(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 254/2025/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Để cụ thể hóa các quy định tại Nghị định, Bộ Tài chính đã ban hành ngay Thông tư số 91/2025/TT-BTC quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công.

Cụ thể, Thông tư quy định về hệ thống mẫu biểu và việc sử dụng mẫu biểu trong công tác quyết toán cho các nhiệm vụ, dự án theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 254/2025/NĐ-CP của Chính phủ, gồm: Nhóm mẫu biểu phục vụ quyết toán theo niên độ ngân sách; nhóm mẫu biểu phục vụ quyết toán vốn đầu tư công của dự án hoàn thành.

Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công. Ảnh minh họa.

Thông tư cũng quy định rõ nội dung, phạm vi, trách nhiệm sử dụng và thời hạn nộp các loại báo cáo quyết toán, bao gồm các mẫu biểu từ 01/QTNĐ đến 05/QTNĐ cho quyết toán theo niên độ, và từ 01/QTDA đến 12/QTDA cho quyết toán dự án hoàn thành. Các biểu mẫu này sẽ được sử dụng thống nhất tại tất cả các cấp, từ chủ đầu tư đến cơ quan tài chính.

Đáng chú ý, Thông tư 91/2025/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; Thông tư số 63/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2021/TT-BTC.

Các quy định về mẫu biểu theo Thông tư này sẽ được áp dụng từ niên độ ngân sách năm 2025. Những hồ sơ quyết toán đã nộp trước thời điểm Thông tư có hiệu lực không phải lập lại theo mẫu mới.

Thông tư cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc điều chỉnh phù hợp.