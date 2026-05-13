Đầu tư

Đà Nẵng: Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc nội thị và đường sắt đô thị

Hà Minh

17:26 | 13/05/2026
(TBTCO) - Ban Chỉ đạo triển khai các chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng vừa tổ chức phiên họp lần thứ Nhất. Một trong những nội dung được xem xét và cho ý kiến tại phiên họp là tiến độ đầu tư các dự án động lực.
Trong số các dự án động lực của Đà Nẵng có tuyến đường cao tốc nội thị từ trung tâm thành phố đến Chu Lai và tuyến đường sắt đô thị TP. Đà Nẵng (tuyến đường sắt đô thị số 2). Đây là những công trình hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển lâu dài của Đà Nẵng, không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông trước mắt, mà còn mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển đô thị hiện đại, logistics, dịch vụ chất lượng cao và hình thành các động lực tăng trưởng mới trong tương lai.

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo triển khai các chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng lần thứ nhất, ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, việc đầu tư các dự án này phải được nghiên cứu với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch giao thông, bảo đảm tính hiện đại, hiệu quả, khả thi và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư; tuyệt đối tránh tư duy manh mún, chắp vá, thiếu kết nối.

Thành ủy Đà Nẵng giao Đảng ủy UBND Thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp; hoàn thiện quy mô, phương án đầu tư, cơ chế huy động nguồn lực; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho chủ trương trước khi triển khai thực hiện.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2026, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO). Một trong các nội dung được hai bên trao đổi là THACO đã cùng Hyundai Rotem báo cáo lãnh đạo thành phố các nội dung liên quan đến dự án đường sắt đô thị Đà Nẵng. Trong đó có tuyến đường sắt đô thị nối sân bay Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai (tuyến số 2).

Một trong số hướng tuyến được xác định dự án đường sắt đô thị Đà Nẵng
Vào tháng 2/2026, Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh đã có văn bản trình UBND TP. Đà Nẵng và Sở Tài chính xem xét giao công ty này lập hồ sơ dự án. Qua đó, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã giao Đảng ủy UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tìm phương thức đầu tư. Sở Tài chính đã chấp thuận giao Công ty Đại Quang Minh lập hồ sơ đề xuất dự án.

Phía THACO cho hay, sau khi UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư và kết quả lựa chọn nhà đầu tư, doanh nghiệp này sẽ tiến hành khởi công vào tháng 2/2027. “Nếu lịch trình diễn ra thuận lợi sẽ khởi công đúng thời hạn nêu trên và dự kiến đưa vào khai thác, vận hành tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Đà Nẵng vào năm 2032” - lãnh đạo THACO khẳng định.

Ngay sau buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố 2 ngày, ngày 22/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam đã ký văn bản chấp thuận chủ trương để Công ty Đại Quang Minh lập hồ sơ đề xuất dự án tuyến đường sắt đô thị theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Theo Văn bản số 3035/UBND-STC, Đà Nẵng cho phép doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu và xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tiến tới đề xuất chủ trương đầu tư hoặc lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định hiện hành. Đây là bước đi ban đầu, nhưng mang tính định hướng rõ ràng trong việc xã hội hóa đầu tư hạ tầng đường sắt đô thị, lĩnh vực vốn đòi hỏi nguồn lực rất lớn và cơ chế vận hành phức tạp.

Thành phố đồng thời đề nghị Công ty Đại Quang Minh phải phối hợp chặt với các sở, ngành để hoàn thiện hồ sơ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc làm rõ phương thức đầu tư, tính khả thi và hiệu quả tổng thể của dự án. Không chỉ dừng ở khâu xây dựng, bài toán vận hành, khai thác và bảo trì sau khi đưa vào sử dụng cũng được đặt ra ngay từ đầu.

Một điểm đáng chú ý là doanh nghiệp phải tự chịu toàn bộ chi phí cũng như rủi ro nếu hồ sơ đề xuất không được phê duyệt. Thời hạn hoàn thiện và nộp hồ sơ trước tháng 10/2026.

Sở Xây dựng được giao làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định, trong khi các đơn vị như Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các dự án đầu tư hạ tầng ưu tiên, Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng các địa phương liên quan có trách nhiệm cung cấp dữ liệu, phối hợp triển khai.

Về quy mô, dự án được nghiên cứu là tuyến đường sắt đô thị số 2 với tổng chiều dài hơn 103 km, kết nối từ ga T1 sân bay Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai. Tổng mức đầu tư dự kiến lên tới khoảng 265.972 tỷ đồng - con số cho thấy quyết tâm rất lớn của chính quyền Đà Nẵng trong việc hình thành trục giao thông xương sống liên vùng.

Theo phương án sơ bộ, dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai khoảng 30,2 km, gồm 14 nhà ga, kết nối sân bay Đà Nẵng với Hội An. Giai đoạn 2 triển khai 73,6 km, với 10 nhà ga, nối tiếp từ Hội An đến sân bay Chu Lai. Cách phân kỳ này cho thấy định hướng ưu tiên đoạn có nhu cầu cao trước, sau đó mở rộng dần./.

Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, đường sắt đô thị là công trình của tầm nhìn, thể hiện khát vọng đưa Đà Nẵng vươn lên tầm vóc khu vực, kết nối các khu vực chức năng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiến tạo một môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

“Có 3 yêu cầu cốt lõi mà Thành phố đặt ra cho nhà đầu tư khi tham gia dự án. Đó là xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, áp dụng công nghệ vận hành tiên tiến và cam kết chuyển giao công nghệ” - ông Nam nhấn mạnh. Đà Nẵng đã giao Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên phối hợp nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, tiến tới đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
