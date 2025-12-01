Ngày 1/12: Giá dầu thế giới phiên đầu tuần giảm nhẹ

Giá dầu thế giới hôm nay (1/12) giảm nhẹ phiên đầu tuần giữa bối cảnh dư cung tăng và kỳ vọng tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine, duy trì áp lực lên thị trường. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,38 USD/thùng, giảm 0,78%; giá dầu WTI ở mốc 58,55 USD/thùng, giảm 0,17%.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 1/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 62,38 USD/thùng, giảm 0,78% (tương đương giảm 0,49 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 58,55 USD/thùng, giảm 0,17% (tương đương giảm 0,10 USD/thùng).

Giá dầu thế giới mở cửa tuần giao dịch mới với đà giảm nhẹ, tiếp tục kéo dài chuỗi giảm sang tháng thứ tư liên tiếp, giai đoạn suy giảm dài nhất kể từ năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do áp lực từ nguồn cung gia tăng trên thị trường toàn cầu.

Chuyên gia phân tích Janiv Shah thuộc Rystad Energy cho biết, biên lợi nhuận mạnh mẽ trong lĩnh vực lọc hóa dầu đã góp phần hỗ trợ nhu cầu dầu thô tại một số khu vực. Tuy nhiên, triển vọng dư cung vẫn là yếu tố chi phối xu hướng giá và gây sức ép đáng kể lên thị trường.

Dữ liệu mới công bố của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy sản lượng dầu thô Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới trong tháng 9, tăng thêm 44.000 thùng/ngày lên mức 13,84 triệu thùng/ngày. Thông tin này càng làm gia tăng lo ngại về khả năng dư thừa nguồn cung trong thời gian tới.

Trong khi đó, kết quả khảo sát của Reuters đối với 35 nhà kinh tế và chuyên gia phân tích cho thấy giá dầu Brent trung bình năm 2026 được dự báo ở mức 62,23 USD/thùng, thấp hơn so với mức dự báo 63,15 USD/thùng đưa ra hồi tháng 10. Theo dữ liệu của LSEG, tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá dầu Brent bình quân đạt 68,80 USD/thùng./.