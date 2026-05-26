Ngân hàng - Bảo hiểm

F88 sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, vượt 2.200 tỷ đồng, với đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

Ánh Tuyết

[email protected]
22:29 | 26/05/2026
(TBTCO) - F88 vừa chốt ngày 4/6 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1, dự kiến tăng gấp đôi vốn điều lệ, lên hơn 2.202 tỷ đồng. Đây là đợt đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn mạnh năm 2026 của F88, trong bối cảnh dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 7.900 tỷ đồng và kết quả kinh doanh quý I/2026 tăng trưởng tích cực.
Công ty cổ phần Đầu tư F88 (F88 - mã Ck: F88) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, ngày 4/6/2026 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông F88 thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo phương án được công bố, F88 dự kiến phát hành hơn 110,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 1.101 tỷ đồng, sử dụng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của F88 gần 477,2 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần hơn 624,1 tỷ đồng theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của F88 dự kiến tăng gấp đôi, từ 1.101 tỷ đồng lên hơn 2.202 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của F88 còn thông qua thêm hai kế hoạch tăng vốn mạnh mẽ trong năm nay.

Theo kế hoạch, F88 dự kiến chào bán ra công chúng hơn 22 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 20% số cổ phiếu đang lưu hành và khoảng 10% số cổ phiếu sau chia tách.

Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, tương ứng 22.240 đồng/cổ phiếu hoặc 70% giá thị trường bình quân của 5 phiên giao dịch gần nhất. Với số tiền tối thiểu dự kiến 490 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành này, F88 sẽ góp vốn vào công ty con - Công ty cổ phần Kinh doanh F88.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch phát hành hơn 4,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương khoảng 1,8% số cổ phiếu sau khi chào bán công chúng và chia tách, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. F88 cho biết, việc duy trì phát hành ESOP nhằm ghi nhận và khuyến khích người lao động hoàn thành vượt mức các mục tiêu tăng trưởng.

Như vậy, nếu hoàn tất cả 3 phương án, vốn điều lệ của F88 sẽ tăng lên gần 2.460 tỷ đồng, gấp 2,24 lần hiện tại.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Kế hoạch tăng vốn mạnh mẽ của F88 đặt trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý I/2026 ghi nhận nhiều kết quả khả quan, với doanh thu 1.310 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho vay đạt 1.129 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ đại lý bảo hiểm gần 169 tỷ đồng, lần lượt tăng 57% và 93%.

Đến cuối quý I/2026, dư nợ gốc cho vay khách hàng của F88 đạt 7.897 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Tổng giải ngân trong quý đạt kỷ lục 5.207 tỷ đồng, tăng 58,6% so với cùng kỳ, nhờ mở rộng mạng lưới chi nhánh 956 phòng giao dịch trên toàn quốc, hợp tác với các ngân hàng như CIMBMB, cùng sự gia tăng đóng góp từ kênh số.

Năm 2026, F88 đặt mục tiêu doanh thu gần 5.462 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 1.134 tỷ đồng, tăng lần lượt 42% và 25% so với năm 2025. Động lực tăng trưởng sẽ không chỉ dừng lại ở mảng cho vay, mà còn mở rộng mạnh mẽ sang các dịch vụ tài chính khác như bảo hiểm, đầu tư và các dịch vụ thanh toán. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 24% kế hoạch doanh thu và 26,7% mục tiêu lợi nhuận cả năm./.

Ngày 8/8/2025, F88 đã chính thức trở thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM, với hơn 8,26 triệu cổ phiếu. Năm 2026, F88 đặt mục tiêu niêm yết cổ phiếu trên HOSE, dự kiến có thể hoàn tất vào cuối năm.
Ánh Tuyết
Hoàn thiện “trụ cột” an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

MIC 360: Đột phá giải pháp bảo hiểm “quốc dân”, bảo vệ toàn diện hộ kinh doanh và gia đình Việt

(TBTCO) - Trong bối cảnh rủi ro thiên tai và biến cố sức khỏe ngày càng phức tạp, Bảo hiểm Quân đội (MIC) chính thức ra mắt bộ sản phẩm MIC 360. Với mức phí chỉ từ 100.000 đồng/năm cùng quy trình bồi thường online “không hóa đơn”, sản phẩm được kỳ vọng sẽ thay đổi định kiến về bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.
Sun Life Việt Nam ra mắt Bảo hiểm hưu trí Sun Life, giúp doanh nghiệp kiến tạo phúc lợi dài hạn trong cuộc đua giữ chân nhân tài

(TBTCO) - Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp hưu trí trên thị trường, Sun Life Việt Nam tiếp tục cho ra mắt sản phẩm Bảo hiểm hưu trí Sun Life - giải pháp phúc lợi hưu trí mới với nhiều quyền lợi được cải tiến nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng chính sách phúc lợi dài hạn của doanh nghiệp. Sản phẩm còn hỗ trợ người lao động chủ động bảo vệ rủi ro trong thời gian làm việc, đồng thời tích lũy tài chính vững vàng cho giai đoạn nghỉ hưu.
Hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm

(TBTCO) - Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 928/QĐ-TTg ngày 25/5/2026, với mục tiêu hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.
Rox Living “đảo chiều” giao dịch tại MSB, dự chi nghìn tỷ đồng gom thêm 100 triệu cổ phiếu

(TBTCO) - Công ty cổ phần Rox Living không bán ra cổ phiếu MSB nào trong hơn 31,15 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó, đồng thời tiếp tục đăng ký mua thêm 100 triệu cổ phiếu MSB nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 4,2% vốn điều lệ tại Ngân hàng MSB. Hiện MSB có nhiều cổ đông tổ chức lớn nắm giữ từ 2 - 6% vốn điều lệ.
Tăng tỷ trọng vốn ổn định và kiểm soát tăng trưởng tài sản dài hạn

(TBTCO) - Nhóm phân tích của VPBankS cho rằng, tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) sử dụng thay thế cho tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn là chỉ tiêu đánh giá toàn diện và nhạy cảm với rủi ro hơn, đồng thời khuyến khích các ngân hàng từng bước kéo dài kỳ hạn huy động, tăng tỷ trọng vốn ổn định và kiểm soát tăng trưởng tài sản dài hạn.
Room tín dụng siết chặt, ngân hàng giảm tốc cho vay bất động sản

(TBTCO) - Tín dụng kinh doanh bất động sản quý đầu năm đang dần giảm nhiệt khi nhiều ngân hàng chủ động hãm đà cho vay dưới áp lực siết room tín dụng, thậm chí đã có 3 nhà băng ghi nhận dư nợ giảm so với đầu năm. Tuy nhiên, việc giảm phụ thuộc vào lĩnh vực này vẫn không dễ, khi dư nợ bất động sản tại nhiều ngân hàng tiếp tục tăng nhanh hơn dư nợ cho vay khách hàng.
Vinhomes khởi động chương trình chuyển hóa nguồn lực vàng vào nền kinh tế

(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Công ty cổ phần Vinhomes chính thức triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản, góp phần đưa nguồn vàng nhàn rỗi đang tích trữ trong dân trở thành dòng vốn năng động phục vụ tăng trưởng. Chương trình được triển khai trong 5 năm, với sự đồng hành của các công ty vàng bạc đá quý nhằm bảo đảm an toàn tối đa về quyền lợi và giá trị tài sản cho khách hàng.
Ngân hàng lấn sân, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tính lại “nước cờ” giữ thế

(TBTCO) - Sự nhập cuộc ngày càng mạnh mẽ của các ngân hàng đang khiến thị trường bảo hiểm phi nhân thọ bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới. Khi nhóm doanh nghiệp gắn với ngân hàng đã nắm khoảng 35% thị phần, “ván cờ” thị phần trở nên khó đoán hơn, kéo theo những tính toán chiến lược mới của doanh nghiệp hiện hữu.
Cập nhật: 26/05/2026 22:30

