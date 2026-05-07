Tài chính

Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Hà Phương

Hà Phương

23:37 | 07/05/2026
Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 46/2026/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2026.
aa

Thông tư số 46/2026/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung quy định tại Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15, bao gồm: tiêu chuẩn giám định viên tư pháp; tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; trình tự, thủ tục tiếp nhận trưng cầu, thực hiện giám định tư pháp; danh mục lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành giám định; thời hạn giám định tư pháp; thành phần hồ sơ và chế độ lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp.

Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính
Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. Ảnh minh họa.

Thông tư nêu rõ, giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính bao gồm: giám định tư pháp về kế toán, kiểm toán; giá, thẩm định giá; chứng khoán; thuế; hải quan; tài sản công; tài chính doanh nghiệp; quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã; đầu tư, đấu thầu, đầu tư công, quy hoạch; kinh doanh bảo hiểm; dự trữ quốc gia, thống kê; thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp và giám định tư pháp về các lĩnh vực tài chính khác theo quy định của pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

Tiêu chuẩn giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Thông tư số 46/2026/TT-BTC quy định, công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 11 của luật này thì có thể được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính.

Theo đó, giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính phải có trình độ đại học trở lên thuộc các ngành đào tạo trong lĩnh vực kinh tế, tài chính hoặc ngành đào tạo khác phù hợp với chức danh hoặc vị trí việc làm và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 5 năm trở lên; đã qua khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

Tiếp nhận trưng cầu giám định tư pháp

Về việc tiếp nhận trưng cầu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính đối với văn bản trưng cầu giám định tư pháp gửi đến Bộ Tài chính hoặc gửi đến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính: Trình tự, thủ tục tiếp nhận văn bản trưng cầu giám định được thực hiện như tiếp nhận văn bản do các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đến Bộ Tài chính theo quy định tại Quy chế văn thư và Quy chế làm việc của Bộ Tài chính.

Trường hợp văn bản trưng cầu liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của một đơn vị hoặc từ 2 đơn vị trở lên: Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận bản chính hoặc bản sao hoặc bản điện tử theo phân công của Bộ Tài chính, đơn vị được giao có trách nhiệm lựa chọn người phù hợp với lĩnh vực, nội dung trưng cầu để cử người tham gia giám định (trường hợp liên quan đến 2 đơn vị thì gửi Vụ Tổ chức cán bộ để trình Bộ phê duyệt). Nếu từ chối cử người tham gia giám định, thì trực tiếp trình Bộ xem xét, phê duyệt chủ trương.

Trường hợp văn bản trưng cầu giám định tư pháp gửi đến Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Dự trữ nhà nước, Kho bạc nhà nước, Cục Thống kê, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Cục loại 1) hoặc gửi đến đơn vị thuộc Cục loại 1 (sau đây viết là Chi cục): Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trưng cầu giám định tư pháp, Cục loại 1/Chi cục căn cứ nội dung trưng cầu giám định để lựa chọn và ký văn bản cử người giám định tư pháp. Nếu từ chối cử người thực hiện giám định, lãnh đạo Cục/Chi cục ký văn bản từ chối cử người giám định tư pháp gửi tổ chức, cá nhân trưng cầu giám định,

Việc tiếp nhận trưng cầu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính tại Sở Tài chính được thực hiện như sau: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc tiếp nhận trưng cầu giám định theo quy định của Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 và các văn bản liên quan.

Trình tự thực hiện giám định tư pháp

Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài chính xem xét, nghiên cứu nội dung trưng cầu giám định: xác định rõ đối tượng giám định, nội dung trưng cầu giám định; nghiên cứu, phân tích hồ sơ trưng cầu giám định đã được cung cấp; tiến hành so sánh, đối chiếu đối tượng giám định, nội dung trưng cầu giám định với quy chuẩn chuyên môn theo quy định; đưa ra kết luận rõ ràng, cụ thể về nội dung chuyên môn của đối tượng giám định theo nội dung trưng cầu giám định.

Trường hợp cần thiết, cá nhân, tổ chức thực hiện giám định đề nghị với người trưng cầu giám định cho khảo sát đối tượng giám định để phục vụ công tác thực hiện giám định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thời hạn giám định tư pháp

Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính tối đa 2 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều này.

Trường hợp vụ việc giám định có 2 nội dung giám định khác nhau trong lĩnh vực tài chính quy định tại Điều 3 Thông tư này hoặc có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc phụ thuộc vào kết quả giám định của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thì thời hạn tối đa 3 tháng.

Trường hợp vụ việc giám định có từ 3 nội dung giám định khác nhau trong lĩnh vực tài chính quy định tại Điều 3 Thông tư này trở lên hoặc có tính chất đặc biệt phức tạp hoặc khối lượng công việc đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc phụ thuộc vào kết quả giám định của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thì thời hạn tối đa 4 tháng./.

Thông tư số 46/2026/TT-BTC thay thế Thông tư số 40/2022/TT-BTC ngày 29/6/2022 của Bộ Tài chính quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính; Thông tư số 28/2024/TT-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Hà Phương
Từ khóa:
giám định tư pháp lĩnh vực tài chính thông tư hướng dẫn Thông tư số 46/2026/TT-BTC

Bài liên quan

Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

Hướng dẫn mới về đăng ký, sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Hướng dẫn mới về đăng ký, sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công

Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công

Dành cho bạn

Hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất

Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất

Đại hội đồng cổ đông BIC: Nhắm doanh thu kỷ lục 6.200 tỷ đồng, chờ lực đẩy từ bảo hiểm tử kỳ năm 2027

Đại hội đồng cổ đông BIC: Nhắm doanh thu kỷ lục 6.200 tỷ đồng, chờ lực đẩy từ bảo hiểm tử kỳ năm 2027

S&I Ratings: Công ty chứng khoán dễ tổn thương nếu phụ thuộc lớn vào vay ngắn hạn

S&I Ratings: Công ty chứng khoán dễ tổn thương nếu phụ thuộc lớn vào vay ngắn hạn

Khối ngoại đẩy mạnh cơ cấu danh mục khi VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

Khối ngoại đẩy mạnh cơ cấu danh mục khi VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

Đọc thêm

Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

(TBTCO) - Khu vực doanh nghiệp đang trở thành động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh. Cùng với những kết quả tích cực về số lượng doanh nghiệp, đóng góp ngân sách và thu hút đầu tư, tỉnh đang tập trung xử lý các “điểm nghẽn” về hạch toán, kê khai, dữ liệu quản lý và thủ tục hành chính để khai thác hiệu quả hơn nguồn lực từ khu vực này.
Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon

Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon

(TBTCO) - Việc Việt Nam đẩy nhanh xây dựng thị trường các-bon và sàn giao dịch các-bon trong nước được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết Net Zero. Với nền tảng pháp lý đang dần hoàn thiện cùng định hướng tận dụng hạ tầng thị trường tài chính hiện hữu, các chuyên gia kỳ vọng thị trường các-bon sẽ mở ra dư địa mới cho tăng trưởng xanh, thu hút dòng vốn khí hậu và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.
Hà Nội thúc tiến độ giải ngân đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Hà Nội thúc tiến độ giải ngân đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

(TBTCO) - Giải ngân đầu tư công trên địa bàn TP. Hà Nội đã có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng. Trong tháng 5 và tháng 6/2026, thành phố phải tiếp tục giải ngân khoảng 13.800 tỷ đồng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng quý II và 41.900 tỷ đồng để đảm bảo lộ trình kế hoạch đề ra.
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII: Hoàn thành xuất cấp gạo dự trữ hỗ trợ học sinh, học viên

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII: Hoàn thành xuất cấp gạo dự trữ hỗ trợ học sinh, học viên

(TBTCO) - Đến ngày 29/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và giao nhận hơn 1.784 tấn gạo dự trữ quốc gia, để hỗ trợ học sinh, học viên các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ quy định.
Bộ Tài chính khẩn trương triển khai kết luận của Thủ tướng về giải ngân đầu tư công

Bộ Tài chính khẩn trương triển khai kết luận của Thủ tướng về giải ngân đầu tư công

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang đẩy nhanh việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại kết luận của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, trong đó nhiều nhiệm vụ đã được phân công cụ thể tới từng đơn vị thuộc bộ.
Giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia: Không để dòng vốn “đứng ngoài” mục tiêu tăng trưởng

Giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia: Không để dòng vốn “đứng ngoài” mục tiêu tăng trưởng

(TBTCO) - Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng năm 2026 được đặt ở mức cao, các Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục giữ vai trò là một trong những “đòn bẩy” quan trọng. Tuy nhiên, thực tế triển khai những tháng đầu năm cho thấy, nếu không tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế và tổ chức thực hiện, dòng vốn này khó có thể phát huy hiệu quả như kỳ vọng.
Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.114 nghìn tỷ đồng, bằng 44% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, tổng chi ước đạt 668,2 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán, tăng 11,6% so với cùng kỳ.
Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Giải bài toán vốn cho giai đoạn phát triển mới

Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Giải bài toán vốn cho giai đoạn phát triển mới

(TBTCO) - Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia không chỉ là mục tiêu về thứ hạng, mà gắn trực tiếp với khả năng huy động nguồn lực cho tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu vốn ngày càng lớn. Đây được xem là một trong những điều kiện quan trọng để cải thiện chi phí vốn, mở rộng dư địa tiếp cận thị trường tài chính và củng cố nền tảng phát triển dài hạn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

Tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Philippines sớm đạt 10 tỷ USD

Tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Philippines sớm đạt 10 tỷ USD

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

Thúc đẩy hợp tác dầu khí, hạ tầng và năng lượng giữa Việt Nam - Ấn Độ

Thúc đẩy hợp tác dầu khí, hạ tầng và năng lượng giữa Việt Nam - Ấn Độ

Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế

Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại