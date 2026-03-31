F88 phấn đấu lãi hơn 1.100 tỷ đồng, kỳ vọng thu lớn từ chào bán cổ phiếu

Phấn đấu dư nợ đạt hơn 7.500 tỷ đồng, tăng vốn mạnh thêm 1.366 tỷ đồng

Chiều ngày 30/3, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư F88 (F88 - mã Ck: F88) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội có 91 đại biểu tham dự, đại diện cho trên 96 triệu phiếu biểu quyết, tương đương 87,3% tổng số phiếu biểu quyết.

Thông tin về kế hoạch kinh doanh năm nay, ông Nguyễn Đức Đại - Tổng Giám đốc F88 nêu rõ, năm 2026 là cột mốc khởi đầu chiến lược 2026 - 2030, tập trung chuẩn hóa mô hình công ty đại chúng và tiệm cận thông lệ quốc tế. F88 xác định tái cấu trúc toàn diện dựa trên quản trị minh bạch, vận hành lấy dữ liệu làm trung tâm và nâng cấp cấu trúc vốn theo chuẩn mực nhà đầu tư tổ chức.

Công ty đang trên đà chuyển đổi mô hình kinh doanh theo định hướng nền tảng tài chính toàn diện cho nhóm khách hàng bình dân tại Việt Nam. Theo đó, F88 đặt mục tiêu dư nợ cho vay đạt 7.501,8 tỷ đồng (không bao gồm dư nợ CIMB và MB mà F88 thực hiện quản lý tài sản), tăng hơn 33% so với năm trước. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng, F88 dự kiến mở rộng hệ thống lên khoảng 1.000 phòng giao dịch, so với 949 điểm hiện nay, với định hướng mở mới có chọn lọc tại các khu vực có tiềm năng sinh lời cao.

Năm 2026, F88 đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 1.133,8 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2025. Doanh thu dự kiến đạt 5.462 tỷ đồng, bao gồm lãi dự thu và doanh thu lãi vay từ dịch vụ cho vay cầm cố được ghi nhận trong doanh thu tài chính, tương ứng tăng khoảng 42%, phản ánh kỳ vọng tiếp tục mở rộng hoạt động trong bối cảnh nhu cầu dịch vụ tài chính của người dân vẫn ở mức cao.

Đại hội đồng cổ đông F88 thông qua 3 phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ năm 2026. Theo đó, F88 dự kiến phát hành mới hơn 136 triệu cổ phiếu, qua đó, tăng vốn điều lệ 1.366 tỷ đồng, lên hơn 2.460 tỷ đồng, tăng hơn 123%.

Về phương án tăng vốn điều lệ năm 2026, bà Trần Mai Thảo - Giám đốc Tài chính F88 nêu rõ 3 phương án phát hành cổ phiếu.

Một là, công ty dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tương ứng hơn 110 triệu cổ phiếu. Hai là, doanh nghiệp dự kiến chào bán tối đa hơn 22 triệu cổ phiếu ra công chúng, với giá không thấp hơn 22.240 đồng/cổ phiếu và tối thiểu bằng 70% giá đóng cửa bình quân 5 phiên gần nhất trước thời điểm triển khai. Với số tiền tối thiểu dự kiến 490 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành này, F88 sẽ góp vốn vào công ty con - Công ty cổ phần Kinh doanh F88.

Ba là, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng tối đa hơn 4,4 triệu cổ phiếu. Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, sau khi hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán ra công chúng.

Trước đó, ngày 8/8/2025, F88 đã chính thức trở thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM, với hơn 8,26 triệu cổ phiếu.

Dồn vốn cho mảng cầm đồ

Tại đại hội, cổ đông đặt nhiều câu hỏi xoay quanh tác động của biến động vĩ mô (tỷ giá, địa chính trị) đến kế hoạch kinh doanh 2026; thời điểm F88 chuyển sang niêm yết ở HOSE; quy mô vốn dự kiến huy động từ phát hành cổ phiếu...

Trọng tâm là kiểm soát rủi ro, đảm bảo nguồn vốn Nêu rõ điểm khác biệt trong ngành cầm đồ, ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị F88 cho rằng, khi kinh tế bình thường thì ngành cầm đồ tăng trưởng tốt; nhưng kể cả khi kinh tế có vấn đề, nhu cầu lại tăng cao hơn, do nhiều người đi vay hơn khi các tổ chức tài chính truyền thống thắt chặt tín dụng. "Quan trọng là chúng tôi kiểm soát rủi ro thế nào và nguồn vốn tiếp cận có đủ để phục vụ khách hàng" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Phản hồi về các kịch bản cho kế hoạch kinh doanh năm 2026, bà Trần Mai Thảo - Giám đốc Tài chính F88 cho biết, kế hoạch năm 2026 đã được xây dựng từ cuối năm 2025 và chưa tính đến các biến động thị trường phát sinh vào đầu năm 2026.

Công ty cũng thiết lập các kịch bản khác nhau, gồm ba nhóm chính: kịch bản cơ bản; kịch bản tích cực và kịch bản tiêu cực.

Trước những biến động đầu năm 2026 như: yếu tố địa chính trị, xu hướng tăng lãi suất, giá dầu và thị trường chứng khoán..., F88 đã tiến hành rà soát lại toàn bộ kế hoạch tài chính và kinh doanh. Đồng thời, các phương án dự phòng cho từng kịch bản cũng được xây dựng để đảm bảo có thể ứng phó linh hoạt với mọi diễn biến thị trường.

"Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa có kế hoạch điều chỉnh mục tiêu kinh doanh và tài chính, do đánh giá rằng, dù thị trường có biến động, triển vọng kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm 2026 vẫn còn những yếu tố tích cực" - bà Thảo cho biết.

Về phương án sử dụng nguồn vốn huy động được, bà Trần Mai Thảo nêu rõ, phương án tăng vốn này được thực hiện qua 3 đợt với mục đích khác nhau. Trong đó, đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là đợt duy nhất có mục đích mở rộng và phát triển kinh doanh.

"Số tiền thu được sẽ bổ sung vốn cho Công ty cổ phần Kinh doanh F88 phục vụ trực tiếp cho hoạt động cầm đồ - công ty đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho tập đoàn" - Giám đốc Tài chính F88 nhấn mạnh.

Về dư địa phát triển thị trường, dẫn khảo sát của FiinRatings, lãnh đạo F88 nhấn mạnh, các công ty cầm đồ hoạt động chuỗi như F88 chỉ mới chiếm khoảng 3% dung lượng toàn thị trường, dư địa phát triển còn rất lớn. Số tiền tối thiểu dự kiến huy động từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng sẽ phụ thuộc vào thời điểm triển khai, cũng như diễn biến thị trường và giá cổ phiếu tại thời điểm đó, có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng./.