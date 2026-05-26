F88 sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, vượt 2.200 tỷ đồng, với đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

Công ty cổ phần Đầu tư F88 (F88 - mã Ck: F88) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, ngày 4/6/2026 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông F88 thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo phương án được công bố, F88 dự kiến phát hành hơn 110,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 1.101 tỷ đồng, sử dụng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của F88 gần 477,2 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần hơn 624,1 tỷ đồng theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của F88 dự kiến tăng gấp đôi, từ 1.101 tỷ đồng lên hơn 2.202 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của F88 còn thông qua thêm hai kế hoạch tăng vốn mạnh mẽ trong năm nay.

Theo kế hoạch, F88 dự kiến chào bán ra công chúng hơn 22 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 20% số cổ phiếu đang lưu hành và khoảng 10% số cổ phiếu sau chia tách.

Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, tương ứng 22.240 đồng/cổ phiếu hoặc 70% giá thị trường bình quân của 5 phiên giao dịch gần nhất. Với số tiền tối thiểu dự kiến 490 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành này, F88 sẽ góp vốn vào công ty con - Công ty cổ phần Kinh doanh F88.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch phát hành hơn 4,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương khoảng 1,8% số cổ phiếu sau khi chào bán công chúng và chia tách, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. F88 cho biết, việc duy trì phát hành ESOP nhằm ghi nhận và khuyến khích người lao động hoàn thành vượt mức các mục tiêu tăng trưởng.

Như vậy, nếu hoàn tất cả 3 phương án, vốn điều lệ của F88 sẽ tăng lên gần 2.460 tỷ đồng, gấp 2,24 lần hiện tại.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Kế hoạch tăng vốn mạnh mẽ của F88 đặt trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý I/2026 ghi nhận nhiều kết quả khả quan, với doanh thu 1.310 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho vay đạt 1.129 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ đại lý bảo hiểm gần 169 tỷ đồng, lần lượt tăng 57% và 93%.

Đến cuối quý I/2026, dư nợ gốc cho vay khách hàng của F88 đạt 7.897 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Tổng giải ngân trong quý đạt kỷ lục 5.207 tỷ đồng, tăng 58,6% so với cùng kỳ, nhờ mở rộng mạng lưới chi nhánh 956 phòng giao dịch trên toàn quốc, hợp tác với các ngân hàng như CIMB và MB, cùng sự gia tăng đóng góp từ kênh số.

Năm 2026, F88 đặt mục tiêu doanh thu gần 5.462 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 1.134 tỷ đồng, tăng lần lượt 42% và 25% so với năm 2025. Động lực tăng trưởng sẽ không chỉ dừng lại ở mảng cho vay, mà còn mở rộng mạnh mẽ sang các dịch vụ tài chính khác như bảo hiểm, đầu tư và các dịch vụ thanh toán. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 24% kế hoạch doanh thu và 26,7% mục tiêu lợi nhuận cả năm./.