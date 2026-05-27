Giải ngân đầu tư công: Chuyển động mạnh nhưng chưa đều

Vân Hà

08:10 | 27/05/2026
(TBTCO) - Sau hội nghị toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công cuối tháng vừa qua, tiến độ giải ngân trên cả nước bắt đầu chuyển động mạnh hơn. Chỉ trong khoảng một tháng, tỷ lệ giải ngân đã tăng từ 12,2% lên 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, phía sau nhịp tăng tốc ấy là sự phân hóa rất mạnh, có nơi bứt tốc rõ rệt, có nơi lại gần như “đứng yên”.
Từ sức ép điều hành đến nhịp tăng tốc

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 14/5/2026, giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đạt 166.018,4 tỷ đồng, tương ứng 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính phần vốn tiết kiệm 5% chi đầu tư công ngân sách địa phương dự kiến dành cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 16,9%.

So với thời điểm giữa tháng 4/2026, khi cả nước mới giải ngân khoảng 123.805 tỷ đồng, đạt 12,2% kế hoạch, dòng vốn đầu tư công tính đến nửa đầu tháng 5 đã tăng thêm hơn 42.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, riêng trong tuần từ ngày 8 đến 14/5/2026, số vốn giải ngân phát sinh đạt hơn 12.105 tỷ đồng, cao gấp 1,3 lần tuần trước đó. Đây được xem là dấu hiệu rõ nét cho thấy áp lực điều hành từ Chính phủ đang bắt đầu tạo ra chuyển động thực tế tại các công trường, dự án và địa phương.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Tại Hội nghị toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công cuối tháng 4/2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026; tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, đồng thời siết chặt trách nhiệm người đứng đầu.

Ngay sau đó, Bộ Tài chính liên tục đôn đốc tiến độ, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra hiện trường, rà soát các dự án chậm triển khai; đồng thời nghiên cứu cơ chế đánh giá trách nhiệm, chấm điểm kết quả giải ngân đối với từng bộ, ngành, địa phương. Từ đây, sức ép điều hành đã và đang tạo ra hiệu ứng rõ hơn trên thực tế.

Khoảng cách giải ngân ngày càng lộ rõ

TP. Hà Nội đang tiếp tục cho thấy khả năng hấp thụ vốn rất cao, dù là địa phương có quy mô vốn thuộc nhóm lớn nhất cả nước. Nếu giữa tháng 4, tỷ lệ giải ngân của thành phố đạt khoảng 23,3% kế hoạch, thì đến đầu tháng 5 đã tăng lên gần 29,6%.

TP. Hải Phòng cũng nổi lên như một điểm sáng về công tác điều hành và giải ngân đầu tư công. Theo báo cáo của UBND TP. Hải Phòng, đến hết ngày 13/5/2026, toàn thành phố đã giải ngân được 11.524 tỷ đồng, bằng khoảng 30% kế hoạch vốn cả năm, đạt hơn 31% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân thành phố giao. Với tỷ lệ này, Hải Phòng hiện nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ Tài chính tiếp tục siết tiến độ giải ngân

Mặc dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đang có dấu hiệu cải thiện rõ hơn sau các đợt chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, song mặt bằng chung vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Quy mô kế hoạch đầu tư công năm nay vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, nên áp lực giải ngân những tháng tới là rất lớn, nhất là với các dự án hạ tầng trọng điểm, liên vùng và công trình giao thông chiến lược. Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục rà soát, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương chậm giải ngân; đồng thời nghiên cứu cơ chế đánh giá trách nhiệm người đứng đầu gắn với kết quả thực hiện từng dự án.

Ngoài Hà Nội và Hải Phòng, nhiều địa phương miền núi và trung du như Lai Châu, Lạng Sơn, Điện Biên, Thái Nguyên… cũng ghi nhận mức giải ngân trên 24%, cho thấy dòng vốn đầu tư công bắt đầu lan rộng hơn sau giai đoạn chững đầu năm. Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Gia Lai, Khánh Hòa cũng ghi nhận mức tăng khá mạnh trong nửa đầu tháng 5.

Có thể thấy, tại các địa phương này, đằng sau tỷ lệ giải ngân cao là tiến độ triển khai các dự án khá quyết liệt. Nhiều công trình hạ tầng lớn được đẩy nhanh tiến độ giúp dòng vốn đầu tư công đi vào thực chất hơn.

Ở khối bộ, ngành, bức tranh giải ngân cũng bắt đầu có thêm nhiều gam màu sáng. Nhóm giải ngân tích cực gồm các đơn vị như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công thương, Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam…

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, bức tranh giải ngân vẫn còn nhiều gam màu trầm. Theo Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 14/5/2026, chỉ có 8 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong khi đó, có tới 27 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương giải ngân thấp hơn mức bình quân chung.

Đáng chú ý, một số cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 1% hoặc chưa giải ngân như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam…

Ở địa phương, tình trạng giải ngân chậm vẫn diễn ra tại nhiều nơi có quy mô vốn rất lớn. Đơn cử, TP. Hồ Chí Minh - địa phương có kế hoạch vốn đầu tư công lớn nhất cả nước - hiện mới giải ngân khoảng 12,1%; Đồng Nai đạt khoảng 9,9%; Ninh Bình khoảng 8,7%; Hưng Yên khoảng 8,1%.

Đặc biệt, tại Lâm Đồng, hiện có tới 54 xã, phường, đặc khu chưa giải ngân được đồng vốn nào từ đầu năm đến nay. Do đó, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Lâm Đồng hiện chỉ đạt khoảng 11,08%, nằm trong nhóm giải ngân thấp nhất cả nước.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, ngoài các nguyên nhân khách quan như giải phóng mặt bằng chậm, thiếu vật liệu xây dựng, thủ tục cấp phép mỏ kéo dài hay giá nguyên vật liệu biến động, thì một nguyên nhân đáng chú ý là năng lực tổ chức thực hiện tại một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương còn hạn chế.

Bên cạnh đó, đến giữa tháng 5 vẫn còn hơn 28.118 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết, thuộc 13 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương, chủ yếu do đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Áp lực lớn nhất là khả năng hấp thụ vốn

Từ nay đến hết quý II/2026 được xem là giai đoạn bản lề của kế hoạch đầu tư công năm nay. Áp lực không chỉ là giải ngân để đạt tỷ lệ cao, mà quan trọng hơn là đưa dòng vốn vào nền kinh tế đúng thời điểm, tạo ra công trình, việc làm, năng lực sản xuất mới và sức lan tỏa cho tăng trưởng.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm động lực tăng trưởng, đầu tư công tiếp tục được xác định là “đầu kéo” quan trọng, đặc biệt với các dự án hạ tầng chiến lược, liên vùng và các công trình có khả năng kích hoạt đầu tư xã hội.

Thực tế thời gian qua cho thấy, nơi nào quyết liệt tháo gỡ khó khăn, bám sát công trường, xử lý nhanh vướng mắc và đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nơi đó dòng vốn được hấp thụ nhanh hơn.

Ngược lại, nếu chậm phân bổ vốn, chậm giải phóng mặt bằng, thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện, thì dù được giao nguồn lực lớn đến đâu, vốn đầu tư công vẫn có nguy cơ “nằm trên giấy”.

Khi quy mô kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, khoảng cách giữa địa phương giải ngân tốt và nơi chậm triển khai sẽ không chỉ phản ánh năng lực điều hành, mà còn quyết định khả năng tạo thêm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế trong những tháng còn lại của năm.

Năng lực tổ chức thực hiện - yếu tố tạo khác biệt

Theo đánh giá của giới chuyên gia, điều tạo ra khác biệt trong giải ngân vốn đầu tư công hiện nay không còn là quy mô vốn hay mức độ thuận lợi của từng địa phương, mà là năng lực tổ chức thực hiện. Có nơi cùng lúc triển khai nhiều dự án lớn, khối lượng giải phóng mặt bằng rất phức tạp, nhưng vẫn giải ngân tốt. Kết quả đó có được là nhờ sự điều hành quyết liệt, phân công trách nhiệm rõ ràng và xử lý nhanh các phát sinh.
Từ khóa:
giải ngân đầu tư công vốn đầu tư công thủ tướng chính phủ tiến độ giải ngân

(TBTCO) - Chiến lược hợp tác phát triển bền vững giữa Việt Nam và Liên Hợp quốc giai đoạn 2027 - 2031 cần chuyển mạnh sang quan hệ đối tác bình đẳng hơn, phù hợp với vị thế và trình độ phát triển mới của Việt Nam và nâng tầm theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.
(TBTCO) - Đảng ủy Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Kế hoạch số 13-KH/ĐUKB về thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2026 gắn với triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.
(TBTCO) - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề xuất thiết lập bộ tiêu chí KPI đo lường kết quả phát triển không chỉ bằng quy mô kinh tế mà phải bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công, công bằng xã hội, sức mạnh văn hóa, năng lực tự cường quốc gia...
(TBTCO) - Hàng loạt dự án vốn ngoài ngân sách tại Đà Nẵng vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc kéo dài, khiến nguồn lực đất đai, tài chính bị đình trệ. Thành phố đang quyết liệt tháo gỡ để khơi thông nguồn lực khổng lồ này.
(TBTCO) - Trong vòng hơn 20 ngày, Chính phủ đã thực hiện một "chiến dịch thần tốc" nhằm cắt giảm và đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đây không phải là nhiệm vụ mới nhưng việc tiến hành triệt để ở quy mô lớn chính là giải pháp cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo bệ phóng cho mục tiêu tăng trưởng đột phá.
(TBTCO) - Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 928/QĐ-TTg ngày 25/5/2026, với mục tiêu hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.
(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Hayakawa Yuho, nhằm thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược và định hướng tương lai cho nguồn vốn ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam.
(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành các Quyết định số 1308/QĐ-BGDĐT và 1309/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu của Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính) tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Đà Nẵng.
