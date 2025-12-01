Ngày 1/12: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á tăng - giảm trái chiều

Giá cao su châu Á hôm nay (1/12) diễn biến trái chiều giữa các sàn. Theo đó, Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 0,5%; tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 1,25%. Ngược lại, trên Sàn SICOM của Sở Giao dịch Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 12/2025 giảm 1,7%.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 giữ nguyên ở mức 68,19 Baht/kg, cho thấy xu hướng đi ngang so với trước đó.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 0,5%, lên 340 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) tăng 1,25%, phản ánh nhu cầu ổn định và tâm lý thận trọng của thị trường trước biến động nguồn cung trong khu vực.

Trên Sàn SICOM của Sở Giao dịch Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 12/2025 giảm 1,7%, cho thấy sự điều chỉnh nhẹ sau các phiên tăng trước đó.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thu mua cao su nguyên liệu. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.