Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội, thay ông Nguyễn Văn Thắng - nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 825/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 11/5/2026.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Theo Nghị định số 197/2025/NĐ-CP ngày 7/7/2025, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH) được tổ chức ở cấp quốc gia, có trách nhiệm giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của cơ quan BHXH và tư vấn chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT).

Hội đồng quản lý có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm: Thông qua các nội dung về Chiến lược phát triển ngành BHXH, kế hoạch dài hạn, 5 năm về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT, chiến lược đầu tư dài hạn trước khi cơ quan BHXH trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch hằng năm về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT; các báo cáo hằng năm về việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT; tình hình quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHTN, BHYT trước khi cơ quan BHXH trình cấp có thẩm quyền.

Hội đồng cũng thông qua dự toán hằng năm về thu, chi các quỹ BHXH, BHTN, BHYT; mức chi tổ chức và hoạt động BHXH, BHTN, BHYT; báo cáo quyết toán về chi tổ chức và hoạt động BHXH trước khi trình cơ quan có thẩm quyền.

Hội đồng quản lý BHXH quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về danh mục đầu tư, cơ cấu đầu tư và phương thức đầu tư cụ thể của các quỹ BHXH, BHTN, BHYT trên cơ sở đề nghị của cơ quan BHXH…/.