Tỷ giá USD hôm nay (8/5): USD biến động hẹp, chờ tín hiệu mở lại eo biển Hormuz chấm dứt 10 tuần xung đột

Ánh Tuyết

08:25 | 08/05/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 8/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 1 đồng xuống 25.112 đồng trong phiên cuối tuần, trong khi USD tự do phổ biến quanh 26.580 - 26.620 VND/USD. Chỉ số DXY tăng 0,19% lên 98,25 điểm, cho thấy đồng USD phục hồi nhẹ, khi giới đầu tư chờ phản hồi từ Iran về đề xuất mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột kéo dài 10 tuần.
Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 8/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.112 đồng phiên cuối tuần, giảm 1 đồng so với phiên trước đó; tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng.

Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.856,4 - 26.367,6 VND/USD.

Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.580 - 26.620 đồng.

Khảo sát tại các ngân hàng phiên gần nhất cho thấy, thấy tỷ giá USD nhìn chung ổn định hoặc giảm nhẹ chiều mua, trong khi chiều bán giữ nguyên. Tại Vietcombank, tỷ giá USD niêm yết ở mức 26.088 - 26.368 VND/USD, giảm 10 đồng ở chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra. ACB cũng giảm 10 đồng, xuống còn 26.100 - 26.368 VND/USD; BIDV giảm 10 đồng chiều mua vào xuống 26.118 - 26.368 VND/USD. Trong khi đó, Sacombank chỉ giảm nhẹ 2 đồng, niêm yết 26.214 - 26.368 VND/USD.

Một số ngân hàng giữ nguyên tỷ giá USD như: Eximbank ở mức 26.110 - 26.368 VND/USD hay HSBC Việt Nam ở mức 26.173 - 26.368 VND/USD.

Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 7/5 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC, Techcombank như sau:

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trái ngược USD, tỷ giá EUR ghi nhận xu hướng tăng lấn át tại nhiều ngân hàng. VIB tăng mạnh nhất chiều mua vào tới 139 đồng, lên 30.361 - 31.718 VND/EUR. Eximbank tăng 98 đồng chiều mua và 102 đồng chiều bán, lên 30.461 - 31.803 VND/EUR; HSBC Việt Nam tăng 89 đồng chiều mua, niêm yết 30.270 - 31.435 VND/EUR. Vietcombank cũng điều chỉnh tăng 74 đồng chiều mua và 78 đồng chiều bán, lên 30.153 - 31.743 VND/EUR. Ngược lại, Sacombank giảm 25 đồng chiều mua và 26 đồng chiều bán, còn 30.520 - 32.275 VND/EUR; Techcombank giảm 36 đồng ở cả hai chiều xuống 30.284 - 31.586 VND/EUR.

Đối với bảng Anh, tỷ giá GBP biến động trái chiều nhưng xu hướng tăng chiếm ưu thế. VIB tăng mạnh nhất với mức tăng 158 đồng chiều mua vào và 136 đồng chiều bán ra, lên 35.211 - 36.274 VND/GBP. Eximbank tăng 129 đồng chiều mua và 134 đồng chiều bán, niêm yết 35.321 - 36.553 VND/GBP; HSBC Việt Nam tăng 71 đồng chiều mua và 73 đồng chiều bán, lên 34.847 - 36.230 VND/GBP.

Trong khi đó, Sacombank giảm 38 đồng chiều mua và 42 đồng chiều bán xuống 35.324 - 37.131 VND/GBP; Techcombank giảm mạnh 82 đồng chiều mua và 74 đồng chiều bán, còn 34.969 - 36.297 VND/GBP.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng lên 98,25 điểm, tương đương tăng 0,19%, cho thấy đồng USD phục hồi nhẹ so với rổ các đồng tiền chủ chốt. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/JPY tăng lên 156,95 JPY/USD, tăng 0,04%, cho thấy đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu. Tỷ giá USD/EUR hiện ở mức 0,8526 EUR/USD; tỷ giá USD/GBP ở mức 0,7378 GBP/USD.

Chỉ số DXY có thể quay xuống dưới mốc 97,50 - vùng trước khi xung đột bùng phát - nếu tâm lý ưa rủi ro tiếp tục được duy trì. Ngược lại, nếu chưa có thỏa thuận chính thức, USD có thể nhanh chóng phục hồi trở lại.

Đồng bảng Anh, đồng euro tăng nhẹ so với USD trong phiên gần nhất, khi kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt tiếp tục hỗ trợ tâm lý thị trường, dù chưa xuất hiện thêm động lực mới đủ mạnh.

Đà suy yếu của đồng USD bắt nguồn từ việc Iran phát tín hiệu sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz, cùng thông tin Washington và Tehran đang tiến gần tới một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần 10 tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự lạc quan khi cho rằng cuộc chiến có thể kết thúc trong vòng 01 tuần. Thị trường đồng thời gia tăng kỳ vọng rằng ông Trump muốn hoàn tất thỏa thuận trước hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc diễn ra ngày 14 - 15/5, qua đó, thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản rủi ro.

Dù vậy, rủi ro địa chính trị vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tổng thống Mỹ tiếp tục cảnh báo về khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công với cường độ cao hơn nhiều, nếu Iran không chấp nhận các điều khoản đề xuất.

Liên quan đến đồng yên Nhật, chiến lược gia Shusuke Yamada của Bank of America cho biết, sau các đợt can thiệp của chính phủ Nhật Bản, tỷ giá USD/JPY hiện được giữ ổn định quanh vùng 155 - 157 JPY/USD. Tổng quy mô can thiệp lần này có thể lên tới khoảng 11.000 tỷ yên, tương đương khoảng 72 tỷ USD, có khả năng trở thành đợt can thiệp lớn nhất kể từ năm 2022./.

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu của Việt Nam

Chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế

Cải cách thủ tục hành chính phải đi vào chi phí thực tế của doanh nghiệp

Lãi suất trái phiếu chính phủ tăng tại nhiều kỳ hạn trong tháng 4

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Khánh Hòa tăng tốc giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm sau khi hoàn tất phân bổ vốn

Tỷ giá USD hôm nay (5/5): Tỷ giá trong nước cùng lùi nhẹ, USD giữ sức chờ tín hiệu đàm phán Mỹ - Iran

(TBTCO) - Sáng ngày 5/5, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng xuống 25.111 đồng, tỷ giá USD tự do lùi nhẹ 10 đồng, trong khi DXY nhích lên 98,49 điểm. Đồng bạc xanh duy trì sức mạnh khi căng thẳng tại eo biển Hormuz chưa hạ nhiệt, đe dọa nguồn cung dầu toàn cầu, dù đàm phán Mỹ - Iran có tín hiệu tiến triển giúp giá dầu tạm điều chỉnh giảm.
Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

(TBTCO) - Sáng ngày 4/5, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng xuống 25.112 đồng sau kỳ nghỉ lễ, tỷ giá USD tự do lùi 60 đồng. DXY đầu tuần quanh 98,17 điểm, trong bối cảnh USD chịu áp lực trước khả năng Nhật Bản can thiệp tỷ giá, tuần này, thị trường tập trung vào đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm Mỹ.
Tỷ giá USD hôm nay (2/5): Tỷ giá đi ngang dịp lễ, DXY phục hồi sau nhịp rơi dưới 98 điểm

(TBTCO) - Sáng ngày 2/5, tỷ giá trung tâm giữ ở 25.113 đồng do kỳ nghỉ lễ, trong khi USD tự do lùi nhẹ còn 26.740 - 26.790 VND/USD. Còn DXY chốt tuần ở 98,23 điểm, tăng 0,17% sau nhịp giảm dưới 98 điểm, song vẫn thấp hơn 0,72% so với tuần trước. Đồng USD chịu áp lực từ tín hiệu hạ nhiệt xung đột Mỹ - Iran và ước tính Nhật Bản dùng 34,5 tỷ USD hỗ trợ đồng yên, song triển vọng vẫn tích cực nhờ lập trường chính sách của Fed.
Tỷ giá USD hôm nay (1/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY giữ nhịp dù tỷ giá USD/JPY lao dốc 3% sau can thiệp của Nhật Bản

(TBTCO) - Sáng ngày 1/5, tỷ giá trung tâm giữ ở 25.113 đồng trong kỳ nghỉ lễ, trong khi USD tự do lùi nhẹ 10 đồng còn 26.740 - 26.790 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, DXY lên 98,17 điểm, USD tăng so với nhiều đồng tiền nhưng vẫn thấp hơn phiên trước. Đáng chú ý, Nhật Bản can thiệp tỷ giá khiến tỷ giá USD/JPY giảm gần 3% trong một phiên, song sức mạnh USD vẫn duy trì do áp lực từ giá dầu và rủi ro địa chính trị.
Tỷ giá USD hôm nay (30/4): Tỷ giá đi ngang dịp nghỉ lễ, Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 3 liên tiếp

(TBTCO) - Sáng ngày 30/4, tỷ giá trung tâm niêm yết ở mức 25.113 đồng, giữ nguyên phiên trước do đang kỳ nghỉ lễ. Trong khi USD thị trường tự do neo quanh 26.750 - 26.800 đồng. Trên thị trường quốc tế, DXY giảm nhẹ còn 98,84 điểm sau nhịp tăng trước đó, trong bối cảnh Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất 3,5 - 3,75% trong cuộc họp thứ 3 liên tiếp, khi rủi ro địa chính trị và áp lực lạm phát vẫn hiện hữu trên thị trường toàn cầu.
Tỷ giá USD hôm nay (29/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, WB cảnh báo áp lực giá năng lượng và lạm phát gia tăng

(TBTCO) - Sáng ngày 29/4, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ lên 25.113 đồng, kéo biên độ giao dịch USD tại ngân hàng lên 23.857,35 - 26.368,65 VND/USD, trong khi USD thị trường tự do neo quanh 26.750 - 26.800 đồng. DXY lùi về 98,6 điểm, giá dầu hạ nhiệt sau thông tin UAE rời OPEC nhưng vẫn nhạy cảm trước rủi ro địa chính trị, khi WB cảnh báo giá năng lượng có thể tăng 24% trong năm 2026, kéo theo áp lực lạm phát gia tăng.
Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

(TBTCO) - Sáng ngày 28/4, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 2 đồng so với phiên gần nhất, qua đó, biên độ giao dịch tại các ngân hàng giảm còn 23.855,45 - 26.366,55 VND/USD, trong khi thị trường tự do bật tăng mạnh 100 đồng hai chiều. Trên thị trường quốc tế, DXY nhích lên 98,52 điểm, tăng 0,03%, song xu hướng vẫn thận trọng trước diễn biến địa chính trị và kỳ vọng chính sách từ Fed.
Tỷ giá USD hôm nay (27/4): Trong nước đi ngang, USD nhích tăng khi thị trường chờ tín hiệu chính sách

(TBTCO) - Sáng ngày 27/4, tỷ giá trung tâm phiên đầu tuần ở mức 25.113 đồng, đi ngang do trùng kỳ nghỉ lễ, trong khi DXY nhích tăng nhẹ lên 98,61 điểm. Đồng USD tăng nhẹ khi đàm phán Mỹ - Iran chưa tiến triển, làm dấy lên lo ngại lạm phát và khiến kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất năm 2026 suy yếu, trong bối cảnh thị trường chờ loạt dữ liệu và quyết sách quan trọng tuần này.
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Việt Nam - điểm đầu tư chất bán dẫn trong ASEAN

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Kho bạc thúc cải cách kế toán ngân sách, rút ngắn thời gian lập Báo cáo tài chính nhà nước

"Tân binh" tăng vốn, thị phần bảo hiểm nhân thọ biến động mạnh

Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Biến "gần gũi địa lý" thành "lợi thế gắn kết chiến lược" giữa 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào

Vietjet thúc đẩy kết nối hàng không, hạ tầng và công nghệ giữa Việt Nam – Ấn Độ

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào "watchlist" của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,450 16,750
Kim TT/AVPL 16,450 16,750
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,450 16,750
Nguyên Liệu 99.99 15,400 15,600
Nguyên Liệu 99.9 15,350 15,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,200 16,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,150 16,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,080 16,530
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 164,300 ▲300K 167,300 ▲300K
Hà Nội - PNJ 164,300 ▲300K 167,300 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 164,300 ▲300K 167,300 ▲300K
Miền Tây - PNJ 164,300 ▲300K 167,300 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 164,300 ▲300K 167,300 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 164,300 ▲300K 167,300 ▲300K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,450 16,750
Miếng SJC Nghệ An 16,450 16,750
Miếng SJC Thái Bình 16,450 16,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,450 16,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,450 16,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,450 16,750
NL 99.90 14,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,000
Trang sức 99.9 15,940 16,640
Trang sức 99.99 15,950 16,650
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,645 ▲1645K 1,675 ▲1675K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,645 ▲1645K 16,752 ▲16752K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,645 ▲1645K 16,753 ▲16753K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 164 ▲164K 167 ▲167K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 164 ▲164K 1,671 ▲1671K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 162 ▲162K 1,655 ▲1655K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 157,361 ▲157361K 163,861 ▲163861K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 115,387 ▲115387K 124,287 ▲124287K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 103,801 ▲103801K 112,701 ▲112701K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 92,215 ▲92215K 101,115 ▲101115K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 87,746 ▲87746K 96,646 ▲96646K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 6,027 ▲6027K 6,917 ▲6917K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,645 ▲1645K 1,675 ▲1675K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,645 ▲1645K 1,675 ▲1675K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,645 ▲1645K 1,675 ▲1675K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,645 ▲1645K 1,675 ▲1675K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,645 ▲1645K 1,675 ▲1675K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,645 ▲1645K 1,675 ▲1675K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,645 ▲1645K 1,675 ▲1675K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,645 ▲1645K 1,675 ▲1675K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,645 ▲1645K 1,675 ▲1675K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,645 ▲1645K 1,675 ▲1675K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,645 ▲1645K 1,675 ▲1675K
Cập nhật: 08/05/2026 13:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18458 18735 19310
CAD 18731 19009 19623
CHF 33081 33467 34112
CNY 0 3825 3918
EUR 30238 30512 31540
GBP 34882 35276 36210
HKD 0 3230 3432
JPY 161 165 171
KRW 0 17 18
NZD 0 15328 15916
SGD 20188 20471 20994
THB 731 795 848
USD (1,2) 26042 0 0
USD (5,10,20) 26083 0 0
USD (50,100) 26112 26131 26367
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,117 26,117 26,367
USD(1-2-5) 25,073 - -
USD(10-20) 25,073 - -
EUR 30,411 30,435 31,730
JPY 163.49 163.78 172.78
GBP 35,103 35,198 36,241
AUD 18,670 18,737 19,345
CAD 18,948 19,009 19,613
CHF 33,382 33,486 34,306
SGD 20,352 20,415 21,116
CNY - 3,803 3,929
HKD 3,300 3,310 3,431
KRW 16.61 17.32 18.75
THB 778.83 788.45 839.93
NZD 15,321 15,463 15,843
SEK - 2,794 2,879
DKK - 4,070 4,192
NOK - 2,785 2,870
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,291.06 - 7,066.7
TWD 756.85 - 911.71
SAR - 6,911.69 7,243.4
KWD - 83,812 88,728
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,107 26,127 26,367
EUR 30,300 30,422 31,604
GBP 35,039 35,180 36,191
HKD 3,292 3,305 3,420
CHF 33,133 33,266 34,211
JPY 163.73 164.39 171.87
AUD 18,621 18,696 19,293
SGD 20,378 20,460 21,047
THB 795 798 833
CAD 18,918 18,994 19,571
NZD 0 15,386 15,922
KRW 0 17.22 18.93
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26100 26100 26367
AUD 18611 18711 19636
CAD 18905 19005 20020
CHF 33308 33338 34921
CNY 3804.8 3829.8 3965.3
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30408 30438 32163
GBP 35163 35213 36966
HKD 0 3355 0
JPY 164.12 164.62 175.17
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.6 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2772 0
NZD 0 15415 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20347 20477 21208
THB 0 760.3 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16400000 16400000 16750000
SBJ 14000000 14000000 16750000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,137 26,187 26,367
USD20 26,137 26,187 26,367
USD1 26,137 26,187 26,367
AUD 18,673 18,773 19,890
EUR 30,558 30,558 31,969
CAD 18,858 18,958 20,268
SGD 20,427 20,577 21,490
JPY 164.61 166.11 170.7
GBP 35,062 35,412 36,798
XAU 16,448,000 0 16,752,000
CNY 0 3,716 0
THB 0 795 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 08/05/2026 13:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80