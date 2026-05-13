Chứng khoán

Chứng khoán ngày 13/5: Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí, VN-Index thu hẹp đà giảm

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
17:37 | 13/05/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán ngày 13/5 ghi nhận diễn biến giằng co mạnh với biên độ dao động lớn, song lực cầu gia tăng vào cuối phiên đã giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm. Cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng trong phiên.
aa
Chứng khoán ngày 11/5: Thị trường rung lắc mạnh tại vùng đỉnh, VN-Index lùi về dưới 1.900 điểm Chứng khoán ngày 12/5: Bluechip giúp VN-Index lấy lại mốc 1.900 điểm

VN-Index giảm điểm nhẹ

Sau khi phục hồi cuối phiên trước, VN-Index tiếp tục tăng điểm đầu phiên hôm nay, lên 1.908 điểm. Sau đó, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh mạnh đến từ nhóm Vingroup với nhiều cổ phiếu bị bán mạnh. VN-Index điều chỉnh về 1.865 điểm và phục hồi trở lại vào cuối phiên. Kết phiên, VN-Index giảm nhẹ 2,73 điểm (-0,14%) về mức 1.898,37 điểm.

Chứng khoán ngày 13/5: Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí, VN-Index thu hẹp đà giảm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 13/5

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 13/5 có: GAS (+2,92), BID (+1,67), BSR (+1,22), MCH (+1,14), PLX (+0,74)...

Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-6,43), VIC (-1,64), STB (-1,27), VRE (-1,11), VNM (- 0,35)…

Độ rộng thị trường trong phiên hôm nay tương đối cân bằng khi số cổ phiếu giảm giá không chênh lệch quá nhiều so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 144 mã tăng giá, 58 mã giữ giá tham chiếu và 168 mã giảm giá.

VN-Index có phiên giảm về điểm số, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc xanh khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí, công nghệ viễn thông và hóa chất là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, cảng biển và thủy sản là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -10,46 điểm, về mức 2.043,51 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá, khi có 13 mã tăng giá, 2 mã giữ giá và 15 mã giảm giá.

Sau một phiên suy yếu, thanh khoản thị trường ngay lập tức lấy lại nhịp độ khi khối lượng khớp lệnh cao hơn (7,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 978 triệu cổ phiếu (+33,14%), tương đương giá trị đạt 29.859 tỷ đồng (+40,79%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. HNX-Index tăng +1,34 điểm, lên mức 254,62 điểm; trong khi UPCoM-Index lại giảm -0,32 điểm, về mức 126,28 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài nối dài đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1,471 tỷ đồng. MSB (545 tỷ đồng), MSN (152 tỷ đồng) và BSR (106 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT (-383 tỷ đồng), ACB (-260 tỷ đồng), VHM (-242 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 60 tỷ đồng.

Lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên

Thị trường chứng khoán phiên hôm nay tiếp tục diễn biến giằng co mạnh, với kịch bản khá tương đồng phiên trước khi lực cầu gia tăng vào cuối phiên chiều, giúp VN-Index thu hẹp đáng kể mức giảm.

Tâm điểm của thị trường thuộc về nhóm cổ phiếu dầu khí khi dòng tiền đổ mạnh vào nhóm ngành này, đưa nhiều mã tăng bứt phá. Đáng chú ý, GAS tăng kịch trần, đóng vai trò dẫn dắt và lan tỏa sắc xanh sang hàng loạt cổ phiếu cùng ngành như PLX, PVD, PVS hay PVT, BSR. Diễn biến tích cực của nhóm dầu khí chủ yếu được hỗ trợ bởi dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước trong bối cảnh thị trường chung vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Bên cạnh dầu khí, nhóm phân bón hóa chất cũng giao dịch khởi sắc. Các mã DPM, DCM, DDV, DGC đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh.

Chứng khoán ngày 13/5: Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí, VN-Index thu hẹp đà giảm
Biên độ giảm được thu hẹp mạnh vào cuối phiên cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn đang hiện diện. Ảnh: Đức Thanh

Ở nhóm vốn hóa lớn, một số bluechip duy trì được động lực tăng tích cực như BID, MCH và MSN với mức tăng quanh 2 - 3%, góp phần nâng đỡ chỉ số trong bối cảnh thị trường rung lắc mạnh. Ngược lại, áp lực bán vẫn bao trùm lên nhóm ngân hàng và bất động sản. Trong nhóm ngân hàng, sắc đỏ chiếm ưu thế với mức giảm phổ biến 0,5 - 2%. STB giảm mạnh nhất khi mất 4,3%, trong khi EIB và OCB cùng giảm khoảng 2%.

Nhóm bất động sản cũng chịu áp bán mạnh. Đáng chú ý, diễn biến của nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục tác động mạnh tới thị trường chung. Trong phần lớn thời gian giao dịch, VIC và VHM lao dốc vì thông tin liên quan tới VinFast, khiến VN-Index giảm sâu dưới tham chiếu. Tuy nhiên, về cuối phiên, VIC bất ngờ hồi phục mạnh từ mức giá sàn lên sát tham chiếu, qua đó giúp thị trường thu hẹp đáng kể đà giảm.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc biên độ giảm được thu hẹp mạnh vào cuối phiên cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn đang hiện diện và thị trường có thể còn xuất hiện thêm nhịp hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn trước khi quay lại xu hướng điều chỉnh. Dù vậy, trong bối cảnh xu hướng chung chưa thực sự ổn định, thì dư địa hồi phục của thị trường hiện không lớn./.

Mai Tấn
Từ khóa:
chứng khoán ngày chứng khoán hôm nay chứng khoán ngày 13/5 vn-index diễn biến Vn-Index

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 11/5: Thị trường rung lắc mạnh tại vùng đỉnh, VN-Index lùi về dưới 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 11/5: Thị trường rung lắc mạnh tại vùng đỉnh, VN-Index lùi về dưới 1.900 điểm

Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán

Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán

Lực bán áp đảo, khối ngoại "chốt lời" cổ phiếu VHM

Lực bán áp đảo, khối ngoại "chốt lời" cổ phiếu VHM

Dành cho bạn

Ngân hàng “án binh bất động”, lãi suất huy động khó giảm sâu

Ngân hàng “án binh bất động”, lãi suất huy động khó giảm sâu

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Xử phạt 17,5 triệu đồng công ty dược bán thuốc chưa đủ điều kiện cho nhiều bệnh viện

Xử phạt 17,5 triệu đồng công ty dược bán thuốc chưa đủ điều kiện cho nhiều bệnh viện

Tăng quyền tự chủ, đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục đại học

Tăng quyền tự chủ, đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục đại học

Hà Nội dồn lực cho tổ hợp thể thao hiện đại phía Nam Thủ đô

Hà Nội dồn lực cho tổ hợp thể thao hiện đại phía Nam Thủ đô

Đọc thêm

SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

(TBTCO) - Thông qua hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)hướng tới mở rộng các giải pháp cấp vốn đa dạng cho doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm đầu tư, tín dụng và tài trợ trung gian.
HDB, TAL và BSR được MSCI thêm vào chỉ số Frontier Markets

HDB, TAL và BSR được MSCI thêm vào chỉ số Frontier Markets

(TBTCO) - Trong kỳ cơ cấu tháng 5, MSCI đã thêm HDB, TAL và BSR vào chỉ số Frontier Markets.
Mở rộng dư địa cho kinh tế tư nhân từ thị trường vốn

Mở rộng dư địa cho kinh tế tư nhân từ thị trường vốn

(TBTCO) - Nhu cầu mở rộng dư địa phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân đang đặt ra yêu cầu xây dựng cấu trúc vốn cân bằng hơn, trong đó thị trường vốn được kỳ vọng chia sẻ vai trò cung cấp nguồn lực trung và dài hạn cho nền kinh tế.
Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Trong bối cảnh tài sản số và tài sản mã hóa phát triển mạnh, cơ quan quản lý đang đẩy nhanh hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường giám sát và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Việc minh bạch thông tin, bảo vệ tài sản nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro được xem là nền tảng để phát triển thị trường tài chính số an toàn, bền vững.
FPT trong "tâm điểm" bán ròng của khối ngoại

FPT trong "tâm điểm" bán ròng của khối ngoại

(TBTCO) - FPT tiếp tục là cổ phiếu mà các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất trong phiên 12/5. Tuy vậy, lực cầu từ khối nội kéo cổ phiếu này tăng 0,86% sau khi chạm mức đáy hơn 2 năm.
Bất động sản phân hóa trước áp lực và sự xuất hiện của lực đỡ mới

Bất động sản phân hóa trước áp lực và sự xuất hiện của lực đỡ mới

(TBTCO) - Sau giai đoạn phục hồi trong năm 2025, thị trường bất động sản bước sang năm 2026 với diễn biến phân hóa rõ nét hơn giữa các phân khúc và nhóm doanh nghiệp, trong bối cảnh áp lực vốn, lãi suất và thanh khoản vẫn hiện hữu, nhưng các tín hiệu hỗ trợ từ pháp lý và chính sách đang dần xuất hiện.
Chứng khoán phái sinh ngày 12/5: Chênh lệch âm tiếp tục mở rộng, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 tiệm cận đỉnh cũ

Chứng khoán phái sinh ngày 12/5: Chênh lệch âm tiếp tục mở rộng, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 tiệm cận đỉnh cũ

(TBTCO) - Nhà đầu tư trên thị trường phái sinh vẫn duy trì tâm lý thận trọng. Dù thị trường chứng khoán cơ sở hồi phục trở lại sau nhịp rung lắc mạnh tại vùng đỉnh, nhưng đà tăng trên thị trường phái sinh lại chậm hơn đáng kể.
Chứng khoán ngày 12/5: Bluechip giúp VN-Index lấy lại mốc 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 12/5: Bluechip giúp VN-Index lấy lại mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán ngày 12/5 ghi nhận diễn biến rung lắc mạnh khi VN-Index có thời điểm giảm sâu trước áp lực bán gia tăng ở nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, lực cầu quay trở lại mạnh mẽ trong phiên chiều, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và năng lượng, đã giúp chỉ số đảo chiều tăng điểm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khối ngoại bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, bất ngờ gom mạnh MSB

Khối ngoại bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, bất ngờ gom mạnh MSB

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh

Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh

Lộ diện các ngân hàng chia cổ tức tiền mặt “khủng”

Lộ diện các ngân hàng chia cổ tức tiền mặt “khủng”

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

Chứng khoán ngày 13/5: Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí, VN-Index thu hẹp đà giảm

Chứng khoán ngày 13/5: Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí, VN-Index thu hẹp đà giảm

TH chung tay nâng tầm phúc lợi và sức khỏe người lao động ngành ngân hàng

TH chung tay nâng tầm phúc lợi và sức khỏe người lao động ngành ngân hàng

Đà Nẵng: Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc nội thị và đường sắt đô thị

Đà Nẵng: Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc nội thị và đường sắt đô thị

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -11.88
13/05 | -11.88 (7,400.96 -11.88 (-0.16%))
DJI +56.09
13/05 | +56.09 (49,760.56 +56.09 (+0.11%))
IXIC -185.92
13/05 | -185.92 (26,088.20 -185.92 (-0.71%))
NYA +44.58
13/05 | +44.58 (23,015.35 +44.58 (+0.19%))
XAX +126.88
13/05 | +126.88 (9,202.33 +126.88 (+1.40%))
BUK100P +1.24
13/05 | +1.24 (1,020.46 +1.24 (+0.12%))
RUT -27.81
13/05 | -27.81 (2,842.83 -27.81 (-0.97%))
VIX -0.14
13/05 | -0.14 (17.85 -0.14 (-0.78%))
FTSE +5.75
13/05 | +5.75 (10,271.07 +5.75 (+0.06%))
GDAXI +198.71
13/05 | +198.71 (24,153.64 +198.71 (+0.83%))
FCHI -29.51
13/05 | -29.51 (7,950.41 -29.51 (-0.37%))
STOXX50E +21.34
13/05 | +21.34 (5,829.79 +21.34 (+0.37%))
N100 +3.34
13/05 | +3.34 (1,795.55 +3.34 (+0.19%))
BFX +24.55
13/05 | +24.55 (5,494.28 +24.55 (+0.45%))
MOEX.ME -0.11
13/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +40.53
13/05 | +40.53 (26,388.44 +40.53 (+0.15%))
STI +57.96
13/05 | +57.96 (5,003.96 +57.96 (+1.17%))
AXJO -40.30
13/05 | -40.30 (8,630.40 -40.30 (-0.46%))
AORD -28.90
13/05 | -28.90 (8,880.70 -28.90 (-0.32%))
BSESN +49.73
13/05 | +49.73 (74,608.98 +49.73 (+0.07%))
JKSE -135.58
13/05 | -135.58 (6,723.32 -135.58 (-1.98%))
KLSE -4.25
13/05 | -4.25 (1,746.31 -4.25 (-0.24%))
NZ50 -17.27
13/05 | -17.27 (13,063.06 -17.27 (-0.13%))
KS11 +200.86
13/05 | +200.86 (7,844.01 +200.86 (+2.63%))
TWII -523.82
13/05 | -523.82 (41,374.50 -523.82 (-1.25%))
GSPTSE +151.85
13/05 | +151.85 (34,290.73 +151.85 (+0.44%))
BVSP -1,566.55
13/05 | -1,566.55 (180,342.33 -1,566.55 (-0.86%))
MXX -209.64
13/05 | -209.64 (70,036.66 -209.64 (-0.30%))
IPSA -61.47
13/05 | -61.47 (10,640.66 -61.47 (-0.57%))
MERV -40,126.75
13/05 | -40,126.75 (2,792,993.25 -40,126.75 (-1.42%))
TA125.TA +9.97
13/05 | +9.97 (4,457.26 +9.97 (+0.22%))
CASE30 -642.60
13/05 | -642.60 (53,416.20 -642.60 (-1.19%))
JN0U.JO +62.43
13/05 | +62.43 (7,149.97 +62.43 (+0.88%))
DX-Y.NYB +0.16
13/05 | +0.16 (98.45 +0.16 (+0.16%))
125904-USD-STRD +6.02
13/05 | +6.02 (2,707.90 +6.02 (+0.22%))
XDB -0.75
13/05 | -0.75 (135.39 -0.75 (-0.55%))
XDE -0.43
13/05 | -0.43 (117.38 -0.43 (-0.37%))
000001.SS +28.08
13/05 | +28.08 (4,242.57 +28.08 (+0.67%))
N225 +529.54
13/05 | +529.54 (63,272.11 +529.54 (+0.84%))
XDN -0.16
13/05 | -0.16 (63.45 -0.16 (-0.25%))
XDA -0.08
13/05 | -0.08 (72.40 -0.08 (-0.12%))