Chứng khoán MBS dự báo áp lực lên tỷ giá quý II/2026, mức biến động quanh 26.350 - 26.700 đồng

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới phát hành, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, tỷ giá USD/VND tương đối ổn định trong tháng 4/2026.

Theo nhóm phân tích MBS, xung đột Trung Đông tạm lắng giúp kiềm chế đà tăng của chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD với rổ các đồng tiền chủ chốt. Từ mức 99,9 điểm cuối tháng 3, chỉ số DXY liên tục duy trì đà giảm trong nửa đầu tháng 4 trong bối cảnh thị trường lạc quan hơn về kỳ vọng giảm leo thang căng thẳng Trung Đông, sau khi hai bên đồng thuận ngừng bắn và Iran tuyên bố mở lại eo biển Hormuz.

Theo đó, chỉ số DXY đến giữa tháng 4 đã giảm về mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2 tại 98,06 điểm, tương ứng giảm 2% so với cuối tháng 3. Tuy vậy, đồng bạc xanh nhanh chóng đảo chiều tăng trở lại lên mức 98,9 điểm vào cuối tháng, dù vẫn thấp hơn 1% so với cuối tháng 3 và tăng 0,7% so với đầu năm.

Đà hồi phục của USD diễn ra trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran thất bại và eo biển Hormuz bị đóng trở lại khiến giá dầu tiếp tục dao động ở mức cao trên 100 USD/thùng.

Việc giá dầu tăng mạnh đã khiến chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 3 của Mỹ tăng 3,5% so với cùng kỳ, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2023. Đối mặt với rủi ro lạm phát gia tăng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cuối tháng 4 quyết định giữ nguyên phạm vi lãi suất ở mức 3,5% - 3,75% lần thứ ba liên tiếp. Theo công cụ FedWatch của Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago, thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất đến hết năm 2027.

Bên cạnh đó, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm mạnh 4,6% trong tháng 4, trong khi tỷ giá liên ngân hàng dao động trong biên độ hẹp. Đà suy giảm của chỉ số DXY cùng với biện pháp can thiệp của Ngân hàng Nhà nước trong tháng 3 đã giúp giảm đáng kể mức biến động của tỷ giá trong tháng 4.

Nhóm phân tích MBS dự báo tỷ giá USD/VND dao động quanh mức 26.350 - 26.700 VND/USD trong quý II/2026, tương ứng tăng 0,3% - 1,6% so với đầu năm.

Nhóm phân tích MBS chỉ rõ, tỷ giá liên ngân hàng gần như đi ngang trong tháng, dao động quanh mức 26.330 - 26.350 VND/USD. Đến cuối kỳ, tỷ giá liên ngân hàng ở mức 26.350 VND/USD, tăng nhẹ 0,04% so với cuối tháng 3 và tăng 0,3% so với đầu năm.

Cùng với đó, tỷ giá trung tâm cũng chỉ tăng nhẹ 0,04% so với cuối tháng trước lên mức 25.113 VND/USD, song giảm 0,04% so với đầu năm. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm mạnh 4,6% trong tháng xuống mức 26.775 VND/USD, tương ứng giảm 0,6% so với đầu năm.

Dù vậy, nhóm phân tích MBS cho rằng, vẫn còn nhiều áp lực đối với tỷ giá trong thời gian tới.

Thứ nhất, giá dầu thế giới tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông dự kiến tiếp tục thúc đẩy đà tăng của đồng USD và tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá USD/VND.

Bên cạnh đó, đồng USD còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tiếp tục trì hoãn giảm lãi suất, thậm chí một số quan chức Fed đã bày tỏ sự ủng hộ đối với khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát chưa hạ nhiệt như kỳ vọng.

Thứ hai, thặng dư thương mại thu hẹp khi tăng trưởng nhập khẩu vẫn cao hơn đáng kể so với xuất khẩu nhằm phục vụ hoạt động sản xuất.

“Dù kim ngạch xuất khẩu được kỳ vọng sẽ tích cực hơn từ khoảng cuối quý II/2026 khi bước vào mùa cao điểm, mức cải thiện của cán cân thương mại trong thời gian tới dự kiến sẽ khá khiêm tốn. Đặc biệt khi trong ngắn hạn, việc chi phí vận chuyển tăng mạnh cộng hưởng với xu hướng giảm giá của đồng nội tệ trong bối cảnh đồng USD phục hồi mạnh, sẽ làm gia tăng rủi ro về nhập khẩu lạm phát”./.