Chứng khoán ngày 11/5: Thị trường rung lắc mạnh tại vùng đỉnh, VN-Index lùi về dưới 1.900 điểm

VN-Index giảm gần 20 điểm

Đầu phiên hôm nay, VN-Index tiếp tục tăng điểm dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu Vin Group, Gelex... Sau đó, áp lực bán mạnh hơn vào cuối phiên, khi VN-Index không giữ được mốc tâm lý 1.900 điểm. Kết phiên, VN-Index giảm -19,87 điểm (-1,04%) về mức 1.895,5 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 11/5.

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 11/5 có: BSR (+2,08), LPB (+0,66), GEL (+0,46), GEE (+0,41), SAB (+0,38).... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-4,95), VHM (-2,61), BID (-1,38), MCH (-1,29), VRE (-1,06)...

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 104 mã tăng giá, 47 mã giữ giá tham chiếu và 213 mã giảm giá.

Xét theo nhóm ngành, độ mở nghiêng về sắc đỏ với 13/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Phân bón, nhựa và xây dựng là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, bất động sản khu công nghiệp và hàng không là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -33,55 điểm, về mức 2.040,51 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm khá cân bằng khi có 27 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 2 mã tăng giá.

Thị trường giữ vững sự nhộn nhịp khi thanh khoản khớp lệnh cao hơn (16,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 962 triệu cổ phiếu (9,69%), tương đương giá trị đạt 30.091 tỷ đồng (25,91%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. HNX-Index tăng +1,57 điểm, lên mức 248,06 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,1 điểm, về mức 127,23 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1,022 tỷ đồng. BSR (133 tỷ đồng), GEE (101 tỷ đồng) và DCM (97 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VHM (-368 tỷ đồng), FPT (-218 tỷ đồng), DGC (-189 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 17 tỷ đồng.

Áp lực chốt lời tại vùng đỉnh

VN-Index khởi động tuần giao dịch mới với tâm lý khá thận trọng khi xuất hiện cây nến giảm đầu tiên sau chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp. Dù mức điều chỉnh tương đối mạnh và chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu VN30, nhiều chuyên gia cho rằng, nhịp giảm này xuất hiện đúng thời điểm, góp phần giúp thị trường hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng và hạn chế tâm lý hưng phấn quá mức.

Điểm sáng trong phiên vẫn xuất hiện ở một số cổ phiếu đơn lẻ như nhóm Gelex với GEL tăng trần, cùng các mã thuộc nhóm đầu tư công và dầu khí như CII hay BSR. Tuy nhiên, diễn biến tích cực chủ yếu mang tính riêng lẻ, chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa trên diện rộng khi phần lớn các cổ phiếu cùng ngành giao dịch phân hóa. Ở chiều ngược lại, nhóm bluechip trở thành lực cản lớn đối với thị trường khi nhiều mã vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh mạnh từ 3 - 6%, đáng chú ý có VRE, MSN, MCH.

Phiên giảm đầu tuần đã chấm dứt chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp của VN-Index. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo nhóm ngành, bất động sản là tâm điểm điều chỉnh trong phiên hôm nay. Bên cạnh nhóm cổ phiếu “họ Vingroup”, nhiều mã địa ốc khác như NVL, NLG, KDH… cũng đồng loạt đóng cửa dưới tham chiếu với biên độ giảm phổ biến từ 0,5 - 3%. Dù vậy, CII vẫn đi ngược xu hướng khi tăng kịch trần lên 19.700 đồng/cổ phiếu và còn dư mua giá trần hơn 2,8 triệu đơn vị.

Tại nhóm dầu khí, các cổ phiếu trụ như GAS và PLX lần lượt giảm 1,5% và 2%, tạo áp lực đáng kể lên chỉ số chung. Trong khi đó, BSR tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh khi tăng hết biên độ lên 27.750 đồng/cổ phiếu.

Nhóm ngân hàng cũng chịu áp lực bán khá rõ nét khi hơn 2/3 số mã trong ngành giảm điểm. KLB và BID dẫn đầu đà điều chỉnh với mức giảm lần lượt 3,4% và 2,1%. Ở chiều tích cực, EIB trở thành điểm tựa hiếm hoi khi tăng gần 3%, lên sát mốc 23.000 đồng/cổ phiếu.

Phiên giảm mạnh đầu tuần đã chấm dứt chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp của VN-Index, đồng thời phát đi tín hiệu cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đang có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng mạnh và thiết lập đỉnh lịch sử vào cuối tuần trước. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bắt đầu suy yếu và không còn đóng vai trò nâng đỡ thị trường như giai đoạn trước.

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao khi khối lượng khớp lệnh vượt 16,1% so với bình quân 20 phiên. Tuy nhiên, dòng tiền lại nghiêng mạnh về phía các cổ phiếu giảm giá, với giá trị giao dịch ở nhóm giảm điểm cao gần gấp đôi nhóm tăng giá, cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế rõ rệt.

Trên góc độ kỹ thuật, phiên giảm hôm nay hình thành mẫu nến đảo chiều tín hiệu, cho thấy đà tăng ngắn hạn có thể đã suy yếu và thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào nhịp điều chỉnh trong các phiên sắp tới./.