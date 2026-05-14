Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Giá tiêu nhích tăng

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 14/5 tăng nhẹ sau nhiều phiên ổn định trước đó. Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 141.500 - 144.000 đồng/kg.

Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Đồng Nai cùng tăng thêm 500 đồng/kg, lên mức 143.000 đồng/kg.

Gia Lai cũng ghi nhận mức tăng tương tự, hiện được giao dịch quanh mốc 141.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước với giá thu mua ổn định ở mức 144.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu sáng nay duy trì xu hướng ổn định, trong đó Indonesia tiếp tục ghi nhận đà tăng đáng chú ý.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục tăng ngày thứ hai liên tiếp với mức tăng 75 USD/tấn, tương đương 1,08%, lên mức 7.042 USD/tấn. Đây hiện là mức giá cao nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn trên thế giới.

Trong khi đó, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục duy trì ở mức 6.150 USD/tấn, tiêu đen Malaysia giữ ổn định quanh mốc 9.300 USD/tấn.

Đối với thị trường Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l hiện vẫn được giao dịch trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng thêm 55 USD/tấn, tương đương 0,6%, lên mức 9.234 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng của Việt Nam và Malaysia tiếp tục đi ngang ở mức lần lượt 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Sau nhiều phiên tăng liên tiếp, thị trường cà phê trong nước sáng 14/5 đã xuất hiện xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ tại hầu hết các địa phương trọng điểm.

Theo khảo sát tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê hiện dao động trong khoảng 87.300 - 88.000 đồng/kg, giảm khoảng 100 - 200 đồng/kg so với hôm qua.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước dù vừa giảm 200 đồng/kg, xuống còn 88.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 100 đồng/kg, hiện được giao dịch quanh mức 87.900 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất Tây Nguyên khi giảm thêm 200 đồng/kg, xuống còn 87.300 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt quay đầu giảm trong phiên giao dịch mới nhất sau chuỗi tăng mạnh kéo dài nhiều ngày trước đó. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 giảm 22 USD/tấn, tương đương 0,62%, xuống còn 3.482 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 19 USD/tấn, còn 3.363 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm 2,15 US cent/pound, tương đương 0,76%, xuống còn 280,15 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm thêm 2,05 US cent/pound, xuống mức 272,8 US cent/pound./.