Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, bất ngờ gom mạnh MSB

Tùng Linh

Tùng Linh

18:56 | 13/05/2026
(TBTCO) - Lực mua mạnh từ nhà đầu tư ngoại bất ngờ xuất hiện tại MSB. Đây là phiên hiếm hoi thời gian gần đây xuất hiện một cổ phiếu ngân hàng được khối ngoại mua ròng với quy mô lớn hơn 545 tỷ đồng.
aa

Thị trường chứng khoán rung lắc mạnh trong phiên giao dịch hôm nay khi VN-Index có thời điểm tăng lên sát mốc 1.908 điểm trước khi chịu áp lực điều chỉnh mạnh từ nhóm cổ phiếu nhà Vingroup và bất động sản. Dù có sự trợ lực của nhóm cổ phiếu dầu khí, VN-Index giảm nhẹ 2,73 điểm xuống 1.898,37 điểm. Trong phiên rung lắc trước ngưỡng tâm lý 1.900 điểm này, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng mạnh với giá trị khoảng 1.515 tỷ đồng trên toàn thị trường.

FPT tiếp tục là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 383 tỷ đồng. Theo sau là ACB (-260 tỷ đồng), VHM (-242 tỷ đồng), STB (-193 tỷ đồng) và VIC (-156 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác như VIX, BID, CTG, GMD và VNM cũng nằm trong nhóm bị nhà đầu tư nước ngoài xả hàng mạnh.

Đáng chú ý, dù chịu áp lực bán ròng, một số cổ phiếu ngân hàng như BID và CTG vẫn giữ được sắc xanh vào cuối phiên. Trong khi đó, nhóm Vingroup tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi VHM giảm gần 5% và VIC giảm nhẹ 0,45%. STB cũng giảm hơn 4% trước áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị hơn 190 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, bất ngờ gom mạnh MSB
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 13/5 - Nguồn: Dstock.

Ở chiều ngược lại, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong giao dịch khối ngoại là lực mua mạnh tại MSB. Cổ phiếu ngân hàng này được mua ròng hơn 545 tỷ đồng. Đây là giá trị mua ròng cao nhất toàn thị trường và bỏ xa các mã còn lại. Kết phiên, MSB tăng 1,49% lên 13.600 đồng/cổ phiếu.

Đây cũng là một trong những phiên hiếm hoi thời gian gần đây xuất hiện một cổ phiếu ngân hàng được khối ngoại mua ròng với quy mô lớn như trên. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh dòng tiền ngoại vẫn duy trì trạng thái thận trọng với nhóm ngân hàng do lo ngại về thanh khoản và mặt bằng lãi suất. Theo ông Matthew Smith - Giám đốc Phân tích Yuanta Việt Nam, một số nhà đầu tư quốc tế có tâm lý tương đối thận trọng với nhóm cổ phiếu ngân hàng do lo ngại về câu chuyện thanh khoản. Tăng trưởng tín dụng đã cao hơn đáng kể mức tăng huy động vốn trong quý vừa qua.

Ngoài MSB, khối ngoại cũng mua ròng tại MSN với giá trị hơn 152 tỷ đồng, BSR hơn 105 tỷ đồng và HPG gần 65 tỷ đồng. Các mã PLX, MSR, PVT, GEX, VPL và PC1 cũng ghi nhận lực cầu ngoại tích cực. Đáng chú ý, phần lớn các cổ phiếu được mua ròng đều đóng cửa trong sắc xanh, nổi bật là PLX tăng 6,75%, BSR tăng 3,78% và PVT tăng 4,42%.

Tùng Linh
Từ khóa:
Chứng khoán rung lắc msb ngân hàng MSB khối ngoại bán ròng

Bài liên quan

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn ngắn tăng trở lại

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn ngắn tăng trở lại

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh cổ phiếu FPT

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh cổ phiếu FPT

Dòng vốn ETF tại Việt Nam giảm áp lực rút ròng trong tháng 4

Dòng vốn ETF tại Việt Nam giảm áp lực rút ròng trong tháng 4

Dành cho bạn

Chứng khoán ngày 13/5: Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí, VN-Index thu hẹp đà giảm

Chứng khoán ngày 13/5: Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí, VN-Index thu hẹp đà giảm

TH chung tay nâng tầm phúc lợi và sức khỏe người lao động ngành ngân hàng

TH chung tay nâng tầm phúc lợi và sức khỏe người lao động ngành ngân hàng

Đà Nẵng: Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc nội thị và đường sắt đô thị

Đà Nẵng: Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc nội thị và đường sắt đô thị

Ngân hàng “án binh bất động”, lãi suất huy động khó giảm sâu

Ngân hàng “án binh bất động”, lãi suất huy động khó giảm sâu

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Đọc thêm

SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

(TBTCO) - Thông qua hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)hướng tới mở rộng các giải pháp cấp vốn đa dạng cho doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm đầu tư, tín dụng và tài trợ trung gian.
HDB, TAL và BSR được MSCI thêm vào chỉ số Frontier Markets

HDB, TAL và BSR được MSCI thêm vào chỉ số Frontier Markets

(TBTCO) - Trong kỳ cơ cấu tháng 5, MSCI đã thêm HDB, TAL và BSR vào chỉ số Frontier Markets.
Mở rộng dư địa cho kinh tế tư nhân từ thị trường vốn

Mở rộng dư địa cho kinh tế tư nhân từ thị trường vốn

(TBTCO) - Nhu cầu mở rộng dư địa phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân đang đặt ra yêu cầu xây dựng cấu trúc vốn cân bằng hơn, trong đó thị trường vốn được kỳ vọng chia sẻ vai trò cung cấp nguồn lực trung và dài hạn cho nền kinh tế.
Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Trong bối cảnh tài sản số và tài sản mã hóa phát triển mạnh, cơ quan quản lý đang đẩy nhanh hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường giám sát và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Việc minh bạch thông tin, bảo vệ tài sản nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro được xem là nền tảng để phát triển thị trường tài chính số an toàn, bền vững.
FPT trong "tâm điểm" bán ròng của khối ngoại

FPT trong "tâm điểm" bán ròng của khối ngoại

(TBTCO) - FPT tiếp tục là cổ phiếu mà các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất trong phiên 12/5. Tuy vậy, lực cầu từ khối nội kéo cổ phiếu này tăng 0,86% sau khi chạm mức đáy hơn 2 năm.
Bất động sản phân hóa trước áp lực và sự xuất hiện của lực đỡ mới

Bất động sản phân hóa trước áp lực và sự xuất hiện của lực đỡ mới

(TBTCO) - Sau giai đoạn phục hồi trong năm 2025, thị trường bất động sản bước sang năm 2026 với diễn biến phân hóa rõ nét hơn giữa các phân khúc và nhóm doanh nghiệp, trong bối cảnh áp lực vốn, lãi suất và thanh khoản vẫn hiện hữu, nhưng các tín hiệu hỗ trợ từ pháp lý và chính sách đang dần xuất hiện.
Chứng khoán phái sinh ngày 12/5: Chênh lệch âm tiếp tục mở rộng, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 tiệm cận đỉnh cũ

Chứng khoán phái sinh ngày 12/5: Chênh lệch âm tiếp tục mở rộng, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 tiệm cận đỉnh cũ

(TBTCO) - Nhà đầu tư trên thị trường phái sinh vẫn duy trì tâm lý thận trọng. Dù thị trường chứng khoán cơ sở hồi phục trở lại sau nhịp rung lắc mạnh tại vùng đỉnh, nhưng đà tăng trên thị trường phái sinh lại chậm hơn đáng kể.
Chứng khoán ngày 12/5: Bluechip giúp VN-Index lấy lại mốc 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 12/5: Bluechip giúp VN-Index lấy lại mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán ngày 12/5 ghi nhận diễn biến rung lắc mạnh khi VN-Index có thời điểm giảm sâu trước áp lực bán gia tăng ở nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, lực cầu quay trở lại mạnh mẽ trong phiên chiều, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và năng lượng, đã giúp chỉ số đảo chiều tăng điểm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

SSI Research cảnh báo áp lực “đua” huy động vốn nếu áp trần CDR ngay

SSI Research cảnh báo áp lực “đua” huy động vốn nếu áp trần CDR ngay

Tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp

Tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp

Chứng khoán phái sinh ngày 13/5: Chênh lệch âm thu hẹp, dòng tiền đổ về sôi động

Chứng khoán phái sinh ngày 13/5: Chênh lệch âm thu hẹp, dòng tiền đổ về sôi động

Khối ngoại bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, bất ngờ gom mạnh MSB

Khối ngoại bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, bất ngờ gom mạnh MSB

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh

Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh

Lộ diện các ngân hàng chia cổ tức tiền mặt “khủng”

Lộ diện các ngân hàng chia cổ tức tiền mặt “khủng”

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -11.88
13/05 | -11.88 (7,400.96 -11.88 (-0.16%))
DJI +56.09
13/05 | +56.09 (49,760.56 +56.09 (+0.11%))
IXIC -185.92
13/05 | -185.92 (26,088.20 -185.92 (-0.71%))
NYA +44.58
13/05 | +44.58 (23,015.35 +44.58 (+0.19%))
XAX +126.88
13/05 | +126.88 (9,202.33 +126.88 (+1.40%))
BUK100P +0.64
13/05 | +0.64 (1,019.86 +0.64 (+0.06%))
RUT -27.81
13/05 | -27.81 (2,842.83 -27.81 (-0.97%))
VIX +0.07
13/05 | +0.07 (18.06 +0.07 (+0.39%))
FTSE +0.15
13/05 | +0.15 (10,265.47 +0.15 (+0.00%))
GDAXI +125.15
13/05 | +125.15 (24,080.08 +125.15 (+0.52%))
FCHI -27.07
13/05 | -27.07 (7,952.85 -27.07 (-0.34%))
STOXX50E +12.26
13/05 | +12.26 (5,820.71 +12.26 (+0.21%))
N100 +1.98
13/05 | +1.98 (1,794.19 +1.98 (+0.11%))
BFX +7.29
13/05 | +7.29 (5,477.02 +7.29 (+0.13%))
MOEX.ME -0.11
13/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +40.53
13/05 | +40.53 (26,388.44 +40.53 (+0.15%))
STI +57.96
13/05 | +57.96 (5,003.96 +57.96 (+1.17%))
AXJO -40.30
13/05 | -40.30 (8,630.40 -40.30 (-0.46%))
AORD -28.90
13/05 | -28.90 (8,880.70 -28.90 (-0.32%))
BSESN +49.73
13/05 | +49.73 (74,608.98 +49.73 (+0.07%))
JKSE -135.58
13/05 | -135.58 (6,723.32 -135.58 (-1.98%))
KLSE -4.25
13/05 | -4.25 (1,746.31 -4.25 (-0.24%))
NZ50 -17.27
13/05 | -17.27 (13,063.06 -17.27 (-0.13%))
KS11 +200.86
13/05 | +200.86 (7,844.01 +200.86 (+2.63%))
TWII -523.82
13/05 | -523.82 (41,374.50 -523.82 (-1.25%))
GSPTSE +151.85
13/05 | +151.85 (34,290.73 +151.85 (+0.44%))
BVSP -326.61
13/05 | -326.61 (180,015.72 -326.61 (-0.18%))
MXX -209.64
13/05 | -209.64 (70,036.66 -209.64 (-0.30%))
IPSA -61.47
13/05 | -61.47 (10,640.66 -61.47 (-0.57%))
MERV -40,126.75
13/05 | -40,126.75 (2,792,993.25 -40,126.75 (-1.42%))
TA125.TA -23.40
13/05 | -23.40 (4,423.89 -23.40 (-0.53%))
CASE30 -642.60
13/05 | -642.60 (53,416.20 -642.60 (-1.19%))
JN0U.JO -0.15
13/05 | -0.15 (7,087.39 -0.15 (-0.00%))
DX-Y.NYB +0.26
13/05 | +0.26 (98.55 +0.26 (+0.26%))
125904-USD-STRD +0.31
13/05 | +0.31 (2,702.19 +0.31 (+0.01%))
XDB -1.17
13/05 | -1.17 (134.98 -1.17 (-0.86%))
XDE -0.76
13/05 | -0.76 (117.04 -0.76 (-0.65%))
000001.SS +28.08
13/05 | +28.08 (4,242.57 +28.08 (+0.67%))
N225 +529.54
13/05 | +529.54 (63,272.11 +529.54 (+0.84%))
XDN -0.26
13/05 | -0.26 (63.36 -0.26 (-0.41%))
XDA -0.03
13/05 | -0.03 (72.46 -0.03 (-0.04%))