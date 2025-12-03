Giá xăng ngày mai dự báo có thể đảo chiều tăng khoảng 500 - 520 đồng/lít

Giá xăng trong nước ngày mai (4/12) được dự báo có thể sẽ đảo chiều tăng. Theo đó, giá xăng RON 95-III có thể tăng khoảng 520 đồng/lít; xăng E5 RON 92-II có thể tăng khoảng 500 đồng/lít. Ngược lại, dầu Diesel có thể điều chỉnh giảm khoảng 320 đồng/lít.

Giá xăng ngày mai dự báo có thể đảo chiều tăng. Ảnh tư liệu

Theo kế hoạch, liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (4/12). Với xu hướng này, dự kiến giá xăng trong nước nhiều khả năng sẽ đảo chiều tăng so với kỳ điều chỉnh lần trước (27/10).

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành tuần qua chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: đề xuất mới của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraina; tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ giảm, trong khi tồn kho xăng và dầu diesel tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thế giới giảm nhẹ. Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30, giá dầu Brent ở mốc 62,99 USD/thùng, giảm 0,18% (tương đương giảm 0,28 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,16 USD/thùng, giảm 0,27% (tương đương giảm 0,16 USD/thùng).

Theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu trong nước sẽ biến động theo tình hình xăng dầu thế giới. Theo diễn biến thị trường hiện nay, dự báo trong kỳ điều hành giá kỳ tới, giá bán lẻ xăng dầu có thể sẽ có sự điều chỉnh trái chiều theo hướng giá xăng tăng, dầu giảm.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng RON 95-III trong nước ngày mai dự báo có thể tăng khoảng 520 đồng/lít; xăng E5 RON 92-II có thể tăng khoảng 500 đồng/lít; dầu Diesel giảm khoảng 320 đồng/lít.

Trong khi đó, Viện Dầu khí Việt Nam dự báo giá bán lẻ xăng sẽ tăng có thể tăng 3%, ngược lại giá dầu bán lẻ giảm 0,1 - 2,9%. Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 567 đồng (3%) lên mức 19.858 đồng/lít, còn xăng RON 95-III dự báo tăng 602 đồng (3%) lên mức 20.602 đồng/lít.

Giá dầu hỏa có thể giảm 2,9% về mức 18.905 đồng/lít, dầu diesel có thể giảm 2,3% về mức 18.368 đồng/lít, còn giá dầu mazut có thể giảm 0,1% về mức 13.466 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ đảo chiều đi tăng sau khi được điều chỉnh giảm mạnh vào tuần trước. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 45 phiên điều chỉnh, trong đó có 20 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 27/11), giá xăng đồng loạt giảm. Trong đó, xăng E5 RON 92 có giá 19.288 đồng/lít (giảm 519 đồng/lít). Xăng RON 95-III có giá 20.009 đồng/lít (giảm 533 đồng/lít).

Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm mạnh. Trong đó, dầu diesel 0.05S có giá 18.000 đồng/lít (giảm 1.026 đồng/lít); dầu hỏa có mức giá mới 19.473 đồng/lít (giảm 815 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S có giá 13.488 đồng/kg (giảm 251 đồng/kg)./.