ giải ngân đã tăng từ 12,2% lên 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, phía sau nhịp tăng tốc ấy là sự phân hóa rất mạnh, có nơi bứt tốc rõ rệt, có nơi lại gần như "đứng yên".
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sau khi thực thi xong Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa được 123/363 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 33,9%.
