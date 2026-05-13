Khối ngoại bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, bất ngờ gom mạnh MSB

Thị trường chứng khoán rung lắc mạnh trong phiên giao dịch hôm nay khi VN-Index có thời điểm tăng lên sát mốc 1.908 điểm trước khi chịu áp lực điều chỉnh mạnh từ nhóm cổ phiếu nhà Vingroup và bất động sản. Dù có sự trợ lực của nhóm cổ phiếu dầu khí, VN-Index giảm nhẹ 2,73 điểm xuống 1.898,37 điểm. Trong phiên rung lắc trước ngưỡng tâm lý 1.900 điểm này, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng mạnh với giá trị khoảng 1.515 tỷ đồng trên toàn thị trường.

FPT tiếp tục là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 383 tỷ đồng. Theo sau là ACB (-260 tỷ đồng), VHM (-242 tỷ đồng), STB (-193 tỷ đồng) và VIC (-156 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác như VIX, BID, CTG, GMD và VNM cũng nằm trong nhóm bị nhà đầu tư nước ngoài xả hàng mạnh.

Đáng chú ý, dù chịu áp lực bán ròng, một số cổ phiếu ngân hàng như BID và CTG vẫn giữ được sắc xanh vào cuối phiên. Trong khi đó, nhóm Vingroup tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi VHM giảm gần 5% và VIC giảm nhẹ 0,45%. STB cũng giảm hơn 4% trước áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị hơn 190 tỷ đồng.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 13/5 - Nguồn: Dstock.

Ở chiều ngược lại, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong giao dịch khối ngoại là lực mua mạnh tại MSB. Cổ phiếu ngân hàng này được mua ròng hơn 545 tỷ đồng. Đây là giá trị mua ròng cao nhất toàn thị trường và bỏ xa các mã còn lại. Kết phiên, MSB tăng 1,49% lên 13.600 đồng/cổ phiếu.

Đây cũng là một trong những phiên hiếm hoi thời gian gần đây xuất hiện một cổ phiếu ngân hàng được khối ngoại mua ròng với quy mô lớn như trên. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh dòng tiền ngoại vẫn duy trì trạng thái thận trọng với nhóm ngân hàng do lo ngại về thanh khoản và mặt bằng lãi suất. Theo ông Matthew Smith - Giám đốc Phân tích Yuanta Việt Nam, một số nhà đầu tư quốc tế có tâm lý tương đối thận trọng với nhóm cổ phiếu ngân hàng do lo ngại về câu chuyện thanh khoản. Tăng trưởng tín dụng đã cao hơn đáng kể mức tăng huy động vốn trong quý vừa qua.

Ngoài MSB, khối ngoại cũng mua ròng tại MSN với giá trị hơn 152 tỷ đồng, BSR hơn 105 tỷ đồng và HPG gần 65 tỷ đồng. Các mã PLX, MSR, PVT, GEX, VPL và PC1 cũng ghi nhận lực cầu ngoại tích cực. Đáng chú ý, phần lớn các cổ phiếu được mua ròng đều đóng cửa trong sắc xanh, nổi bật là PLX tăng 6,75%, BSR tăng 3,78% và PVT tăng 4,42%.