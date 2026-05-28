Bộ Tài chính giao nhiệm vụ triển khai chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2035

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tổ chức triển khai các nội dung, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, thời hạn chương trình.

Văn bản nêu rõ nguyên tắc phân công thực hiện, trong đó, đơn vị được giao chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, tiến độ, chất lượng sản phẩm; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan. Đồng thời, đơn vị phối hợp có trách nhiệm tham gia ý kiến đầy đủ, đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng. Vụ Tài chính - Kinh tế ngành được giao làm đầu mối tổng hợp chung, điều phối thông tin, báo cáo.

Về phân công cụ thể, Cục Quản lý công sản được giao chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế quản lý, sử dụng, khai thác, cho thuê, liên doanh, liên kết hạ tầng, tài sản công của cơ sở giáo dục.

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể chủ trì phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, nhà đầu tư tài trợ, góp vốn cho dự án của nhà giáo và người học.

Trong khi đó, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được giao tổ chức triển khai lồng ghép các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp với các hoạt động của Quỹ.

Đối với nguồn lực tài chính thực hiện Chương trình, các đơn vị gồm Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, Vụ Phát triển hạ tầng, Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm rà soát kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình theo phân công về nguồn lực tài chính phụ trách và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Vụ Ngân sách nhà nước được giao cân đối nguồn trên cơ sở rà soát, đề xuất của các đơn vị chức năng; đồng thời yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong quá trình bố trí kinh phí thực hiện Chương trình.

Ngoài các nhiệm vụ được phân công cụ thể, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, nghiên cứu và tham gia ý kiến với Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khi có yêu cầu./.