Mở đầu phiên giao dịch đầu tuần mới, giá vàng thế giới quay đầu giảm. Trong nước, so với phiên giao dịch sáng 30/11, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn đều ổn định cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước với giá vàng thế giới lên tới trên 20 triệu đồng/lượng.

Sáng 1/12, giá vàng giao dịch trên Kitco giao dịch tại mốc 4.214,13 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:15:55 sáng 1/12, giá vàng giao dịch trên Kitco giao dịch tại mốc 4.214,13 USD/oune, giảm 5,73 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,14% so với sáng 30/11.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietocmbank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,923 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá trên thị trường tự do (27,486 VNĐ/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí)

Tính từ đầu năm, vàng đã tăng 58,6% và phá mốc 4.000 USD vào ngày 8-10. Goldman Sachs cho biết hơn 70% nhà đầu tư tin rằng vàng sẽ tiếp tục đi lên trong năm 2025, trong khi chỉ hơn 5% dự đoán giá giảm về mức 3.500 - 4.000 USD.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 1/12, cả giá vàng miếng vàng và giá vàng nhẫn đều không thay đổi so với phiên 30/11 cả ở chiều mua vào và bán ra. Cụ thể, SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 152,9 - 154,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 153,4 - 154,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mốc 151,9 - 154,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Với mức giá trên, vàng miếng đang cao hơn giá vàng thế giới 20,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, niêm yết ở ngưỡng 150,6 - 153,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không thay đổi so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở ngưỡng 151 - 154 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đi ngang ở cả hai chiều.

PNJ giao dịch vàng nhẫn ở mức 150,9 - 153,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, bằng với giá hôm qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cũng ổn định ở cả hai chiều, giao dịch ở ngưỡng 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giữ nguyên giá ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 150,7 - 153,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra./.