Chứng khoán

Lực bán áp đảo, khối ngoại "chốt lời" cổ phiếu VHM

Tùng Linh

17:59 | 11/05/2026
(TBTCO) - Khối ngoại tiếp tục nối dài chuỗi bán ròng, nâng giá trị bán ròng lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay vượt mốc 50.000 tỷ đồng.
Sau cả phiên sáng giao dịch giằng co, thị trường chứng khoán rung lắc mạnh trong phiên chiều 11/5. Kết phiên, VN-Index giảm gần 20 điểm xuống 1.896 điểm, tương ứng mất hơn 1%, mức giảm sâu nhất từ đầu tháng 5/2026.

Trong bối cảnh thị trường suy yếu, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh gần 1.004 tỷ đồng trên toàn thị trường. Phiên giao dịch hôm nay cũng đánh dấu giá trị bán ròng của khối ngoại năm 2026 vượt qua mốc 50.000 tỷ đồng. Cụ thể, tính từ đầu năm đến nay, nhóm này đã bán ròng cổ phiếu Việt Nam và thu về 50.701 tỷ đồng.

Cổ phiếu Vinhomes (VHM) dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị hơn 366 tỷ đồng. Sau khi giảm 1,83% từ mức đỉnh vừa xác lập cuối tuần trước, VHM đóng cửa ở mức 161.000 đồng/cổ phiếu. Tuy vậy, so với thời điểm cách đây 2 tháng, cổ phiếu VHM vẫn tăng tới gần 68%. VHM cùng nhóm cổ phiếu “nhà Vingroup” là một trong những đầu tàu dẫn dắt đà tăng của VN-Index các tháng qua.

Từ đầu năm đến nay, VHM cũng nằm trong top cổ phiếu được khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị bán ròng lũy kế đã vượt 11.400 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục “chốt lời” cổ phiếu này ở vùng giá cao hơn.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 11/5. Nguồn: VietstockFinance.

FPT cũng là cổ phiếu trong top đầu bị bán ròng trên thị trường. Giá cổ phiếu này đang ở mức thấp kỷ lục trong hơn 2 năm trở lại đây, một phần bởi lực cung lớn của khối ngoại.

Giá trị bán ròng cổ phiếu FPT phiên 11/5 đạt 217 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng bị bán ròng trên trăm tỷ đồng như DGC, ACB, TCH và HPG. Một số mã khác như PLX, TPB, VJC và NVL chịu áp lực xả hàng đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy vậy, khối ngoại vẫn tập trung gom một số cổ phiếu. Dòng tiền ngoại chi hơn trăm tỷ đồng gom thêm cổ phiếu BSR, GEE. Ngoài ra, DCM và GEX cũng được mua ròng mạnh. Phần lớn các cổ phiếu được mua ròng đều đóng cửa trong sắc xanh và trở thành lực đỡ giúp thị trường thu hẹp đà giảm trong phiên lao dốc buổi chiều./.

Chứng khoán ngày 11/5: Thị trường rung lắc mạnh tại vùng đỉnh, VN-Index lùi về dưới 1.900 điểm

(TBTCO) - Dù áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp tăng lên trong tháng 5, thị trường được kỳ vọng sẽ dần ổn định hơn từ tháng 6.
Sau 7 tuần tăng liên tục, VN-Index tiến sát vùng đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán cũng được dự báo sẽ nhạy cảm hơn, nhất là với các biến số địa chính trị trong giai đoạn "trống thông tin" của tháng 5.
(TBTCO) - Tháng 4/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 45.455 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành đạt 125.556 tỷ đồng, hoàn thành 41% kế hoạch quý II và đạt 25% kế hoạch phát hành của năm 2026.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1082/QĐ-BTC ngày 6/5/2026 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ.
(TBTCO) - Khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai giảm mạnh trong phiên 8/5. Sự thận trọng của nhà đầu tư cũng kéo chênh lệch âm trên thị trường phái sinh đã xuất hiện trở lại.
(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng hơn 900 tỷ đồng phiên 8/5. Chuỗi bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài bước sang phiên thứ 12 liên tiếp. Dù vậy, dòng vốn ngoại vẫn ưu tiên lựa chọn giải ngân vào một số cổ phiếu như MSN, VIX...
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán ngày 8/5 trải qua nhiều nhịp rung lắc mạnh sau khi VN-Index vượt mốc 1.900 điểm. Dù áp lực chốt lời gia tăng và độ rộng thị trường nghiêng về sắc đỏ, dòng tiền vẫn tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp chỉ số đóng cửa tại mức cao kỷ lục mới.
Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu cải thiện trong quý I/2026, tuy nhiên áp lực lãi suất và khối lượng đáo hạn lớn vẫn là những yếu tố chi phối diễn biến thị trường trong thời gian tới.
