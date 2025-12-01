|Sáng 1/12, giá vàng giao dịch trên Kitco giao dịch tại mốc 4.214,13 USD/oune
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 06:15:55 sáng 1/12, giá vàng giao dịch trên Kitco giao dịch tại mốc 4.214,13 USD/oune, giảm 5,73 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,14% so với sáng 30/11.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietocmbank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,923 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá trên thị trường tự do (27,486 VNĐ/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí)
Tính từ đầu năm, vàng đã tăng 58,6% và phá mốc 4.000 USD vào ngày 8-10. Goldman Sachs cho biết hơn 70% nhà đầu tư tin rằng vàng sẽ tiếp tục đi lên trong năm 2025, trong khi chỉ hơn 5% dự đoán giá giảm về mức 3.500 - 4.000 USD.
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 1/12, cả giá vàng miếng vàng và giá vàng nhẫn đều không thay đổi so với phiên 30/11 cả ở chiều mua vào và bán ra. Cụ thể, SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 152,9 - 154,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 153,4 - 154,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mốc 151,9 - 154,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Với mức giá trên, vàng miếng đang cao hơn giá vàng thế giới 20,5 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, niêm yết ở ngưỡng 150,6 - 153,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không thay đổi so với rạng sáng qua.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở ngưỡng 151 - 154 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đi ngang ở cả hai chiều.
PNJ giao dịch vàng nhẫn ở mức 150,9 - 153,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, bằng với giá hôm qua.
Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cũng ổn định ở cả hai chiều, giao dịch ở ngưỡng 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giữ nguyên giá ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 150,7 - 153,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra./.