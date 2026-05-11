Lực bán áp đảo, khối ngoại "chốt lời" cổ phiếu VHM

Sau cả phiên sáng giao dịch giằng co, thị trường chứng khoán rung lắc mạnh trong phiên chiều 11/5. Kết phiên, VN-Index giảm gần 20 điểm xuống 1.896 điểm, tương ứng mất hơn 1%, mức giảm sâu nhất từ đầu tháng 5/2026.

Trong bối cảnh thị trường suy yếu, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh gần 1.004 tỷ đồng trên toàn thị trường. Phiên giao dịch hôm nay cũng đánh dấu giá trị bán ròng của khối ngoại năm 2026 vượt qua mốc 50.000 tỷ đồng. Cụ thể, tính từ đầu năm đến nay, nhóm này đã bán ròng cổ phiếu Việt Nam và thu về 50.701 tỷ đồng.

Cổ phiếu Vinhomes (VHM) dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị hơn 366 tỷ đồng. Sau khi giảm 1,83% từ mức đỉnh vừa xác lập cuối tuần trước, VHM đóng cửa ở mức 161.000 đồng/cổ phiếu. Tuy vậy, so với thời điểm cách đây 2 tháng, cổ phiếu VHM vẫn tăng tới gần 68%. VHM cùng nhóm cổ phiếu “nhà Vingroup” là một trong những đầu tàu dẫn dắt đà tăng của VN-Index các tháng qua.

Từ đầu năm đến nay, VHM cũng nằm trong top cổ phiếu được khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị bán ròng lũy kế đã vượt 11.400 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục “chốt lời” cổ phiếu này ở vùng giá cao hơn.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 11/5. Nguồn: VietstockFinance.

FPT cũng là cổ phiếu trong top đầu bị bán ròng trên thị trường. Giá cổ phiếu này đang ở mức thấp kỷ lục trong hơn 2 năm trở lại đây, một phần bởi lực cung lớn của khối ngoại.

Giá trị bán ròng cổ phiếu FPT phiên 11/5 đạt 217 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng bị bán ròng trên trăm tỷ đồng như DGC, ACB, TCH và HPG. Một số mã khác như PLX, TPB, VJC và NVL chịu áp lực xả hàng đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy vậy, khối ngoại vẫn tập trung gom một số cổ phiếu. Dòng tiền ngoại chi hơn trăm tỷ đồng gom thêm cổ phiếu BSR, GEE. Ngoài ra, DCM và GEX cũng được mua ròng mạnh. Phần lớn các cổ phiếu được mua ròng đều đóng cửa trong sắc xanh và trở thành lực đỡ giúp thị trường thu hẹp đà giảm trong phiên lao dốc buổi chiều./.