Chứng khoán ngày 13/5: Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí, VN-Index thu hẹp đà giảm

VN-Index giảm điểm nhẹ

Sau khi phục hồi cuối phiên trước, VN-Index tiếp tục tăng điểm đầu phiên hôm nay, lên 1.908 điểm. Sau đó, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh mạnh đến từ nhóm Vingroup với nhiều cổ phiếu bị bán mạnh. VN-Index điều chỉnh về 1.865 điểm và phục hồi trở lại vào cuối phiên. Kết phiên, VN-Index giảm nhẹ 2,73 điểm (-0,14%) về mức 1.898,37 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 13/5

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 13/5 có: GAS (+2,92), BID (+1,67), BSR (+1,22), MCH (+1,14), PLX (+0,74)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-6,43), VIC (-1,64), STB (-1,27), VRE (-1,11), VNM (- 0,35)…

Độ rộng thị trường trong phiên hôm nay tương đối cân bằng khi số cổ phiếu giảm giá không chênh lệch quá nhiều so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 144 mã tăng giá, 58 mã giữ giá tham chiếu và 168 mã giảm giá.

VN-Index có phiên giảm về điểm số, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc xanh khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí, công nghệ viễn thông và hóa chất là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, cảng biển và thủy sản là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -10,46 điểm, về mức 2.043,51 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá, khi có 13 mã tăng giá, 2 mã giữ giá và 15 mã giảm giá.

Sau một phiên suy yếu, thanh khoản thị trường ngay lập tức lấy lại nhịp độ khi khối lượng khớp lệnh cao hơn (7,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 978 triệu cổ phiếu (+33,14%), tương đương giá trị đạt 29.859 tỷ đồng (+40,79%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. HNX-Index tăng +1,34 điểm, lên mức 254,62 điểm; trong khi UPCoM-Index lại giảm -0,32 điểm, về mức 126,28 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài nối dài đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1,471 tỷ đồng. MSB (545 tỷ đồng), MSN (152 tỷ đồng) và BSR (106 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT (-383 tỷ đồng), ACB (-260 tỷ đồng), VHM (-242 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 60 tỷ đồng.

Lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên

Thị trường chứng khoán phiên hôm nay tiếp tục diễn biến giằng co mạnh, với kịch bản khá tương đồng phiên trước khi lực cầu gia tăng vào cuối phiên chiều, giúp VN-Index thu hẹp đáng kể mức giảm.

Tâm điểm của thị trường thuộc về nhóm cổ phiếu dầu khí khi dòng tiền đổ mạnh vào nhóm ngành này, đưa nhiều mã tăng bứt phá. Đáng chú ý, GAS tăng kịch trần, đóng vai trò dẫn dắt và lan tỏa sắc xanh sang hàng loạt cổ phiếu cùng ngành như PLX, PVD, PVS hay PVT, BSR. Diễn biến tích cực của nhóm dầu khí chủ yếu được hỗ trợ bởi dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước trong bối cảnh thị trường chung vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Bên cạnh dầu khí, nhóm phân bón hóa chất cũng giao dịch khởi sắc. Các mã DPM, DCM, DDV, DGC đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh.

Biên độ giảm được thu hẹp mạnh vào cuối phiên cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn đang hiện diện. Ảnh: Đức Thanh

Ở nhóm vốn hóa lớn, một số bluechip duy trì được động lực tăng tích cực như BID, MCH và MSN với mức tăng quanh 2 - 3%, góp phần nâng đỡ chỉ số trong bối cảnh thị trường rung lắc mạnh. Ngược lại, áp lực bán vẫn bao trùm lên nhóm ngân hàng và bất động sản. Trong nhóm ngân hàng, sắc đỏ chiếm ưu thế với mức giảm phổ biến 0,5 - 2%. STB giảm mạnh nhất khi mất 4,3%, trong khi EIB và OCB cùng giảm khoảng 2%.

Nhóm bất động sản cũng chịu áp bán mạnh. Đáng chú ý, diễn biến của nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục tác động mạnh tới thị trường chung. Trong phần lớn thời gian giao dịch, VIC và VHM lao dốc vì thông tin liên quan tới VinFast, khiến VN-Index giảm sâu dưới tham chiếu. Tuy nhiên, về cuối phiên, VIC bất ngờ hồi phục mạnh từ mức giá sàn lên sát tham chiếu, qua đó giúp thị trường thu hẹp đáng kể đà giảm.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc biên độ giảm được thu hẹp mạnh vào cuối phiên cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn đang hiện diện và thị trường có thể còn xuất hiện thêm nhịp hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn trước khi quay lại xu hướng điều chỉnh. Dù vậy, trong bối cảnh xu hướng chung chưa thực sự ổn định, thì dư địa hồi phục của thị trường hiện không lớn./.