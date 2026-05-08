Tỷ giá USD hôm nay (8/5): USD biến động hẹp, chờ tín hiệu mở lại eo biển Hormuz chấm dứt 10 tuần xung đột

Sáng ngày 8/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.112 đồng phiên cuối tuần, giảm 1 đồng so với phiên trước đó; tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.856,4 - 26.367,6 VND/USD. Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.580 - 26.620 đồng. Khảo sát tại các ngân hàng phiên gần nhất cho thấy, thấy tỷ giá USD nhìn chung ổn định hoặc giảm nhẹ chiều mua, trong khi chiều bán giữ nguyên. Tại Vietcombank, tỷ giá USD niêm yết ở mức 26.088 - 26.368 VND/USD, giảm 10 đồng ở chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra. ACB cũng giảm 10 đồng, xuống còn 26.100 - 26.368 VND/USD; BIDV giảm 10 đồng chiều mua vào xuống 26.118 - 26.368 VND/USD. Trong khi đó, Sacombank chỉ giảm nhẹ 2 đồng, niêm yết 26.214 - 26.368 VND/USD. Một số ngân hàng giữ nguyên tỷ giá USD như: Eximbank ở mức 26.110 - 26.368 VND/USD hay HSBC Việt Nam ở mức 26.173 - 26.368 VND/USD. Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 7/5 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC, Techcombank như sau:

Trái ngược USD, tỷ giá EUR ghi nhận xu hướng tăng lấn át tại nhiều ngân hàng. VIB tăng mạnh nhất chiều mua vào tới 139 đồng, lên 30.361 - 31.718 VND/EUR. Eximbank tăng 98 đồng chiều mua và 102 đồng chiều bán, lên 30.461 - 31.803 VND/EUR; HSBC Việt Nam tăng 89 đồng chiều mua, niêm yết 30.270 - 31.435 VND/EUR. Vietcombank cũng điều chỉnh tăng 74 đồng chiều mua và 78 đồng chiều bán, lên 30.153 - 31.743 VND/EUR. Ngược lại, Sacombank giảm 25 đồng chiều mua và 26 đồng chiều bán, còn 30.520 - 32.275 VND/EUR; Techcombank giảm 36 đồng ở cả hai chiều xuống 30.284 - 31.586 VND/EUR.

Đối với bảng Anh, tỷ giá GBP biến động trái chiều nhưng xu hướng tăng chiếm ưu thế. VIB tăng mạnh nhất với mức tăng 158 đồng chiều mua vào và 136 đồng chiều bán ra, lên 35.211 - 36.274 VND/GBP. Eximbank tăng 129 đồng chiều mua và 134 đồng chiều bán, niêm yết 35.321 - 36.553 VND/GBP; HSBC Việt Nam tăng 71 đồng chiều mua và 73 đồng chiều bán, lên 34.847 - 36.230 VND/GBP.

Trong khi đó, Sacombank giảm 38 đồng chiều mua và 42 đồng chiều bán xuống 35.324 - 37.131 VND/GBP; Techcombank giảm mạnh 82 đồng chiều mua và 74 đồng chiều bán, còn 34.969 - 36.297 VND/GBP.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng lên 98,25 điểm, tương đương tăng 0,19%, cho thấy đồng USD phục hồi nhẹ so với rổ các đồng tiền chủ chốt. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/JPY tăng lên 156,95 JPY/USD, tăng 0,04%, cho thấy đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu. Tỷ giá USD/EUR hiện ở mức 0,8526 EUR/USD; tỷ giá USD/GBP ở mức 0,7378 GBP/USD.

Chỉ số DXY có thể quay xuống dưới mốc 97,50 - vùng trước khi xung đột bùng phát - nếu tâm lý ưa rủi ro tiếp tục được duy trì. Ngược lại, nếu chưa có thỏa thuận chính thức, USD có thể nhanh chóng phục hồi trở lại.

Đồng bảng Anh, đồng euro tăng nhẹ so với USD trong phiên gần nhất, khi kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt tiếp tục hỗ trợ tâm lý thị trường, dù chưa xuất hiện thêm động lực mới đủ mạnh.

Đà suy yếu của đồng USD bắt nguồn từ việc Iran phát tín hiệu sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz, cùng thông tin Washington và Tehran đang tiến gần tới một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần 10 tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự lạc quan khi cho rằng cuộc chiến có thể kết thúc trong vòng 01 tuần. Thị trường đồng thời gia tăng kỳ vọng rằng ông Trump muốn hoàn tất thỏa thuận trước hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc diễn ra ngày 14 - 15/5, qua đó, thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản rủi ro.

Dù vậy, rủi ro địa chính trị vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tổng thống Mỹ tiếp tục cảnh báo về khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công với cường độ cao hơn nhiều, nếu Iran không chấp nhận các điều khoản đề xuất.

Liên quan đến đồng yên Nhật, chiến lược gia Shusuke Yamada của Bank of America cho biết, sau các đợt can thiệp của chính phủ Nhật Bản, tỷ giá USD/JPY hiện được giữ ổn định quanh vùng 155 - 157 JPY/USD. Tổng quy mô can thiệp lần này có thể lên tới khoảng 11.000 tỷ yên, tương đương khoảng 72 tỷ USD, có khả năng trở thành đợt can thiệp lớn nhất kể từ năm 2022./.